Hacienda abre la puerta a la prórroga de las medidas contra la inflación 'in extremis'

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, abre la puerta a una prórroga del paquete de medidas contra la inflación 'in extremis'. Afirma que será tarea del próximo Gobierno decidir la forma de aplicar este escudo social, valorando la cambiante situación económica y el efecto que quiera ejercer con las medidas. Este paquete caduca el próximo 31 de diciembre y en ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no se prorrogan automáticamente, aunque "no hay una decisión tomada". Así lo ha afirmado en las Jornadas de información macroeconómica para periodistas de la APIE.

La actividad política mantiene en vilo las decisiones económicas. Sin presupuestos ni Gobierno, el escenario fiscal que plantea el Ejecutivo en funciones para el próximo ejercicio es inercial y sin medidas adicionales, por lo que la senda de reducción de déficit se cumpliría ya sin las medidas adicionales de gasto como apoyo por la crisis energética y de precios. En todo caso, el 'número dos' de María Jesús Montero, titular de Hacienda en funciones, admite que el calendario apretará y será "una decisión de último momento".

Este paquete de medidas incluye la rebaja fiscal aplicada a la factura de la luz, el gas o la reducción del IVA a algunos alimentos como grandes propuestas. Estas, en concreto, son ayudas generalizadas por la complejidad de actuar por nivel de renta en el consumo energético o de alimentos, explica Gascón. Otras, como la exención fiscal del IRPF hasta 15.000 euros sí han centrado sus esfuerzos por nivel de renta.

En todo caso, el Gobierno ya ha sido instado por instituciones como el Banco de España o la OCDE a dejar de lado las ayudas generalizadas y centrar sus esfuerzos con medidas focalizadas si fuera necesario.

El coste presupuestario de las ayudas, compensado parcialmente por el incremento temporal de los ingresos a través de los gravámenes al sector de la banca y las empresas energéticas, precisa de un margen fiscal aun desconocido. Aunque Gascón prevé resultados positivos en el último trimestre del presente curso, afirma que no hay información suficiente como para calcular el margen fiscal del año próximo.

Sobre la recaudación tributaria, precisamente, ha aclarado que la mejora vendrá de la parte de las menores devoluciones previstas a partir de octubre. En septiembre, la tasa interanual de recaudación es del 4,5% y la de las devoluciones supera el 12%. El efecto de los precios impulsa la recaudación tributaria porque eleva la base imponible, como así lo hace con la cuantía de las devoluciones.

Estas devoluciones se gestionan con un cierto margen, lo que ha implicado menos ingresos tributarios en términos netos. En octubre, noviembre y diciembre, la previsión de recaudación descontando las devoluciones es positiva y superará en un 5% a la del año previo, mientras las devoluciones caerán al 10%. A medio plazo, está previsto una moderación del 'efecto inflación' sobre la recaudación.

Persiguen un acuerdo por las reglas fiscales este año

"La hoja de ruta es la sostenibilidad de las cuentas públicas. Estamos intentando logar el maximo consenso posible para el acuerdo de las reglas fiscales. El propósito de la presidencia española es lograr un acuerdo antes de finales de año, y para eso hay mucho trabajo técnico sobre la mesa. Esperamos avances de la próxima reunión de Ecofin", avanza el secretario de Estado de Hacienda.

La propuesta española insiste en ahcer compatible la consolidación fiscal con el crecimiento de la economía. "Hemos vivido situaciones no lejanas en el tiempo que priorizaban las políticas de austeridad y profundizaban la crisis económica". Las reglas deberían, a su juicio, dar margen para inversiones verdes, digitales o compromisos internacionales -por ejemplo, en defensa- y mecanismos como freno de emergencia -una especie de cláusula de escape- si se produce una situación puntual complicada a nivel internacional o en el propio país, matizan.

Además, Gascón anunció que mañana se publicará la orden ministerial que elimina la exención tributaria de la Igelsia católica del impuesto de Contribuciones Especiales y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tras un acuerdo del Gobierno y la Conferencia Episcopal en marzo de este año.

Además, el futuro Plan Estratégico de la Agencia Tributaria promoverá una mejora de las comunicaciones de la Agencia Tributaria a los ciudadanos que se plasmarán en el próximo Plan Estratégico de la AEAT, la simplifación documentos informativos o facilitar la elección de canal (telefónico, telemático o presencial) de contacto con la Administración en favor del contribuyente.