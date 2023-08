Sánchez irá a la investidura y anuncia el impulso de las lenguas cooficiales en Europa

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reiterado su intención de pedir la confianza del Parlamento para ser reelegido y ha exigido al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, que deje de "presionar" al jefe del Estado ofreciendo una investidura que no tiene apoyos y que sólo está basada en "cábalas mágicas". Para ello, Sánchez anunció este miércoles que impulsará el uso de las lenguas cooficiales de España en las instituciones europeas durante la presidencia española del Consejo de la UE.

Durante su intervención en la reunión interparlamentaria del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez señaló que "se ha suscitado el debate a lo largo de estos últimos días, de estas últimas semanas, en las lenguas oficiales reconocidas en nuestra Constitución".

"Realmente son un enorme activo de nuestra sociedad. España habla en castellano, pero España también habla en catalán, en euskera, en gallego y, por tanto, nuestro deber es consolidar espacios de representación de uso y de conocimiento de las lenguas de España y desde el Gobierno lo hemos ido haciendo durante estos últimos años", aseveró.

"Pero debemos hacer más, podemos hacer más y vamos a hacer más", señaló, y agregó que la promoción de las lenguas oficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del poder ejecutivo, y por eso anunció que se va a impulsar su uso en las instituciones comunitarias "como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea", concluyó.

Cabe recordar que en la tercera reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña se alcanzó un acuerdo por el que, según informó La Moncloa, "se proyectará la diversidad lingüística en el ámbito internacional, solicitando al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y facilitando la presencia de representantes de la Generalitat o su integración en la delegación española en todos aquellos foros internacionales que traten políticas con una dimensión lingüística".

Presiones al Rey

Antes de que el Jefe del Estado inicie su ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas, Sánchez ha proclamado ante los diputados y senadores del Grupo Socialista su intención de "solicitar la confianza del Parlamento para conformar un Gobierno progresista que consolide en España los avances".

A su juicio, la alianza de PP y Vox fue derrotada en las elecciones generales del 23 de julio y no cuenta con votos suficientes para lograr la investidura y por ello ha pedido a Feijóo que no "presione" al rey ofreciéndose para una votación que no va ganar. "Esta no es la hora de presionar al jefe del Estado, ni de cábalas mágicas, es la hora de la democracia parlamentaria", ha recalcado.

El PP viene postulándose para la investidura alegando que Feijóo ganó las elecciones y cuenta con 171 votos asegurados (PP, Vox y UPN), cincuenta escaños por encima del PSOE.