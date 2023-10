Cómo saber el número de la Seguridad Social de mi hijo

El Número de la Seguridad Social es casi como nuestro segundo DNI, pero no siempre conocemos todo lo que necesitamos saber sobre él. Pasa lo mismo cuando tenemos un hijo: ¿cuál es su Número de la Seguridad Social? ¿Cómo puede consultarlo?

Qué es el Número de la Seguridad Social

Lo explica la propia Seguridad Social en su página web: el Número de la Seguridad Social (NUSS) es el documento que identifica al ciudadano en sus relaciones con el organismo. Además, es "obligatorio para cualquier ciudadano que sea beneficiario de pensiones, subsidios o prestaciones de la Seguridad Social" e "imprescindible para solicitar la inclusión en el sistema sanitario, salvo que lo haga en condición de beneficiario del número de otro titular".

En qué casos tendrá nuestro hijo su propio Número de la Seguridad Social

Una de las obligaciones de los progenitores de un menor es registrarlo en la Seguridad Social una vez ha nacido para que pueda recibir la pertinente atención médica. Si este menor no trabaja, lo hará como beneficiario de uno de esos progenitores, y así será si no trabaja (o en los periodos en los que no lo haga) hasta que cumpla los 26 años. Si es menor de 26 años y tiene su propio trabajo, tendrá su propio Número de la Seguridad Social.

Con todo, existe otro supuesto del cual dependerá si nuestro hijo o hija cuenta con su propio Número de la Seguridad Social. El organismo explica que "los estudiantes, menores de 28 años, que cursen estudios oficiales desde 3º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) hasta el final del tercer ciclo universitario" contarán con su propio Número por la obligación de firmar el Seguro Escolar.

Por todo esto, existe cierta confusión en cuanto al Número de la Seguridad Social de nuestros hijos y, por lo tanto, a cómo se puede saber o consultar.

Cómo consultar el Número de la Seguridad Social de un hijo que no trabaja

En este caso, existen dos opciones: que nuestro hijo se esté obligado a tener su propio Número de la Seguridad Social por cursar estudios que conlleven la firma de un seguro escolar o que no lo tenga y sea beneficiario de uno de sus progenitores.

Si tiene su propio Número de la Seguridad Social, para conocer el NUSS de un hijo aplica lo mismo que para el resto de casos. Existen tres formas diferentes de conocer dicho número:

Si nuestro hijo es menor de 26 años y no trabaja, podrá recibir atención médica como nuestro beneficiario. Si es menor de 26 años, lo hará así, pero si ya tiene esa edad lo hará con su propio Número de la Seguridad Social.

Cómo consultar el Número de la Seguridad Social de un hijo que trabaja

En este caso, todo es mucho más sencillo: al estar dado de alta en la Seguridad Social por un trabajo por cuenta propia o ajena, tendrá que hacerse igual que en el resto de situaciones. Así, se podrá consultar el Número de la Seguridad Social por internet a través de Import@ss, por teléfono o de forma presencial, tal y como se ha explicado en el apartado anterior.