Un año después de la aprobación de la reforma del Régimen Especial del Trabajadores Autónomos (RETA) para el periodo comprendido entre 2023 y 2025, sólo el 15% de los autónomos ha comunicado a la seguridad social su previsión de ingresos, unos 480.000 trabajadores por cuenta propia, debido a que la "inmensa mayoría del colectivo" se encuentran facturando lo mismo y no piensan comunicarlos, explica la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en su XIX Barómetro.

De este modo, esperarán a que Hacienda haga el ajuste de su cuota a través de los ingresos declarados en la declaración de la renta. Ya que más la mitad del total se concentraban en la base mínima y no van a trasladar la nueva información.

Para los cerca de 500.000 que sí lo ha hecho, el 30% va a pagar una cantidad similar a la que ya pagaba antes de la reforma, al 30% le ha bajado y al 37,1% le ha subido la cuota a pagar. A pesar de lo escasa de esta cifra, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, espera que "se duplique antes de que termine el año" alcanzando al 27% del colectivo, unos 800.000 trabajadores. Por su parte, el 25% "aún anda muy desconcertado con la nueva cotización" y no tienen claro si han hecho esa comunicación.

El nuevo sistema, que se lleva aplicando desde el 1 de enero de este cursos, requiere que se introduzcan los rendimientos netos para calcular las cotizaciones, lo que implica descontar todos los gastos de la actividad y, sobre ello, se aplica una deducción por costes genéricos del 7% y del 3% para autónomos societarios. Además, los trabajadores por cuenta propia pueden modificar el tramo cada dos meses y un total de seis veces al año, en función de la estacionalidad o de la previsión de ingresos.

Al cierre del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.

Con el nuevo sistema de cotización, se esperaba que uno de cada dos autónomos tenga una cuota más baja que la actual, mientras que un 25% cotizará más y un 25% cotizará menos. En todo caso, otro de los objetivos es ajustar al máximo los pagos para que la Seguridad Social no deje de ingresar por un cálculo más genérico.

Mala acogida

Hasta finales de septiembre, la percepción de los trabajadores autónomos sobre la última reforma del sistema era negativa; sólo el 6,3% se muestra a favor de la nueva norma y considera que no le afectará.

Por el contrario, prácticamente uno de cada dos autónomos, el 44,3%, cree que este nuevo sistema de pensiones no les beneficia. Uno de cada tres autónomos, el 34,3%, considera que esta reforma es innecesaria y que le afectará gravemente. Por su parte, el 14,4% cree que, pese a ser necesaria, no sabe si podrá asumir nuevas cargas.

Por último, un amplio 34,9% afirma desconocer en qué consiste el nuevo modelo que se plantea.

Sin fondos europeos

Para la superación de las consecuencias de la pandemia ocasionada por la Covid-19, desde la Unión Europea se pusieron en marcha los fondos Next Generation. El 72,1% de los autónomos afirma que no ha tenido acceso a ninguna de las ayudas de los fondos Next Generation. Son las ayudas para digitalizar las empresas las más solicitadas por los autónomos españoles, concretamente por el 18,1% de los autónomos encuestados