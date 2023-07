¿Quién paga la baja laboral por accidente de tráfico?

Muchos trabajadores acuden a su puesto de trabajo en coche y otros usan los vehículos directamente como parte de su trabajo en una empresa. Además, otros empleados se trasladan en este modo de transporte en su vida privada. Todos ellos están expuestos a un accidente de tráfico que, en el caso de ser de cierta gravedad, puede provocar que tengan que pedirse la baja.

Cuando nos referimos a la baja (también se denomina de forma coloquial como 'baja laboral') en verdad hablamos de la prestación por incapacidad temporal, el término que se usa para referirse al subsidio destinado a "cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social", según explica el propio organismo en su página web.

Si un trabajador necesita cogerse la baja a consecuencia de los daños sufridos en un accidente de tráfico tendrá ese subsidio garantizado siempre que esté dado de alta en la Seguridad Social. No precisa de cotizaciones previas porque en el caso de los accidentes (sean o no de trabajo) no se exige este requisito.

Sí será, en cambio, importante para el trabajador que se determine si el accidente de tráfico se entiende como una contingencia profesional o común (es decir, un accidente laboral o no laboral). Y eso depende de las circunstancias en las que tuvo lugar el accidente.

Al igual que un accidente de tráfico en vacaciones o en el periodo de descanso entre jornadas será un claro ejemplo de contingencia común (accidente no laboral) y que el accidente de un transportista en su jornada laboral será una contingencia profesional (accidente laboral), en otros casos será algo más complicado: es la situación de los trabajadores que tienen un accidente de tráfico de camino a la oficina o a la vuelta de la misma.

La determinación de si la baja laboral por accidente de tráfico se debe a una contingencia común o profesional es importante: marca diferencias en la cuantía de la baja, el momento desde el que se empieza a cobrar y la forma en la que se abona a los trabajadores.

¿Quién paga la baja por accidente de tráfico?

Si el accidente de tráfico se considera accidente laboral "el pago lo efectúa la empresa como pago delegado con la misma periodicidad que los salarios", explica la Seguridad Social en su página web.

En el caso de que el accidente de tráfico se considere accidente no laboral, el pago entre los días 4 y 15 de baja lo efectúa el empresario y a partir del día 16 el pago lo efectuará la Seguridad Social o la mutua colaboradora.

En los trabajadores autónomos el pago lo hará "directamente la entidad gestora o mutua competente", de acuerdo con la información de la Seguridad Social.

¿Cuánto se cobra de baja por accidente de tráfico?

Si el accidente de tráfico se considera un accidente laboral se percibe el 75% de la base reguladora del trabajador desde el día 1.

Si el accidente de tráfico se considera un accidente no laboral se percibe el 60% de la base reguladora entre el día 4 y 20 y a partir del día 21 se cobra el 75% de la base reguladora.