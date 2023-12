Milei revisará los cargos 'a dedo' y exige presencialidad a los funcionarios

El presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvo este lunes su primera reunión de Gabinete (el equivalente al Consejo de Ministros en España) y trasladó a sus ministros la "necesidad" de hacer un potente ajusto de las cuentas públicas: "el equilibrio fiscal es innegociable", aseguró el mandatario.

Al mismo tiempo, Milei anunció a su gabinete que va a hacer una revisión de los contratos de los funcionarios, sobre todo a los nombrados a dedo por su antecesor, Alberto Fernández. Según informó en una rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, lo que pretende el presidente es acabar con el "empleo militante" en el Estado. "No va a existir más", aseguró el portavoz.

Sin salir del empleo público, la administración del libertario va a exigir "el cien por cien de la presencialidad en los lugares de trabajo de la administración pública" a todos los empleados del Estado.

"Queremos poner en valor al empleado público", dijo Adorni.

A pesar de estas declaraciones, el portavoz quiso mandar un mensaje de calma a los empleados públicos de Argentina. Aseguró que la gran mayoría "es válida y es necesaria". Aclaró que van a revisar aquellos puestos de empleados públicos "que están por una cuestión política y voy más allá, no solo que no aporta, sino que quita, porque quitó productividad, salario y funciones a los empleados públicos". En definitiva, reiteró que "ningún empleado público debe estar preocupado por su puesto de trabajo, los que aportan valor y los que lo dan todo día a día, van a seguir en su puesto".



A pesar de las insistencias de los periodistas sobre las medidas económicas que va a realizar el mandatario libertario para ese "ajuste fiscal innegociable" durante el encuentro con el portavoz, Adorni solamente se limitó a anunciar que todas esas medidas económicas las anunciará el ministro de Economía, Luis Caputo, este martes. De lo que sí habló fue de las principales premisas que ya había anunciado Milei durante su discurso de investidura: "No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que no se va a gastar más de lo que tenemos", dijo Adorni.



Durante toda su intervención mantuvo el mantra de que esta es una etapa de una "Argentina distinta" y recordó que este ajuste fiscal trae "tiempos de cambio, que serán complejos".



Lo que sorprendió en la sala fue que, a pesar de que van a hacer un fuerte ajuste fiscal, también habló de "una expansión del gasto social" así como la quita de privilegios.



En concreto, Adorni habló de la necesidad de hacer "un inventario general, no solo de bienes sino también del estatus de todo el personal. Se va a revisar cada una de las contrataciones, en virtud de encontrar irregularidades", dijo.



El equipo de Caputo está ya conformado pero, según anunciaron en el diario argentino Clarín, todavía puede pasar una semana hasta que comiencen a funcionar los engranajes. El nombre que ya se conoce es el de Pablo Quirno, que estará al frente de la secretaría de Finanzas. Por otra parte, para la Comisión Nacional de Valores (CNV) suena el nombre de Partricia Boero.



Por su parte, el encargado de gestionar el Banco Central durante el mandato de Milei es Santiago Bausili, quien todavía no tomó el mando de la autoridad monetaria de Argentina.

