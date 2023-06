La Seguridad Social deja desiertas el 40% de las subastas por embargos

Los problemas se le acumulan a la Seguridad Social por los embargos llevados a cabo ante el impago de las deudas. En 2021, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tenía un total de 5.129 lotes que iban a ser subastados, pero casi el 40% quedaron desiertos, según un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas.

Se trata de bienes que no recibieron ninguna oferta de adquisición o que no se pagó en el plazo acordado por ellos, por lo que tuvo que celebrarse un nuevo proceso. Si se pone el foco en las comunidades autónomas, Barcelona, Madrid y Valencia encabezan el ranking. Así, de los lotes subastados en segunda subasta el 86,5% quedaron desiertos en Barcelona, el 58,3% en Madrid y el 50% en Valencia.

El Tribunal de Cuentas hace énfasis en que "la celebración de una segunda subasta en las mismas condiciones (...) no parece razonable desde el punto de vista económico", ya que si nadie pujó una primera vez, no habrá ninguna oferta si no se baja el precio de salida del bien. No obstante, cuando esta segunda subasta también queda desierta, son devueltos al dueño del bien, lo que supone el levantamiento del embargo.

Por ello, entre las soluciones que aporta el Tribunal, se plantea la posibilidad de reducir el importe un 15% cada vez, y en el caso de los bienes incautados por tráfico de drogas u otros delitos, un 40%.

Además, en caso de que nadie quisiera apostar, el acreedor podría pedir el bien por el 30% de su valor, y para los lotes subastados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, un 50% menos.

Subastas suspendidas

En 2020, en plena pandemia, el TGSS dejó de ingresar cerca de 27,76 millones de euros por la suspensión del 47,67% de las subastas. En 2021, el panorama tampoco fue mucho mejor, pues se suspendieron el 65,1% de las subastas públicas, que afectaron a un total de 1.569 lotes.

El motivo está en que hay "algún error de tramitación que impide la celebración de la subasta, como errores en las notificaciones, en el cálculo de las cargas, en la determinación de los bienes, en el tipo de enajenación, o bien errores en la publicación, entre otros".

