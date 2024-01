España trata de evitar un pago parcial del cuarto tramo de fondos Next Generation

La reforma del subsidio por desempleo que, la semana pasada, Podemos tumbó con su voto en contra en el Congreso de los Diputados, condiciona el desembolso completo del cuarto tramo del plan de Recuperación. España quiere evitar un pago parcial de este cuarto tramo, dotado de 10.000 millones de euros, para lo cual negocia con Bruselas e intentará sacar adelante la reforma antes de que la Comisión Europea termine su evaluación.

El Gobierno está trabajando "en paralelo en dos vías", según explicó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada a su primera reunión del Eurogrupo en Bruselas. Esa doble vía implica que "a nivel doméstico estamos trabajando en avanzar para cumplir los hitos de ese cuarto desembolso" y mientras se progresa "en los hitos de los siguientes desembolsos", ha aclarado el nuevo titular de Economía.

La idea es culminar la reforma del subsidio por desempleo lo antes posible. A tiempo, antes de que la Comisión Europea haya terminado la evaluación del pago. Ya tras la votación en el Congreso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que negociará la reforma "con carácter urgente" con patronal y sindicatos.

La del subsidio por desempleo es una de las reformas comprometidas por el Gobierno a Bruselas en el marco del cuarto pago del plan de Recuperación, de 10.021 millones de euros. Tras la petición de España del cuarto desembolso el pasado diciembre, antes de que finalizara el año, la Comisión Europea dispone de dos meses para realizar su evaluación del cumplimiento. Un plazo que se ha visto ampliado a tres meses por las vacaciones de Navidad.

"A raíz de la no convalidación de real decreto ley de subsidio la semana pasada, tenemos uno de los hitos relacionado con las reformas que estaría pendiente", contextualizó Cuerpo. Por ello, el Gobierno trabajará "en paralelo para ser capaces de cumplir los hitos y seguir asegurando que venga el desembolso de los fondos a la economía española", ha añadido.

"Estos dos trabajos en paralelo ayudarán a tener una situación igual que en los anteriores desembolsos", ha indicado Cuerpo en relación a la entrega de la totalidad de la financiación asociada al cuarto tramo con el cumplimiento de los 60 hitos y objetivos. "Estas dos negaciones tienen que evolucionar en paralelo y, por supuesto, seguir teniendo esa señal de confianza para que ese flujo de fondos que siga viniendo a la economía española".

La idea de España es evitar que Bruselas no entregue la totalidad de la financiación asignada a España. Pero lo cierto es que la regulación comunitaria establece que si un país no cumple con todos los hitos y objetivos de un pago, la Comisión Europea podría realizar un pago parcial de ese tramo. Una vez adoptado este procedimiento, España contaría con un plazo de seis meses par corregir las deficiencias asociadas a los hitos y objetivos pendientes y acceder a la cuantía pendiente. En caso de expirar el plazo, se desprendería del derecho a esa financiación.