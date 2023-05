Isabel Díaz Ayuso: "Rebajaré el IRPF en medio punto y ayudaré a los jóvenes autónomos"

Cuando le preguntas, a bocajarro , a la presidenta de la comunidad de Madrid donde está el secreto de su éxito para que aparezca como ganadora en todas las encuestas de cara a cita electoral del, 28- M dice, sin mas, que "soy coherente con lo que propongo, trabajo en cuerpo y alma y siempre digo las cosas claras, sin rodeos, tal como las veo". Isabel Díaz Ayuso ( Madrid 1978 ) -licenciada en periodismo por la Universidad Complutense y Máster en comunicación política y protocolo-, es plenamente consciente de que se ha convertido en el objetivo a batir desde Moncloa y Ferraz y en el pimpampum de toda oposición de izquierdas, pero no se queja. "Me han insultado gravemente, llevado a la fiscalía, montado comisiones de investigación, arremetido contra mi familia, incluso con mi difunto padre, pero ni me amedrentan ni me callan porque soy firme en mis ideas y eso les duele". Es una líder pata negra del PP, en el que lleva militando desde el 2005, y si les preguntas a sus colaboradores la definen como una mujer trabajadora hasta la extenuación, muy imaginativa y liberal "sin complejos por no ser de izquierdas y con reflejos para reaccionar rápido ante la adversidad, que habla de una manera libérrima ante la opinión pública" señalan .

Durante la entrevista -de una hora de duración- que se celebra en un hotel cercano su despacho oficial de la madrileña puerta de Sol, para que nadie pueda acusarla de usar en campaña las instalaciones de presidencia, no hay presunta sin respuesta, ni siquiera cuando la periodista se interesa por aspectos más personales "Me independice muy joven, no tengo grandes traumas ni miedo a los cambios y procuro escuchar. Vuelo sin equipaje y eso para estar en la primera línea política es fundamental, por mucho que intenten buscarme las vueltas" afirma.

Dice que su lema es "a cada problema una solución" que su relación con Feijjo "el próximo presidente del gobierno" es excepcional, que "con los dos gobernando España recuperará su dignidad" y que Pedro Sanchez "es un trilero al que se le ven los andamiajes". No tiene pelos en la lengua y califica de error haber legalizado a EH-Bildu: "no tengo miedo a Otegui. Hay que combatir a esa mafia", sentencia .

¿Estoy ante la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid? porque todas las encuestas le dan como ganador... Si es así, ¿gobernará sola o con Vox?

Corremos un grave peligro si pensamos que esto está resuelto. Queda mucho por hacer. Me faltan 15 escaños para podergobernar en solitario, y hay que trabajar hasta el final buscando un proyecto que se consolide para seguir gestionado un motor económico y humano como es Madrid.

Sea como fuere al final usted ha tenido una mala experiencia con Vox, ¿no?

España está viviendo un momento crucial, y la Comunidad de Madrid es el contrapeso hasta que llegue el cambio a Moncloa con Núñez Feijóo. No son momentos de jugar con la economía de los madrileños y, que debido a la oposición de Vox no se hayan podido sacar reducciones fiscales fundamentales para paliar el desastre que está causando el impuesto de patrimonio contra Madrid, o no se hayan podido tener presupuestos o la ley de economía circular, que era básica para las empresas de Madrid, no tiene sentido. Vox sabrá por qué lo ha hecho.

¿Si gobierna estas medidas serán prioritarias?

Mi prioridad será una nueva rebaja del IRPF, nuevas deducciones fiscales, y la aprobación de planes para ayudar a las familias y a los jóvenes autónomos que quieran estudiar, trabajar y emprender con sus negocios.

¿El 28-M va a ser un plebiscito?, porque según usted nos estamos jugando Sánchez o España.

Efectivamente aquí el 28-M hay que elegir entre Sánchez o España. Desde hace tiempo los enemigos de España han intentado romper la unidad de todos los españoles, y no han dudado en atacar a todo lo que nos da sentido como nación: la Corona, la Constitución o la Transición. Cuando España tiene gobiernos débiles esa hoja de ruta se ha precipitado, ocurrió con Zapatero, y ahora ha tomado velocidad de crucero con Sánchez. Que a estas elecciones puedan presentarse terroristas condenados por delitos de sangre en los municipios donde viven sus víctimas es repugnante. Se está blanqueando todo lo que fue ETA y su historia de dolor y sangre.

De entrada, Sánchez ha dicho que la presencia de etarras en las listas puede ser legal, aunque no decente, y Otegi le ha puesto a usted en el punto de mira.

Si Bildu está legalizado es simplemente porque supo sortear la legalidad cambiándose de nombre en varias ocasiones, cosa que nunca tendría que haber sucedido. Su único proyecto es de ruptura con España y han encontrado con este Gobierno un gran aliado. Sánchez ha pactado con ellos pagando un precio altísimo, incluso se han permitido decidir el precio de la vivienda de alquiler o el mercado laboral. Que quienes tienen delitos de sangre se presenten por los municipios donde viven sus víctimas es vergonzoso, y aquí estamos muchos preguntándonos dónde están aquellas manos blancas. Yo no le tengo miedo a Otegi. El mal no descansa nunca y hay que combatirle todos los días. Ellos van a intentar hacer una limpieza ideológica allá donde puedan y a nosotros nos corresponde combatir a esta mafia. He dicho que la ley de bienestar animal está pensada para gente como Arnaldo Otegi.

¿Qué supondría el tándem Feijóo–Ayuso si el PP llegara a la Moncloa?, porque muchos auguran que puede haber un choque de trenes.

Si Feijóo y yo gobernamos habrá un cambio de rumbo para que los ciudadanos de izquierdas o de derechas vuelvan a ver que España se recupera para los españoles. En España volverá a haber libertad y respeto por las reglas del juego. En el momento en que modificas el código penal, el Constitucional se convierte en una tercera Cámara parlamentaria que acomoda visiones ideológicas al derecho o no hay seguridad jurídica porque no se respeta la propiedad privada, la democracia se tambalea. Eso lo cambiamos nosotros.

¿Cuál es su apuesta en materia impositiva?, porque ya no tiene margen para seguir bajando los impuestos autonómicos, ¿no?

Hemos deflactado todos los tramos del IRPF, y este año ha entrado en vigor la reducción de medio punto de todos los tramos del impuesto de la renta. En la próxima legislatura acometeremos otra reducción de medio punto más en nuestro tramo autonómico. A esto se suma que no vamos a crear ningún impuesto, somos la única región sin impuestos propios, y vamos a aplicar deducciones fiscales para la contratación de personas en el hogar, para mujeres autónomas que se queden embarazadas, para jóvenes autónomos que quieran seguir estudiando y tengan que compaginar sus estudios con su trabajo, así como las madres que se recuperan de una baja por maternidad.

Usted presume de liderar la creación de empresas en España. ¿Por qué se sigue eligiendo esta comunidad y no otras?

Porque Madrid ofrece sobre todo confianza, porque al final quien arriesga necesita de la Administración, y aquí lejos de tutelarle y de ponerle las cosas más difíciles, le acompañamos y estamos a su lado cuando le va mal, para darle una nueva oportunidad. Además, apostamos por la seguridad jurídica, por las normas y por la propiedad, por eso lideramos la creación de empresas en nuestro país y así seguirá siendo.

¿Cómo va a influir aquí el llamado impuesto a los ricos?

El impuesto de patrimonio hemos calculado que va a frenar la llegada de más de 1.900 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Muchos ciudadanos que habían venido a España nos dicen que con este nuevo impuesto tienen ganas de volver a irse, y estoy segura de que si Sánchez sigue en el gobierno así será. Alberto Núñez Feijóo cuando llegue a La Moncloa retirará el mal llamado impuesto a los ricos, que es en definitiva un impuesto al patrimonio. Nosotros, para frenar sus efectos, habíamos presentado una deducción durante 6 años en el IRPF para personas que vinieran a Madrid desde cualquier rincón de fuera de España. Toda la oposición en bloque lo frenó, y esta será una medida que retome si sigo como presidenta. Las personas que traigan a sus familias, sus patrimonios y sus negocios a Madrid podrán tener una reducción del 20% del IRPF durante 6 años.

Usted ha dicho que va a recurrir la ley de vivienda aprobada por el Gobierno, pero ¿la va a aplicar sí o no?

Aplicaré la ley de vivienda hasta donde esté obligada a hacerlo, pero voy a recurrirla porque es una intromisión en la propiedad privada. Nadie tiene derecho a decirle a un ciudadano el precio al que tiene que poner su vivienda en alquiler. En Cataluña ya han empezado a expropiar pisos vacíos, y eso aquí no lo vamos a consentir. En el momento en que una persona no le renta comprar, alquilar, contratar, emprender o reformar, muere el incentivo y vamos a la economía subvencionada que Sánchez propone y promueve abiertamente.

¿Está insinuando que el presidente quiere un país subvencionado para tener un voto cautivo?

Lo digo abiertamente. Pedro Sánchez quiere un país subvencionado y con un voto cautivo. Sánchez busca una España sin ganas, sin bravura y absolutamente dependiente, donde sólo se pueda salir adelante a través de enchufes. Lo hace con la educación pública, cuyos títulos está regalando. Lo hace con los autónomos, con los emprendedores y con los empresarios. Desincentiva a la gente diciéndoles que no le renta esforzarse ni arriesgarse, y esa es una forma de intentar controlarlos.

¿Su modelo de vivienda de alquiler para jóvenes a precios asequibles es exportable?

En Madrid se construye la mitad de vivienda protegida de toda España, y el sector inmobiliario dice que tenemos la mejor política de vivienda joven de Europa. Ojalá otras Comunidades sigan el camino que hemos emprendido, se flexibilicen las licencias urbanísticas, se pueda poner más suelo a disposición de las constructoras, y luego se pueda sacar viviendas de gran calidad a unos precios un 60% debajo de los precios del mercado. Ese es nuestro modelo y es de éxito.

Bueno, el Gobierno ha prometido un aval del 20% para pagar las hipotecas destinado a jóvenes y hogares vulnerables

El Gobierno con dinero público ha aumentado 2.500 millones a la factura millonaria que tiene España ofreciendo un aval a aquellos jóvenes que saben que no tienen la posibilidad de acceder a esa hipoteca, y eso es hacer trampas. Nosotros las ayudas las hacemos a través de las entidades bancarias y dando avales en condiciones de seguridad.

¿Cuál es su objetivo de creación de empleo?

Nosotros nos hemos puesto como objetivo el pleno empleo en la siguiente legislatura a través de la digitalización. Acabamos de conocer que somos otra vez la Comunidad Autónoma que más empleo crea. Hemos aumentado un 13% con respecto al mes anterior, una cifra histórica y espectacular. Hemos superado las cifras de empleo de la prepandemia, y hay decenas de miles de puestos de trabajo que no se cubren porque no hay personal cualificado. Con la digitalización estamos atrayendo las mejores empresas del sector que crean decenas de miles de empleos.

¿Y ser autónomo en Madrid también tendrá premio?

Ser autónomo en Madrid merece la pena. Los autónomos están asfixiados debido a los trámites burocráticos y a la falta de flexibilidad de la Administración, y aquí tendrán todo nuestro apoyo. Seguiremos apostando por las tarifas planas y con deducciones para que la contratación les sea favorable.

¿Qué le parece la campaña orquestada contra los grandes empresarios de este país?

Pedro Sánchez y sus socios tienen la vida resuelta y por eso juegan alegremente con el pan de los demás. Arremeten contra personas que crean puestos de trabajo y pagan sus impuestos. En una actitud que daña los intereses de nuestro país. Yo no creo en el capitalismo salvaje, no creo que las empresas puedan entrometerse en todos los asuntos sin límite, ni creo en el poder ilimitado de nadie, pero arremeter contra la prosperidad y contra las oportunidades es algo inaceptable en un político.

¿Qué opina de la subida salarial de un 4% que han acordado sindicatos y empresarios para 2023 y un 3% para el 2024 y 2025?

Me preocupa si han contado o no para llegar a ese acuerdo con el pequeño y el mediano empresario y autónomo, que representan el 75% de nuestro tejido productivo y se sienten cada vez más desamparados y desasistidos.

Oiga, ¿la sanidad en Madrid se ha convertido en terreno abonado para la bronca política?

Han querido desgastarnos metiendo un caballo de Troya con el tema de la sanidad. No hay ningún gobierno autonómico que haga un desembolso de su presupuesto anual del 45% para la sanidad pública, y nunca ha habido tantos profesionales trabajando. En los próximos 2 años el 84% de la plantilla ya será estable, y hemos acabado con la temporalidad en el empleo sanitario que era una reivindicación histórica.