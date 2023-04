Eliminar el IVA del pescado solo restaría 500 millones a la recaudación

Las asociaciones pesqueras vuelven a solicitar la eliminación del IVA de sus productos como medida de contención de la inflación está provocando en la cesta de la compra. Según sus cálculos, restar el impuesto recortaría menos de 500 millones de euros a la recaudación de la Agencia Tributaria, pero daría grandes beneficios al consumidor y a un sector especialmente castigado por la crisis de la inflación y el alza de los combustibles. Entre los meses de enero y diciembre de 2022, Hacienda ingresó 92.588 millones de euros correspondientes a la recaudación por IVA.

En un carta dirigida a todos los partidos políticos que a final de año se presentan a las elecciones generales, el sector reclama que España siga los pasos de Portugal, donde la pasada semana entró en vigor la medida 'IVA Cero' que no solo elimina el pago del impuesto para el pescado, sino también de la carne y de otros 44 alimentos considerados "esenciales". "La exención del Iva se hace ahora más necesaria que nunca debido al incremento constante de los precios de la cesta de la compra y la bajada en el consumo de productos pesqueros por parte de los consumidores españoles, a pesar de que la evolución de sus precios ha sido de las más contenidas", reclama el comunicado que el conjunto de asociaciones pesqueras dirigieron a las sedes de las principales formaciones políticas.

El pasado 27 de diciembre, el presidente, Pedro Sánchez, anunció el último paquete de medidas con las que combatir el alza de los precios. Entre ellas, se incluía la eliminación del IVA de los productos del tramo superreducido que incluía al pan, la harina, la leche, los quesos, los huevos, la fruta y la verdura. Además, el jefe del Ejecutivo anunció la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta, pero dejó fuera a la carne y el pescado. La norma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, no ha dado los resultados esperados.

De hecho, el coste de la leche -lejos de ver reducido su precio- experimentó un crecimiento del 0,7% desde enero de este año y un 59,5% desde febrero de 2022, según el informe de abril elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por su parte, el pescado fresco fue un 6% más caro en marzo y el congelado vio crecer su precio un 12%, según los datos de IPC difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ejemplo portugués

La apuesta por la eliminación del impuesto, cuenta -no obstante- con varios detractores. Coincidiendo con su entrada en vigor en Portugal, el gobernador de su Banco Central, Mário Centeno, criticó la medida asegurando que iniciativa supondrá un "coste elevado" para el Estado, pero que podría no tener efecto en los precios finales. El responsable del regulador financiero luso afirmó además que la medida "no está enfocado en los más vulnerables". "Es una medida que tiene el gran riesgo de que puede no ser sentida por los consumidores finales", aseguró Centeno el pasado 20 de abril.

Según el gobierno liderado por Antonio Costa, la rebaja del IVA tendrá un impacto de 600 millones de euros para las arcas públicas. La medida se extenderá hasta el próximo mes de octubre y podría restar un 0,2% a la inflación anual, según Lisboa. Durante sus primeros días de rodaje, los productos afectados por la eliminación del impuesto vieron caer su precio un 6,26%, según los cálculos del ministerio de Economía portugués.

Además de Portugal, Irlanda, Malta y Reino Unido también han aplicado una exención temporal del IVA del pescado. Por su parte, Luxemburgo rebajó el tipo gravado al 3%, Alemania, Chipre, Hungría y Polonia, al 5%, y Francia lo redujo al 5,5%.