Cinco años con Juanma Moreno: el relato andaluz cambia de vagón de cola a locomotora

Juanma Moreno cumple hoy un lustro como presidente de la Junta de Andalucía tras 37 años de ejecutivos socialistas. "El Gobierno del cambio", ha sido en este tiempo un mantra que se ha venido repitiendo desde San Telmo, sede de la presidencia andaluza. Entre esos cambios, tal vez en el terreno económico el más destacado ha sido el cambio de relato que va calando en la comunidad: Andalucía ya no es vagón de cola sino locomotora de España.

El presidente Juanma Moreno, insiste en sus intervenciones económicas en que "objetivamente Andalucía está ahora mejor que hace cinco años", pero siempre con la coletilla de que "aún queda mucho por hacer".

Motor

"Si a España le va bien es porque también a Andalucía le va bien, y hemos cambiado la tendencia creando empleo, creando empresas, generando confianza empresarial por encima de la media nacional", ha asegurado esta misma semana la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España. Unas palabras que recogen a las claras ese nuevo relato andaluz.

Desde el ejecutivo se ofrece un aluvión de cifras para respaldar esta afirmación: Andalucía ha crecido entre 2019 y 2022 por encima de la media de España al con un incremento del PIB de un 2,4% frente al 2% nacional, una tendencia que se ha mantenido hasta el tercer trimestre en 2023 al subir una décima más, un 2,7% ante un 2,6%. "A ver cómo evoluciona el último trimestre, muy afectado por la sequía por campañas como la de la aceituna", ha dicho la consejera. La previsión es que la cifra final ronde el 2%.

Carolina España insiste habitualmente en dos condicionantes que lastran el despegue económico: la sequía, que según estima resta dos puntos de PIB a la comunidad en las condiciones actuales, y la infrafinanciación de la comunidad, cifrada en 1.000 millones de euros anuales.

Paro y empresas

En este periodo la comunidad ha reducido la tasa de pobreza 5,9 puntos (por 1,3 en España), la tasa de paro está ahora en un 18% tras tres lustros por encima del 20 (cinco puntos menos ahora que en último año de gobiernos socialistas), y hay menos de 700.000 parados por primera vez desde 2008.

La creación de empresas ha crecido un 1,2%, casi el doble de la media española, hay récord en afiliación a la Seguridad Social, récord de autónomos, récord de exportaciones y récord de inversión extranjera.

La competitividad de las empresas andaluzas está en el 71% de la media europea cuando hace cinco años estaba en el 71% y la tasa de abandono escolar temprano ha caído cinco puntos.

La industria aporta ya el 13,5% del PIB andaluz, cuando anteriormente no pasaba del 12,5%, y se espera que con el resurgir de la minería, el hidrógeno verde (el 27% de las iniciativas españolas, y las más importantes cualitativamente están en Andalucía) y las energías renovables (la comunidad tramita el 20% del total de la potencia en curso en España) este porcentaje tienda hacia un soñado 18%.

Gestión

La deuda pública andaluza está en un 19,6% respecto al PIB (cuatro puntos menos que en 2018), se ha implantado en la administración una disciplina financiera antes más relajada, y las agencias de calificación han mejorado la puntuación a la comunidad.

El ejecutivo ha lanzado ya seis rebajas fiscales (y prepara la séptima para este semestre) y espera lanzar en breve el cuarto decreto de simplificación administrativa, "que es lo que nos piden las empresas", según repiten desde medio Consejo de Gobierno.

Los problemas

Las principales lagunas de la economía andaluza no escapan a nadie: la mayor tasa de paro de España pese a los avances, hasta el punto de que hay analistas que consideran el 18% actual como estructural; poca competitividad, uno de los índices de inversión en I+D per cápita más bajos del país; absoluta vulnerabilidad frente a fenómenos como la sequía por carencias en las infraestructuras que podrían paliarlo; y escaso peso en el PIB de los sectores que aportan mayor valor añadido como la industria, frente a la dependencia de la agricultura y el turismo, muy estacionales.

"No podemos conseguir en cinco años lo que otros no pudieron en 37, pero hemos demostrado que se pueden cambiar las cosas y las tendencias. Si estábamos a la cola era porque los que gestionaban no lo estaban haciendo bien", afirma la consejera Carolina España.

Críticas

El PSOE ha puesto estos días el foco en las sombras, atribuyendo los éxitos andaluces al viento de cola que le proporcionan las políticas de Pedro Sánchez. En un informe ha blandido los datos de la Contabilidad Regional que hizo público el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022 para señalar que Andalucía creció 0,6 puntos menos que la media de España y que desde la perspectiva del PIB per cápita "somos menos del 75% del PIB per cápita de España", a lo que ha sumado que "la población crece menos", por cuanto su representatividad en el conjunto de España ha pasado de ser un 18% a un 17,9.

En el caso del PIB per cápita el PSOE andaluz apunta en su informe un agravamiento del diferencial con la economía española, ya que si en 2018 esa desventaja era de 6.660 euros, ante un PIB per cápita de Andalucía de 19.103 euros frente a uno de 25.763 euros de España, en 2022 el salto es de 7.071 euros: 21.091 euros de riqueza por cada andaluz ante 28.162 por español.

El PSOE ha remarcado que en tres trimestres de 2023 la economía andaluza ha ido siempre una décima por detrás de la economía española, ha apuntado que en 2024 esa desventaja se mantendrá por un crecimiento andaluz del 2,2% ante uno nacional del 2,4%, a lo que ha sumado el dato de la representatividad del paro andaluz en el total nacional, que en 2018 era de un 24,6% y en 2021 fue de un 25,7%.

Desde el PSOE se atribuye la contención del déficit presupuestario en el Gobierno andaluz a "la inejecución de las inversiones", convencido de que "si se ejecutaran las inversiones, serían 2.000 millones de euros de déficit", para recriminar entonces la tendencia de "aumentar el gasto corriente y frenar las inversiones".

El informe socialista señala que de 6.422,6 millones previstos invertir, el Gobierno andaluz ha dejado sin gastar 4.294 millones, por lo cual ha gastado un 33% de la inversión prevista.

El dirigente socialista ha descrito también una caída de la productividad en Andalucía, que ha situado en un 90% de la media de España, mientras que los salarios son un 80% de la media, para reclamar que "deberían estar creciendo acorde con la productividad".

Se cifran en 11.000 millones de euros las necesidades de financiación de Andalucía para afrontar sus gastos, de los que ha indicado "que vienen del resto de España", antes de lamentar que "Andalucía no converge, diverge".

Carolina España

La respuesta la ha ofrecido la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha afirmado que el PIB per cápita de Andalucía ha pasado de representar un 74,1% de la media nacional, dato de 2018, último ejercicio de gestión socialista de la Junta de Andalucía, a ser de un 74,9% de 2022, ocho décimas de recorte de la brecha, dato que difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE) en diciembre de 2023, por lo que ha concluido que "hemos ganado casi un punto; eso es avanzar en convergencia".

La consejera ha recordado al respecto que durante los últimos mandatos socialistas se perdieron 2,6 puntos en convergencia al pasar de un 76,7% al 74,1% que heredó el Gobierno de Moreno en enero de 2019.

España ha defendido que "el PIB per cápita, que tanto preocupa al PSOE, se ha incrementado un 9,2%", para apuntar seguidamente que lo ha hecho por encima de Madrid y Cataluña, antes de señalar que los actuales redactores del informe del Observatorio Económico y Social de Andalucía "fueron los que hundieron la convergencia de Andalucía".

La consejera de Economía ha apelado para explicar el menor PIB per cápita de Andalucía al hecho de que la población andaluza ha aumentado un 1,7% y ha propiciado que la subida del PIB como dividendo se haya diluido, por lo que ha hablado de "efecto estadístico", antes de considerar que ese parámetro "no tiene en cuenta la renta imputada por vivienda y otras correcciones".

Encuesta

De cara a la opinión pública, la batalla del relato la gana de largo Juanma Moreno. La contundencia de su victoria electoral con mayoría absoluta bendijo el cambio de rumbo entre 2019 y 2022. Y la última encuesta del Centra confirma que los andaluces perciben su situación económica personal y sus expectativas de futuro como buenas o muy buenas, y también consideran que la situación económica en Andalucía es mejor que en España, en buena medida por la inestabilidad nacional. A pesar de que una buena parte de los andaluces admite que ha recortado consumo de alimentos como el pescado fresco o el aceite por el incremento de los precios y que ha tenido dificultades con gastos corrientes.

Fuera del ámbito económico, la situación de la sanidad es el principal frente que tiene abierto el Gobierno andaluz. La consejera de salud ha renovado a sus colaboradores para dar un nuevo impulso a la situación, y se espera que nuevos conciertos, refuerzos en Atención Primaria y el aumento del presupuesto surtan efectos contra las listas de espera.