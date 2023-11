El presidente del enfrentamiento

Mago con dos caras. A la vez presidente y jefe de la oposición. Confirma la existencia de dos Españas, la que el dice que representa y la retrógrada reaccionaria secuestrada por la extrema derecha. No quiere ser el presidente de todos. Sólo de su coalición. El resto hay que arrinconarlo, aunque gobierne en gran parte de las autonomías y ayuntamientos.

Al menos es lo que se desprende de la parte más política del discurso de Sánchez. Luego desgranó un serie de medidas en la línea de los populismos. Subvenciones y donaciones que pretenden mantener y aumentar agradecimientos. Por último trató de alimentar el orgullo del país en la parte final. ¿Será de verdad lo que quiere hacer? ¿Mantener la división de la sociedad.?¿Agrandar la crispación?

Hay dos factores a tener en cuenta en el análisis sociológico para responder a esa pregunta. El primero es la naturaleza acomodaticia de la población española. El segundo, la doble personalidad del presidente (lo será con toda probabilidad). Respecto a la población he de reconocer que tiene memoria flaca. No hace mucho que se aprobaron los indultos a los "protagonistas condenados" del procés y ya nadie se acuerda.

Quizás porque la amnistía supera en grado a los indultos y los tapa en el discurso político. Pero es así. De manera que no me extrañaría que Sánchez pudiera tapar la propia amnistía con otro debate (¿el referéndum?) y dentro de unos meses la amnistía esté en el olvido del imaginario colectivo. Las manifestaciones en contra de la ley irán cediendo. Hasta los más famosos y aguerridos tertulianos de los medios acabarán aburridos del debate. Apuesto a que para primavera ya no estará en la agenda.

La doble personalidad del presidente, con cambios de opinión, también permite aventurar posibles giros en sus políticas, una vez se vuelva a asentar en la Moncloa. Lo sabe él, lo saben sus colaboradores (tan tácticos como el presidente), lo saben los medios de comunicación, lo sabe la oposición y lo más significativo: lo saben sus aliados. Pablo Iglesias puede explicar a los que quieran cómo el Sr. Sánchez es capaz de "usar y tirar" personas. También ideas. Por tanto ¿por qué asegurar que esta arremetida contra la España opuesta a su coalición va a ser mantenida? ¿Durante cuatro largos años? Le ha servido para llegar al sillón y, si para permanecer en él, tiene que cambiar, cambiará.

Sus aliados están tan seguro de ello que han querido asegurar la vigencia de los pactos. Los relatores, las comisiones… son instrumentos para intentar consolidar unos pactos que tanto ellos, como Sánchez, saben que no se pueden cumplir, salvo el de la amnistía y aun éste debe superar algún obstáculo. Sánchez necesitará lavar su imagen en el exterior una vez haya adquirido el poder. Tener en contra de manera rabiosa dentro de su país a más del 50% del electorado, o instituciones como el poder judicial, no es tarjeta de presentación ante las instancias internacionales. Por eso es posible que cambie de opinión para dulcificar su personalidad dentro y fuera de España.

Decía Maquiavelo: "Quien desee éxito constante, debe cambiar su conducta con el tiempo".

Y es evidente que si hay algo constante en la personalidad sanchista es la búsqueda del éxito constante (valga la redundancia). Así que permítanme hacer unos vaticinios:

Sánchez durante unos meses mantendrá el tipo político hasta la aprobación y ratificación por el Tribunal Constitucional de la ley de amnistía; analizará la situación pasadas las elecciones catalanas (con la esperanza de que Illa lleguee a presidir la Generalitat), las vascas (con el PSE en su gobierno aliado con Bildu o el PNV) y las europeas. Si las cosas le salen como él espera (Illa presidente o muy influyente en la Generalitat y una derrota digerible en las europeas) reorientará su brújula. Así, puede que antes de cumplir algunas condiciones del pacto que le son incómodas, disuelva el Parlamento y haya nuevas elecciones; o puede que encuentre un nuevo tipo de acomodo buscando una coalición diferente a la actual. O puede que no.