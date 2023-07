El aviso del SEPE: así tienen que ser tus vacaciones si estás cobrando el paro o un subsidio

Con la llegada del verano también llegan las vacaciones, un derecho de los trabajadores para garantizar su bienestar físico y el descanso después de todo un año trabajando. Pero...¿qué pasa con las personas que han perdido su empleo y que cobran una prestación por desempleo?

Lo cierto es que se trata de una cuestión realmente importante. Si en un hogar conviven personas desempleadas y empleadas, lo normal es que quieran irse de vacaciones. Las que tienen un trabajo lo harán cuando puedan cogerse ese periodo vacacional, pero las que están en paro tienen una situación peculiar: aparentemente tienen libertad para hacer lo que quieran, pero...¿y si ello conlleva perder el cobro del paro o del subsidio?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha explicado en su página web que los ciudadanos que se encuentran en desempleo y reciben alguna de sus prestaciones no se encuentran técnicamente en vacaciones porque no se consideran trabajadores en activo.

¿Esto qué quiere decir? En la práctica, que el ciudadano tiene las mismas responsabilidades que el resto de año. Y cuando se cobran prestaciones por desempleo una de esas obligaciones es la de buscar empleo de forma activa: intentar reintegrarse en el mercado laboral y no conformarse con el cobro de la prestación.

El SEPE afirma que "mientras cobras prestaciones, has de cumplir tus obligaciones de buscar activamente empleo, participar en acciones que incrementen tus posibilidades de trabajar y comparecer ante la entidad gestora cuando seas requerido para ello", independientemente de si la persona en cuestión está o no de vacaciones.

Así, si una persona en desempleo decide marcharse de vacaciones fuera de su casa debe saber que si recibe una notificación del SEPE para acudir a sus oficinas o recibir un curso o una entrevista de trabajo, tendrá que acudir a pesar de estar de vacaciones, ya que de lo contrario incurrirá en un incumplimiento de sus obligaciones que podría provocar la pérdida del paro o el subsidio.

Cuándo puedes irte de vacaciones al extranjero si cobras el paro

El organismo, no obstante, hace referencia a la posibilidad de viajar que tienen los beneficiarios de prestaciones por desempleo: "Tienes la posibilidad de salir al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año, siempre que ello no implique incumplimiento de tus obligaciones".

Es decir, que si una persona ya ha gastado ese derecho a viajar al extranjero siempre que lo hiciese respetando los procedimientos del SEPE no podría repetir viaje fuera de las fronteras nacionales a pesar de encontrarnos en las vacaciones de verano.