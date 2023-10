Estas serán las nuevas edades de jubilación en 2024

Pasado el verano, hay quién dirá que ya es hora de prepararse para el año que viene, que comienza en apenas tres meses. Algo que realmente conviene hacer en materia de pensiones, ya que con la entrada de 2024 se producirán muchos cambios en el sistema de pensiones español. Y, entre ellos, uno muy importante: el aumento de la edad de jubilación ordinaria.

¿Qué es la edad de jubilación ordinaria?

Es, básicamente, la edad a la que se puede jubilar un trabajador en España sin acogerse a ninguna modalidad de jubilación anticipada. En España, esta edad se lleva aumentando de forma anual y progresiva desde 2013, en un proceso que finalizará en 2027 como consecuencia de la aplicación de la reforma de las pensiones aprobada en 2011.

Hay que recordar que llegar a la edad de jubilación ordinaria es solo un requisito más de los varios que exige la Seguridad Social para cobrar pensión: tener al menos 15 años cotizados (de los cuales dos deben darse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores), estar dado de alta en la Seguridad Social y al corriente de pago con el organismo. Si no se cumplen estos requisitos, por mucho que se llegue a la edad de jubilación ordinaria no se podrá cobrar la pensión de jubilación: en ese caso quedaría la opción de la pensión no contributiva de jubilación.

¿Por qué cambia la edad de jubilación en España?

Antes de la reforma de pensiones, la edad ordinaria de jubilación en España era de 65 años para todos los trabajadores, pero desde la aplicación de esa reforma empezaron a convivir dos edades de jubilación a la vez: la edad original, de 65 años, para los trabajadores que acrediten un número de años cotizados y otra para los que no lleguen a esa cotización, que será mayor.

Dado que el objetivo de la reforma de las pensiones fue retrasar la edad de jubilación, cada año se va aumentando de forma gradual esa edad para las personas que no llegan al nivel de cotización establecido, y también ese criterio aumenta de exigencia año tras año, incrementándose el tiempo que hay que cotizar para poder jubilarse a los 65 años.

¿Cuál será la edad de jubilación en España en 2024?

Tal y como refleja la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (que se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado), para 2024 exisitirán dos edades de jubilación ordinaria:

-Los trabajadores se podrán jubilar desde los 65 años en el caso de acreditar 38 años de cotización.

-Los trabajadores se podrán jubilar desde los 66 años y seis meses en el caso de acreditar menos de 38 años de cotización.

Los cambios respecto a 2023 son los siguientes: tres meses más de cotización como criterio para determinar la edad de jubilación (ahora son 37 años y nueve meses) y dos meses de retraso en esa edad de jubilación si no se cumple el objetivo de cotización (este año son 66 años y cuatro meses).

¿Cuál será la edad de jubilación anticipada en España en 2024?

Los cambios en la edad de jubilación ordinaria tienen un efecto inmediato en la edad de jubilación anticipada, dado que los anticipos que se hacen en esa edad se hacen respecto a la edad ordinaria de jubilación. Como en el caso anterior, hay que recordar que la edad a cumplir no es el único requisito para poder jubilarse de forma anticipada: se deben acreditar diferentes cotizaciones en función de la modalidad. Así:

-La edad de jubilación anticipada en la modalidad voluntaria será de 63 años para las personas con 38 años cotizados y de 64 años y seis meses para las personas con menos de 38 años cotizados. Esto se debe a que los adelantos son de hasta dos años.

-La edad de jubilación anticipada en la modalidad involuntaria será de 61 años para las personas con 38 años cotizados y de 62 años y seis meses para las personas con menos de 38 años cotizados. Esto se debe a que los adelantos son de hasta cuatro años.