Reyes Maroto: "Mantendré la fiscalidad y rebajaré el IBI a todos los comercios centenarios"

Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) vuelve a Madrid dispuesta a liderar la bandera del PSM tras 34 años enterrada en la oposición. Deja el Gobierno firmando una recuperación récord del turismo, pero sin lograr un rápido avance de un Perte tan relevante como el del coche eléctrico. Ahora cuenta con grandes desafíos. Hacerse un hueco en la izquierda madrileña, y poner fin a la maldición de los socialistas en la ciudad. Muchos lo intentaron antes. Las caras de Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez -exministros como ella- o Pepu Hernández, lucieron en los carteles electorales de las últimas citas con las urnas. Ahora, con todo por recorrer, Maroto amarra los mandos del partido y no piensa soltarlos si pierde. Se presenta como la candidata estable y rigurosa capaz de liderar la izquierda y desbancar a Martínez Almeida tras cuatro años de legislatura.

¿Con qué expectativas se presenta a la alcaldía de Madrid?

Vamos a ganar. La alcaldía es un proyecto en el que cierro un círculo. He estado en la Asamblea de Madrid, en el Gobierno de España y creo que puedo ser útil, con un política útil y cercana a lo que necesitan los madrileños.

Uno de los temas centrales de la campaña gira en torno a los problemas de acceso a la vivienda, especialmente en zonas como Madrid. Más de 300.000 personas se han visto obligadas a marcharse de la capital para encontrar vivienda más asequible en Toledo o Guadalajara, ¿Cómo revertirá esto si es elegida alcaldesa?

Queremos abordar este problema de una manera rigurosa y realista. Es fundamental hacer una apuesta por la construcción de vivienda pública. Se han perdido cuatro años en los que, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento, han abordado esto como una prioridad. Yo pondré en marcha tres actuaciones urgentes. Construiré 15.000 viviendas públicas en dos mandatos, en ocho años, un plazo ambicioso pero realista a través de la compra de suelo y del aprovechamiento del que ya posee la Empresa Municipal de Vivienda. También hay que poner vivienda vacía en el mercado. En Madrid hay 82.000 viviendas vacías y mi prioridad nada más llegar a la alcaldía va a ser establecer un programa público llamado 'Alquiler Seguro' para que los propietarios privados tengan garantía jurídica y puedan poner una parte de esa vivienda a disposición de los jóvenes y familias que lo necesitas. Voy a cumplir con la Ley de vivienda, pero no voy a subir el IVA de las viviendas vacías, considero que es más importante dar garantía al propietario a través de la seguridad de la Empresa Municipal de Vivienda. Ahora hay 38.000 familias a la espera de una vivienda y apenas se van a entregar en esta legislatura 1.200, la mayoría herencia de Manuela Carmena. Y es imprescindible regenerar los barrios y rehabilitar vivienda de manera más ambiciosa. Ahora solo se destinan 15 millones a esto.

En el caso de que usted sea alcaldesa y Ayuso revalide la presidencia, ¿no teme que esa descoordinación perjudique a su política de vivienda?

Yo voy a tratar de trabajar con la Comunidad de Madrid porque es la administración que más afecta en el día a día de los madrileños, por lo tanto debe ser parte de la solución y no el problema, al igual que el Gobierno de España. Ya se ha anunciado el desbloqueo de la Operación Campamento, pero yo voy a ser rigurosa en que se ejecuten los plazos. Se trata de 12.000 viviendas públicas que son fundamentales. Por lo tanto seré leal y exigente con todas las administraciones, pero espero que la Comunidad de Madrid deje su política de oposición a todos los avances que está aprobando el Gobierno y no paralice los proyectos que necesita la ciudad, porque entonces sí que me tendrá en frente.

Solo un 2% de las viviendas de uso turístico que hay en Madrid son legales, según datos del Ayuntamiento. Cada mes crecen más, y restan oferta al alquiler convencional, ¿Qué hará con esto si es alcaldesa?

Cerraré todas las viviendas que sean ilegales. Esto lo tiene que hacer el Ayuntamiento junto a la Comunidad de Madrid poniendo más inspectores. Todo lo que sea ilegal en la ciudad va a estar prohibido. El Gobierno de Rajoy delegó las competencias sobre las viviendas de uso turístico en las comunidades autónomas. Necesito que la Comunidad de Madrid regule. Mi compromiso es que de aquí a final de año avancemos en una regulación, y para ello pondré toda la información y servicios jurídicos del Ayuntamiento a disposición de la Comunidad. En mis cien primeros días reuniré al Consejo Local de Turismo, y todo lo que sea ilegal lo cerraremos. No solo las viviendas de uso turístico, también las cocinas fantasma que reubicaremos en zonas industriales, porque la convivencia con los vecinos es insoportable.

¿Valoran aplicar una tasa turística como en otras ciudades españolas?

En este momento no es necesario. Madrid cuenta con recursos de los 'Next Generation', el problema es que no hay modelo de política turística en esta ciudad. Cuando llegué al ministerio (Industria) una de mis principales tareas fue cambiar el modelo anterior, basado en la cantidad en lugar de la calidad. Y así va a ser mi mandato en los próximos 4 años. Reforzar la calidad y la excelencia, abordar las viviendas de uso turístico como un problema de modelo y de convivencia con la ciudad y desarrollar productos turísticos fuera de la almendra central para esponjar el número de visitantes que saturan el centro. Esto tiene que ver con la gastronomía, con la música y el arte, con el turismo sostenible haciendo un eje verde entre la Quinta de Torre Arias, Los Molinos y El Capricho, y así crear valor turístico. Quiero recuperar el Auditorio Juan Carlos I, que lleva cerrado 15 años y que cuenta con 3.000 butacas. Tenemos materia prima pero tenemos que saber gestionar el éxito de esta ciudad, y en manos del PP estamos abocados a morir de éxito.

¿Se puede sacar más punta al turismo de Congresos en Madrid?

Sin duda. Tenemos un espacio, el Palacio de Congresos de Madrid, que debemos poner a disposición de la ciudad. Depende del Gobierno, yo he desbloqueado la nueva sede de la OMT con una inversión de 25 millones y estoy pendiente de una licencia del Ayuntamiento que el alcalde Almeida está prorrogando sine die porque no quiere que en campaña eso se anuncie. Él se comprometió conmigo hace un año. Es lamentable.

¿Cómo se saca a los turistas del centro de Madrid?

Potenciando el resto de productos y atractivos turísticos de Madrid. Quiero invertir en talento, uno de los grandes problemas del turismo en Madrid es que no encuentra gente para trabajar. Tenemos una escuela que debemos convertir en escuela de excelencia, donde vengan los mejores chefs, gente de sala, etc. Queremos hacer un hub de innovación, talento y gastronomía. Turismo va a depender directamente de mí, de la alcaldía, y crearemos un ente público-privado que permita gestionar mejor esta excelencia y calidad que queremos darle al turismo.

Madrid cerró 2022 con un déficit de 236 millones, Almeida culpa al Gobierno. Aun así el alcalde promete bajar el IBI, el impuesto de instalaciones, construcciones y obras, y el de actividades económicas, ¿Qué hará usted con la fiscalidad?

La voy a mantener como está, y me voy a centrar en la reordenación del gasto que es donde hay problemas de despilfarro. Hay mucho gasto que no es productivo. Ahí están los 48 millones de Bicimad, que ha colapsado; o los 11 millones que ha costado la remodelación de la Puerta del Sol, que no era necesaria porque había otras prioridades como los barrios del sur, olvidados por Almeida. El alcalde me ha acusado de que oculto que voy a subir los impuestos, eso es mentira. Vengo de un Gobierno que ha bajado los impuestos a una mayoría social. Las mentiras no deberían dar votos. Yo voy a mantener la fiscalidad y voy a bajar el IBI para los comercios centenarios al 95% de cuota, y recuperaré el IBI social. Almeida debería explicar como, con las bajadas masivas de impuestos, pretende sostener los servicios públicos. Hay que ser riguroso.

¿Va a revertir la obra de la Puerta del Sol?

No, para nada. Ya se han despilfarrado 11 millones, no voy a invertir un duro en la Puerta del Sol, voy a invertir en los barrios del sur. Queremos transformar la ciudad con un proyecto, Madrid Próximo, que invierta en los 21 distritos con la configuración de ejes cívicos, la manera de recuperar la vida en los barrios. Queremos más zonas verdes, más carriles bici y más espacio para los peatones, más transporte público y menos coches.

¿Es necesario reforzar los servicios públicos?

Sin duda. Almeida no cree en lo público, esta privatizando muchos servicios. Los mercados municipales son infraestructuras públicas que están en modelo de concesión a 25 años, de las nuevas infraestructuras deportivas que está anunciando el Alcalde, tres son en modelo de concesión a 27 años, esto es denostar lo público y a los empleados públicos. Yo voy a invertir en el empleo público, fundamental para tener buenos servicios en Madrid. Tenemos que tener una plantilla contenta y eso pasa por sentarse a dialogar con los agentes sociales. Yo seré una aliada.

¿Va a revertir esas privatizaciones?

Yo no digo cosas que no puedo hacer. No puedo revertir todas las privatizaciones, es inviable. Aunque podemos actuar en determinados servicios. Tenemos privatizado hasta el servicio de recogida de basuras, y es un desastre. La ciudad está sucia. Hay que hacer un plan de choque junto a una estrategia de residuo cero que nos permitirá cerrar la incineradora de Valdemingomez. Se puede hacer reordenando el gasto y siendo más eficaz al ejecutar el dinero de todos los madrileños. Cuadrando las cuentas.

¿Teme que la fragmentación del voto de izquierda reste posibilidades de desbancar al PP del Ayuntamiento?

Es importante movilizar a los que quieren el cambio. Y todos deben ir a votar. Yo aspiro a liderar esa mayoría de Gobierno, porque nuestro programa responde a lo que quiere Madrid y nuestro equipo es solvente. Ya ha gestionado con resultados en otros gobiernos y vamos a necesitar sumar. Aspiro a que haya una mayoría que vote al PSOE para que podamos definir la política en esta ciudad, porque no es lo mismo que gobierne Pedro Sánchez, a que lo haga la secretaria general de Podemos (Ione Belarra). Y no es lo mismo que gobierne Reyes Maroto a que gobierne Rita Maestre. Yo apelo a ese voto útil al PSOE, que es quien puede liderar el cambio.

El PSM ha tenido varios líderes en muy pocos años. Si no logra acceder a la alcaldía, ¿se quedará en la oposición?

Hay Reyes Maroto para más de una legislatura. Gallardón estuvo en la oposición antes de ser alcalde, al igual que Almeida. Yo sé estar en la oposición y en el Gobierno. Me preocupa la deriva del PP y de Feijóo. Venían a cambiar el proyecto que dejó Pablo Casado y nos encontramos con que la agenda la marca la señora Ayuso y Almeida se ha sumado. Si quieren hablar tanto de Pedro Sánchez, les recomiendo que no se presenten a las elecciones del 28M, sino a las generales de diciembre.