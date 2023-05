Almeida: "Sin mayoría absoluta no podremos desbloquear los desarrollos urbanísticos"

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 17 de abril de 1975) mira al próximo 28 de mayo con optimismo. Las encuestas lo avalan. La mat deberá repetir alianza con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, con el que está condenado a entenderse como ya lo hizo hace cuatro años. Su discurso esta campaña gira en torno a España, a pesar de que las urnas decidirán al futuro gestor de Madrid. Ha sido una legislatura agitada, en la que llegó a compaginar la alcaldía con la portavocía del PP. Tras la defenestración de Pablo Casado, volvió en exclusiva al Palacio de Cibeles. Por el camino, Almeida sobrevivió a las tensiones y desafíos políticos que siguen haciendo cola a las puertas de su despacho.

Las encuestas le respaldan pero anticipan un nuevo acuerdo con Vox si quiere repetir como alcalde, ¿Qué expectativas tiene?

Nuestra expectativa es convencer a un buen número de madrileños de que hay un gobierno estable, que es el del Partido Popular (PP). Es un proyecto que alcanza a los que están a nuestra derecha y también a los que están a nuestra izquierda. Somos un gobierno de sensatez, de eficacia, de gestión y de sentido común. Yo creo que los madrileños están en esas coordenadas. Queremos llegar a un buen número de ciudadanos al margen de que compartan todos los postulados ideológicos del PP.

Alcalde, más de 300.000 madrileños se han visto obligados a marcharse a vivir a localidades de otras comunidades autónomas por la tensión al que está sometido el precio de la vivienda en Madrid, ¿Qué pretende hacer para revertirlo?

Es una prioridad para la próxima legislatura. Tenemos una base en el trabajo realizado estos últimos cuatro años. Hemos desbloqueado el desarrollo urbanístico del sureste. Esto nos va a permitir ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible en los próximos cuatro años. Hemos aumentado en 4.000 el número de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) y hemos cedido parcelas a promotores privados para la construcción de viviendas en régimen de alquiler con precio limitado dirigidas a jóvenes. Hay 2.300 viviendas que se están construyendo ya en 25 parcelas y tenemos localizadas otras 40 parcelas donde podemos seguir construyendo.

¿En esos planes entran las viviendas de la Sareb o las desbloqueadas con Pedro Sánchez de la Operación Campamento?

Con Sabeb es muy difícil contar. No se han puesto en contacto con nosotros. Campamento si es una buena operación, permitirá levantar 20.000 viviendas. Estamos trabajando con el Gobierno de España y espero que la podamos aprobar pronto.

Pero, ¿cuántas se compromete usted a entregar durante la próxima legislatura?

Nos comprometemos a promover la construcción de 12.000 viviendas, de las cuales 6.000 estarán reservadas a los jóvenes. Pero los promotores privados tienen la posibilidad de construir en torno a 20.000 viviendas en el desarrollo del sureste.

¿Pero esos planes cuentan con el apoyo de Vox? Porque les bloquearon su plan urbanístico esta legislatura.

Vox votó con la izquierda rechazar la modificación de normas urbanísticas que nos hubiera permitido ser más ágiles, y con un impacto económico de 300 millones de euros en el corto plazo, y deberá ser Javier Ortega Smith el que explique su voto en contra.

Pero, ¿cuentan con el apoyo de Vox?

Nosotros nos comprometemos a que si tenemos la mayoría suficiente, llevaremos al primer pleno de la legislatura la aprobación de esta modificación de las normas urbanísticas.

¿Y si no cuentan con esa mayoría suficiente?

Pues seguirá bloqueado. Eso deben tener en cuenta los madrileños el 28 de mayo.

Entonces, ¿no podrá construir las viviendas prometidas?

No, lo que perderemos es agilidad y eficacia en el proceso de construcción y en el urbanismo de la ciudad.

¿Pero se llegarán a hacer esas vivienda o no?

Esperemos. Desde luego se llegarán a hacer.

Los plazos de construcción de viviendas públicas siempre suelen sufrir retrasos. ¿No teme incumplir su compromiso?

Poder agilizar la tramitación de las licencias, de los planes especiales, poder regular las cocinas industriales, las viviendas de uso turístico, regular el coliving o el cohousing. Todo eso es lo que va dentro de esa modificación de normas urbanísticas. Las viviendas están ahí, vamos a agilizar los trámites en la medida de lo posible, pero esa modificación nos permitiría ser más eficaces.

¿Qué grado de coordinación ha mantenido con Ayuso en política de vivienda?

Hemos trabajado conjuntamente con la Comunidad de Madrid. Básicamente porque la Comunidad ha lanzado el plan VIVE, que tan bien está funcionando y que está solucionando el problema de la vivienda. También tenemos una relación muy estrecha en los planes de rehabilitación residencial para mejora y eficiencia energética y en regeneración urbana.

El Plan VIVE, que firmó David Pérez, su número 12 en las listas y por entonces Consejero de Vivienda, en enero de 2021, y no ha cumplido con los plazos comprometidos. Ayuso prometió entregar 15.000 viviendas antes de que concluyera la legislatura, pero no ha entregado ninguna. Tampoco las licitadas en tres parcelas de Valdebebas, ¿en qué punto están?

Eso debe preguntárselo a la Comunidad de Madrid. Es un plan que depende de la Comunidad. Pero estoy seguro de que va a cumplir sus compromisos. Lo que se, es que hay 25 parcelas del Ayuntamiento en las que se están construyendo 2.300 viviendas en régimen de derecho de superficie, que es un compromiso que nosotros asumimos también y que estamos cumpliendo.

La ley de Vivienda prevé un tope al precio del alquiler en zonas tensionadas, y Madrid lo es, ¿aplicará la norma?

Esa ley es una mala noticia. Parece difícil abordar un problema cuando la receta te la proporciona Podemos, ERC y Bildu. No parece que sean los que tienen una mejor visión. Pero además, la recetas que contiene la ley de Vivienda han fracasado allí donde se han aplicado. Por ejemplo, en Barcelona el precio medio del arrendamiento subió el doble que en la ciudad de Madrid en 2022 y ahí si se aplica el tope. Por eso discrepamos, pero el Ayuntamiento cumplirá la ley porque nosotros a diferencia de los socios de Gobierno cumplimos la ley. Pero en aquello en lo que tengamos autonomía no adoptaremos medidas que sean perjudiciales para el mercado del alquiler en Madrid.

¿Y tienen una medida específica para suavizar la subida del precio del alquiler?

Desbloquear los desarrollos urbanísticos, aumentar la oferta construyendo vivienda y dotación de parcelas del Ayuntamiento. Antes de que finalice el año, vamos a entregar 700 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda en El Cañaveral que se han construido esta legislatura, destinadas para el alquiler a jóvenes.

Uno de los culpables de esa subida del alquiler es la gran cantidad de viviendas de uso turístico que han aflorado y restan oferta. En Madrid solo un 2% de las más de 10.000 que hay son legales, ¿por qué no están cerradas?

El problema que tenemos es que somos el último eslabón de una cadena competencial en la que la capacidad de actuación está en el Estado y en las Comunidades Autónomas. Nosotros solo tenemos una competencia urbanística. En la modificación que bloqueó Vox con la izquierda iba una regulación de las viviendas de uso turístico que nos hubiera permitido poner límite a la proliferación ilegal. No lo conseguimos aprobar, pero hemos incrementado el número de expedientes sancionadores y de órdenes de clausura.

¿Va a reforzar el equipo de inspección?

Es obvio que hay que incrementar el número de efectivos para poder luchar contra la proliferación de viviendas de uso turístico.

¿Y tiene pensado impulsar una regulación coordinada con Ayuso, que es quién tiene mayores competencias?

Creemos que la clave es que no se puedan comercializar en las plataformas viviendas que no cumplan los requisitos legales. Nadie te puede publicitar un coche o un producto alimenticio que no cumplen con la normativa. No tiene lógica que las plataformas estén publicitando viviendas de carácter ilegal. Antes de que acabe el año, la UE va a aprobar una regulación que impida que todas estas plataformas publiciten estas viviendas, y este es el paso más importante.

"Ejecutamos la cifra de inversión más alta desde el soterramiento de la M30"

El Ayuntamiento cerró 2022 con un déficit de 236 millones de euros, ¿usted culpa al Gobierno?

Lo que dije, es que esto era un ajuste contable impuesto por el Gobierno de España y ha sido reconocido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dijo que el déficit de las entidades locales obedece a un criterio contable que se estableció por el Gobierno. Imputaron en un solo ejercicio las pérdidas de recaudación que tuvimos como consecuencia de la pandemia, pero que se nos va a devolver en tres ejercicios. Si la imputación de las pérdidas se hubiera hecho en los tres ejercicios en los que nos van a dar los ingresos no hubiera habido déficit este año, pero tampoco en ninguno otro de España.

Aun así, desde 2019 el superávit del Ayuntamiento ha ido tomando una senda descendiente. En 2019 logró un balance positivo de 549 millones, en 2020 de 224,9 millones, un año después de 70,7 millones y así hasta el déficit de 2022.

La deuda del Ayuntamiento se ha reducido en más de un 30% esta legislatura, en mil millones de euros.

Bueno, se ha incrementado en el último ejercicio.

No. No es lo mismo la refinanciación de la deuda existente que la asunción de nueva deuda. No se ha asumido nueva deuda. Simplemente, se ha refinanciado la deuda de acuerdo a las condiciones financieras que en cada momento ofrecen las entidades bancarias. Pero la deuda ha bajado en 1.000 millones en los últimos cuatro años.

Con estas cifras, usted ha prometido rebajar el IBI al mínimo del 0,4%, el ICIO y el impuesto de Actividades Económicas, ¿cree que hay margen para aplicar estas rebajas de impuestos?

Hemos bajado 600 millones de euros en esta legislatura y hemos ejecutado la cifra de inversión más alta desde el soterramiento de la M30 (2.000 millones). Creo que es la prueba de que se pueden bajar los impuestos y que a la vez se puede gestionar eficazmente. La cuestión es gestionar eficazmente el gasto público.

¿Y tiene pensado reorganizar o ajustar ese gasto público?

Constantemente estamos en proceso de revisión de nuestro presupuesto para tomar las mejores decisiones. Le garantizo que se pueden bajar impuestos y se puede gestionar Madrid con un presupuesto anual de 5.600 millones.

Pero el IBI no ha bajado.

El tipo del IBI se ha rebajado en Madrid, pero hay una variable del IBI que no depende de este Ayuntamiento que son los valores catastrales que se rigen por el Ministerio de Hacienda. Tras la última revisión, en algunos supuestos, y a pesar de que el tipo del IBI haya bajado, puede que haya subido el recibo, pero como consecuencia de la ponencia catastral que le corresponde al Ministerio de Hacienda.

Pero esos ingresos van a parar al Ayuntamiento.

Si. Pero la recaudación tributaria del Ayuntamiento en esta legislatura ha caído en 600 millones de euros que ahora están en el bolsillo de los madrileños.

Han tenido problemas de gestión del IBI en este último ejercicio y varios ciudadanos no han podido pagarlo, a otros se les ha cobrado dos veces, ¿Qué ocurrió?

Se produjo una migración de la plataforma tecnológica que se gestiona por la Agencia Tributaria de Madrid. En Madrid se giran dos millones de recibos. De todos esos, hubo problemas en 30.000. Nosotros asumimos la responsabilidad, pedimos disculpas a esas personas, asumimos todas las consecuencias, pero fueron 30.000 recibos de dos millones.

Las quejas de esas 30.000 personas saturaron los servicios de atención al ciudadano, ¿reforzaron a partir de entonces la plantilla?

Hubo un nuevo contrato que aumentó el presupuesto y los medios materiales de atención al ciudadano, y en la transición entre el antiguo contrato y el nuevo se produjeron determinados problemas que ya están resueltos.

¿Hay margen para mejorar la fiscalidad de los pequeños comercios?

Hemos anunciado que bonificaremos el 95% del IBI a los comercios centenarios y que tengan actividad económica. Bajaremos progresivamente del 4% al 3% el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) que va a permitir a los promotores ahorrar costes, con lo que las decisiones de construcción se van a facilitar y se acortarán los plazos. Y bonificaremos el emprendimiento y el IBI en aquellos supuestos en los que se instale el autoconsumo en las viviendas.

¿Tiene planes para atraer inversión de I+D+i?

En 2021 y 2022 hemos adelantado a Barcelona en inversión en startups y emprendimiento. Es la primera vez que esto ocurre. Además hemos conseguido ser la sexta mejor ciudad de Europa con un mejor clima para emprendedores y la quinta en términos de inversión de startups. Y queremos seguir profundizando con Madbit, la zona tecnológica y digital ubicada en Julián Camarillo, o con Sandbox en Villaverde, un espacio para empresas con el que conseguir ser el hub digital del sur de Europa.

¿Y para las grandes empresas?

Queremos reformar la ley de capitalidad que nos permita tener una mayor autonomía regulatoria y fiscal para mejorar condiciones y ser más competitivos. Vamos a tener el mejor distrito financiero, Madrid Nuevo Norte, y vamos a poder competir con las principales plazas financieras de Europa, ya sea Londres o Frankfurt. Por eso necesitamos que el Gobierno no tenga injerencias en la autonomía de la Comunidad de Madrid. Necesitamos esa reforma de la ley.

¿Qué empresas quieren atraer?

Grandes empresas, grandes entidades bancarias, fondos de inversión, y compañías del sector tecnológico que nos permitan tener más empleo cualificado en Madrid.

"A veces hay que tomar decisiones aunque te perjudiquen electoralmente"

¿Cuáles son sus planes para descongestionar Madrid?

En la última legislatura hemos ganado 88.000 m² de espacio público peatonal con las reformas que hemos llevado a cabo. Hemos invertido 2.000 millones de euros de espacio público, es la cifra de inversión más alta en la ciudad de Madrid desde el soterramiento de la M30 que hizo Alberto Ruiz Gallardón. Tenemos claro que tenemos que mejorar el espacio público, hacer una ciudad más agradable con mejores condiciones de calidad de vida, pero eso no quiere decir que debamos generar molestias innecesarias a los vecinos.

¿Van a ampliar Madrid 360?

No, no lo tenemos previsto, porque con el esquema de sostenibilidad que nosotros hemos llevado a cabo tenemos los mejores datos de calidad del aire de la historia de la ciudad de Madrid. Nunca hemos respirado mejor aire, y cada mes que pasa batimos los registros anteriores.

¿Y más áreas peatonales como las de Gran Vía?

Hay tres proyectos soterramiento de la Castellana desde Plaza de Castilla hasta La Paz, generado un gran bulevar que nos va a permitir unir Madrid Nuevo Norte con las Cinco Torres. El cubrimiento de la M30 al sur del puente de Ventas en un tramo de 300 metros para unir dos barrios que están separados por 16 carriles de la M30; y el soterramiento de A5 en el tramo de la Operación Campamento. Hemos sido capaces de compatibilizar la movilidad con la mejora del espacio público. Por eso, a diferencia de lo que hizo el anterior equipo de gobierno, hemos aumentado en 88.000 m² el espacio público disponible.

Ha proyectado, junto al Real Madrid, dos grandes parkings junto al Santiago Bernabéu y un túnel de acceso por Padre Damián que ha generado protestas por parte de los vecinos de un barrio que tradicionalmente vota al PP.

Ejercer un Gobierno responsable significa tomar decisiones que son beneficiosas para la ciudad al margen de que te puedan beneficiar o perjudicar electoralmente. Los parkings del Bernabéu tienen toda la lógica porque el estado va a tener una frecuencia de utilización muy superior a la actual. Necesitamos garantizar la movilidad de toda la zona, pero el 70% de las plazas van a ser para residentes. Esto les va a permitir tener una plaza de aparcamiento y mejorar la movilidad de la zona eliminando la circulación que busca sitios de aparcamiento para acudir a los espectáculos de Bernabéu. Es una operación necesaria, va a beneficiar a todo el entorno de la zona.

En su lista electoral cuenta con mucha gente del entorno de Díaz Ayuso. Su número 3, Marta Rivera, el 6º Carlos Izquierdo o en el 12º David Pérez, todos ellos consejeros de la Comunidad de Madrid. Si gana, ¿deberá consensuar el equipo de gobierno con Ayuso?

No. Esa decisión le corresponde al Alcalde. Eso lo pensaré cuando pasen las elecciones. Soy de los que piensa, que no hay que pensar más allá de lo que toca. Y ahora toca ganar las elecciones.

Y si no es alcalde, ¿va a estar cuatro años en la oposición?

Como los estuve ya entre el 2015 y el 2019.

¿Se arrepiente de su etapa como portavoz del PP?

No me arrepiento, de todo se aprende.

¿Y que aprendió?

Que cuando tu partido te pide que des un paso adelante en un momento tan difícil para España como aquel, hay que hacerlo, pero estoy mejor de alcalde que de portavoz.