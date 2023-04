Este es el subsidio del SEPE para las personas que no han cotizado lo suficiente para el paro

Una de las características más específicas del paro es la necesidad de acreditar determinadas cotizaciones para tener acceso a la prestación, que es de naturaleza contributiva. Como su propio nombre indica (prestación contributiva por desempleo), obliga al ciudadano a realizar diferentes contribuciones al sistema, es decir, a acumular cotizaciones.

Por eso, si no se llega al requisito de cotizaciones no se podrá cobrar el paro a pesar de reunir el resto de requisitos. La Ley General de la Seguridad Social explica en su artículo 269 (puede consultarlo en este enlace del Boletín Oficial del Estado) que la cotización mínima exigida para percibir la prestación contributiva por desempleo es de 360 días.

¿Y si el ciudadano no ha cotizado lo suficiente para cobrar el paro? En ese caso será necesario buscar el cobro de otra prestación, porque si al quedarse en desempleo no ha llegado a ese año cotizado será imposible percibir el paro. Y es en esas situaciones en las que puede aparecer la posibilidad del subsidio por cotizaciones insuficientes.

Tal y como explica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su página web, este subsidio el que se destina a las personas que no han cotizado lo suficiente para cobrar el paro y que quedan en situación de desempleo.

No basta con la ausencia de cotizaciones necesarias para el cobro del paro. Si el ciudadano que ha perdido su trabajo quiere cobrar el subsidio por desempleo por cotizaciones insuficientes debe acreditar los siguientes requisitos:

-Estar en una situación legal de desempleo (el SEPE incluye en su página web un enlace con todas esa situaciones).

-Estar inscrito como demandante de empleo (puede hacerse en unos pasos de forma sencilla).

-Suscribir el compromiso de actividad con el SEPE.

-Una cotización de al menos tres meses en el caso de tener responsabilidades familiares y de seis meses si no se tienen.

-No tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, un tope que en 2023 es de 810 euros mensuales.

Cuánto tiempo se cobra el subsidio por cotizaciones insuficientes

La duración del subsidio por cotizaciones insuficientes depende del periodo cotizado por el trabajador y de la existencia de responsabilidades familiares. El SEPE distingue varias posibilidades, a diferencia de lo que pasa con otros subsidios por desempleo:

-Las personas con responsabilidades familiares tendrán derecho a tres, cuatro y cinco meses de subsidio si acreditan tres, cuatro y cinco meses de cotizaciones. Si acreditan al menos seis meses de cotizaciones tendrán derecho a 21 meses de subsidio, prorrogable por periodos de seis meses.

-Las personas sin responsabilidades familiares tendrán derecho a seis meses de subsidio.

Cuantía y cotización con el subsidio por cotizaciones insuficientes

La cuantía del subsidio, eso sí, será igual para todos sus beneficiarios y también igual que la del resto de subsidios: el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM. Esta cifra es en 2023 de 480 euros mensuales.

Con el cobro de este subsidio no se cotiza a la Seguridad Social, por lo que de cara al cómputo de la jubilación no contará como periodo cotizado. De la misma forma, las cotizaciones por desempleo usadas para el acceso al subsidio no se podrán usar después para el nacimiento de un futuro derecho a paro, por lo que el contador empezará desde cero.