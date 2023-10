Sánchez retocará la Ley de Vivienda para conseguir el apoyo del PNV a su investidura

Pedro Sánchez acerca posturas con el PNV tras la reunión que ambos han mantenido en el Congreso de los Diputados dentro de la ronda de contactos que el presidente en funciones ha iniciado en busca de apoyos a su investidura. El portavoz de la formación vasca, Aitor Esteban, sigue resistiéndose a confirmar su voto a favor de la reedición del socialista, pero deja entrever que las negociaciones habrían entrado en su recta final. "Hay que proseguir, ir poniendo negro sobre blanco, y eso lo esperamos hacer las próximas semanas", ha afirmado Esteban que ha insistido en que si logran un acuerdo su grupo parlamentario avalará los futuros Presupuestos. Esa es la intención del PSOE, que busca consensuar acuerdos a largo plazo que den estabilidad a la acción de gobierno.

Aun así, todavía quedan flecos que cortar. Uno de ellos apunta a la ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo antes de la celebración de las pasadas elecciones. El PNV ya movió ficha el pasado mes de julio al anunciar un recurso sobre la norma que abrió una brecha en el Gobierno de coalición que mantiene con el PSE en Euskadi. La formación que lidera Íñigo Urkullu considera que la ley vulnera las competencias vascas, por lo que ha incluido "retoques" al texto dentro de las negociaciones abiertas. Ferraz espera poder empezar a anunciar principios de acuerdo a partir de la próxima semana, una vez concluida la ronda de reuniones que se alargará durante los próximos tres días.

Esteban pide a Díaz que se aparte de las negociaciones

Punto y aparte merece el debate sobre la amnistía que ERC y Junts han puesto sobre la mesa a cambio de facilitar la investidura de Sánchez. El PSOE sigue evitando referirse a ella, "no es que no esté en el fuego es que no hay guiso, por lo tanto no es que haya muchas manos sino que ni siquiera hay guiso", ha dicho el portavoz de la bancada socialista en la cámara Baja, Patxi López. Esta tarde, Sumar presentará un informe jurídico avalado por un buen número de expertos que detalla el encaje de la medida dentro de la Constitución. Un documento que ha criticado Esteban, que considera que el desarrollo del mecanismo corresponde tan solo al equipo de Pedro Sánchez. "Son ganas de ser el perejil en todas las salsas", ha asegurado.

Lo cierto es que el equipo del presidente en funciones cuenta con el complejo rompecabezas de encajar la ley de amnistía que demandan Gabriel Rufián y el Carles Puigdemont en la Constitución. Algo que buscará frenar el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, demandó ayer a Sánchez una repetición electoral en el encuentro que ambos mantuvieron en el Congreso. "Que sea honesto y pida el consentimiento de los españoles, ningún político en España tiene consentimiento para aprobar ninguna amnistía", pidió el gallego, que esperará a leer el texto para decidir si recurrirlo ante el TC. El PSOE insiste en que no aprobará una ley que vulnere la Carta Magna. "La derecha hace una lectura estrecha de la Constitución", dijo ayer el portavoz de la bancada socialista, Patxi López.

En paralelo, el equipo de Sánchez sigue tratando de atar los acuerdos necesarios para investir al socialista antes del próximo 28 de noviembre, fecha límite que establece la legislación. El miércoles, el presidente del Gobierno en funciones se reunirá con Coalición Canaria y ERC; el viernes lo hará con los portavoces de Bildu y Junts.