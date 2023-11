Finetwork cifra en 700 millones el valor del nuevo contrato mayorista que firmará para los próximos 5 años

El operador de telecomunicaciones Finetwork ha cifrado en 700 millones de euros el valor del nuevo contrato mayorista de red fija y móvil que tendrá que suscribir para los próximos cinco años una vez que finalice el que tiene actualmente con Vodafone, que expira el próximo abril, según ha explicado este miércoles el consejero delegado de Finetwork, Óscar Vilda.

"En la red mayorista en la que estemos los proximos cinco años le meteremos unos 700 millones de euros que van directos al Ebitda (beneficio bruto de explotación)", ha destacado Vilda acerca del coste de red que calcula que tendrá Finetwork para el periodo 2024-2028.

En cuanto a las negociaciones para el nuevo contrato, el directivo ha resaltado que "todas las opciones están abiertas", es decir, tanto la posibilidad de que se renueve el pacto con Vodafone como que la operadora opte por firmar con otra compañía.

Si bien Vilda ha reconocido que las conversaciones con Vodafone "avanzan más rápido" que con el resto, también ha apuntado que el escenario actual es distinto al de hace unos días debido a la adquisición por parte del fondo británico Zegona del negocio de Vodafone en España.

En ese sentido, Vilda ha afeado a Zegona que no se haya puesto en contacto con Finetwork todavía a pesar de que aún no gestione los activos de Vodafone España debido a que la operación todavía no ha recibido las autorizaciones pertinentes. "Echo de menos que Zegona no se haya puesto en contacto con nosotros para decirnos algo", ha señalado.

No ha habido acercamiento de Zegona

Por otro lado, acerca de las informaciones que apuntaban al posible interés de Zegona en adquirir Finetwork, Vilda ha asegurado que su compañía no ha recibido ninguna llamada en ese sentido por parte de ninguna empresa.

Asimismo, ha recalcado que la estrategia de la compañía pasa por "crecer" y que no está en venta proactiva, aunque no ha descartado que en el medio plazo la compañía pueda formar parte de una consolidación de mercado.