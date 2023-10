Así es el giro fiscal del PP en Valencia capital: los cuatro impuestos que bajará

Después de ocho años fuera del Gobierno de la Comunidad Valenciana y de la tercera mayor ciudad de España, los populares quieren volver a convertir Valencia en uno de los grandes emblemas de su política. La que ha sido la dupla en el Partido Popular autonómico presidido por Carlos Mazón, la secretaria general de la formación, María José Catalá, ha emprendido el mismo camino que el nuevo presidente valenciano al frente del Ayuntamiento de Valencia.

Tanto Mazón para la Generalitat como Catalá para el cap y casal, habían hecho especial incidencia durante la pasada campaña en la política fiscal como ariete frente a sus antecesores de izquierdas, Ximo Puig y Joan Ribó. Por ello la nueva alcaldesa de Valencia no ha dudado en seguir el ejemplo del propio Mazón e incluir las rebajas de algunos de los principales municipales en su agenda mas urgentes.

En el caso de la ciudad del Turia, la reforma fiscal más inmediata plantada por los populares afecta a cuatro impuestos y tasas locales. Según sus cálculos, estas modificaciones tendrán un impacto de 70 millones de euros, que será el ahorro anual que supondrán para los vecinos de Valencia

La medida estrella de las anunciadas por los populares en el consistorio valenciano es la rebaja del 20% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se aplicará de forma generalizada. Ese tributo es una de las principales fuentes de ingresos del consistorio valenciano, con cerca de 300 millones de euros de un presupuesto anual que supera los 1.000 millones de euros.

En el caso del impuesto sobre viviendas, locales o garajes, el recorte de la tributación se materializará mediante una bajada del tipo de gravamen aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana, que pasa de un coeficiente general del 0,723 al 0,578, según recoge la propuesta que ya ha aprobado la Junta de Gobierno Local que controla el PP municipal.

70 euros menos de media

Además de esta medida, la iniciativa presentada y que aún debe superar la votación del Pleno también contempla para este tributo ampliar la bonificación aplicable a las familias numerosas, que se situará en el 60% para las familias de carácter general y alcanzará el 90% para las familias de categoría especial, según los detalles de la Concejalía de Hacienda, que encabeza María José Ferrer San Segundo.

Según los cálculos de la Hacienda municipal, la rebaja del IBI afectará a más de 400.000 contribuyentes del municipio, que pagarán 70 euros menos de media que actualmente por ser propietarios de su vivienda. Según el propio consistorio la inmensa mayoría de los vecinos, el 87% de las familias, pagan de IBI entre 0 y 500 euros.

El impacto incluso será mayor en el sector del comercio, ya que según las estimaciones del propio consistorio algo más de 33.000 comerciantes se beneficiarán de un ahorro medio de 92 euros en el recibo de este impuesto que el Ayuntamiento recauda en la primera mitad del año.

Pero además de la bajada en el IBI, el paquete aprobado por el equipo de Catalá incluye rebajas de alcance en otros gravámenes. Otra reforma destacada para reducir la carga fiscal en la capital valenciana afecta al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como plusvalía municipal. La propuesta incluye aplicar una bonificación del 95% en el caso de heredar una vivienda en la ciudad o un negocio familiar. Una modificación que va en la línea de la primera gran reforma de impuestos de Mazón, la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares de primer grado y con la que ambos líderes populares marcan claramente distancias por la vía de los hechos respecto a los anteriores Gobiernos de coalición de socialistas y Compromís.

Según las estimaciones del Ayuntamiento de Valencia este cambio beneficia a cerca de 25.000 valencianos al año. Además, no se exigirá, como hasta ahora, convivencia con el fallecido y otros requisitos y se bonificará también en el caso de traspaso entre personas vivas, siempre y cuando se mantenga la actividad del negocio.

Vehículos y alcantarillado

El giro fiscal también incluye otras figuras que precisamente habían sido objeto de revisiones al alza en época de Ribó bajo argumentos más políticos que fiscales, como la defensa del Medio Ambiente. El caso más claro es el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o popularmente viñeta del coche, que verá reducido su importe un 8% de forma generalizada y para todo tipo de vehículos.

Al mismo tiempo, la propuesta del gobierno municipal de María José Catalá propone reducir un 50% la tasa de alcantarillado que se cobra a través de la factura del agua. Una medida para dejar sin efecto la última subida del equipo de Ribó, que se aprobó en 2020.

Vox pone incertidumbre a la votación

A diferencia de la Generalitat Valenciana, Vox no forma parte del Gobierno de la capital valenciana pese a que Catalá lo definió como "socio preferente". El PP necesita los votos del partido de ultraderecha para sacar adelante esta reforma fiscal en el Pleno. Pese a que la rebaja fiscal es un objetivo compartido, desde el grupo municipal de Vox se presiona para entrar en los puestos de gobierno y no ha dudado en amenazar con el voto en contra si no se pactan conjuntamente las medidas antes de ir al Pleno.

De hecho, los de Abascal ya han derribado algunas medidas del PP y han votado con PSOE y Compromís para tumbar la nueva cúpula para la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia.