Escrivá ataca a BBVA y Fedea al tildar sus informes de "oportunistas"

Punto y final a la segunda parte de la reforma de pensiones. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, logra cerrar la reforma con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO tras la negativa patronal a aceptar la última oferta del Ministerio. En la rueda de prensa posterior al pacto, Escrivá también aporvechó para acordarse de los informes publicados por BBVA Research, Banco de España y Fedea, en los que se cuestiona la viabilidad de la reforma para con el mantenimiento del sistema público de pensiones.

"A mí me maravilla que haya servicios de estudios capaces de hacer estimaciones tan rápidas en horas, sobre algo que lleva meses de trabajo, cálculos y métricas", ironizó Escrivá, atizando a ambos a los think thanks, añadiendo que sabe "el tiempo que lleva cuando uno quiere ser riguroso. BBVA no se ha dirigido a este Ministerio para hacer este análisis", reprochó el ministro, en lo que considera, también con respecto a Fedea, "cálculos apresurados, oportunistas, hechos en el ordenador de su casa. No es serio".

Los dirigentes sindicale, coincidieron con el ministro al respecto de esto. El líder de UGT, Pepe Álvarez, denunció que los que buscan estos informes es "dar cobertura a sectores políticos y económicos", sobre todo a los planteamientos de la patronal. "Esta reforma aleja el negocio del sistema de pensiones privado, que es a lo que aspira el sistema financiero de nuestro país desde hace años", explicó.

En los mismos términos hablo su homólogo en CCOO, Unai Sordo, afirmando que estos servicios de estudios no responden sólo "a una falta de rigor", sino que "se quieren revestir de análisis supuestamente técnicos lo que son análisis ideológicos e interesados" para no acabar con el "nicho de negocio" de las compañías aseguradoras.

"Referencia internacional"

Tanto los sindicatos como el Ministerio se mostraron muy satisfechos con el resultado final de una reforma aprobada por unanimidad por los órganos de dirección de ambos sindicatos en la mañana de ayer.

Las tres partes coinciden en que se trata de una reforma "histórica", que garantiza la permanencia y sostenibilidad del sistema, refuerza su suficiencia y la equidad del sistema, al tiempo que rebatieron a CEOE que esta reforma vaya a suponer un lastre para la creación de empleo y la competitividad de las empresas.

Para Escrivá, esta reforma beneficia a futuros y actuales pensionistas, sirviendo de referencia a los jóvenes, que podrán tener una referencia a medio largo plazo de como serán sus pensiones en el momento de su jubilación. El ministro también se mostró seguro de que la reforma será una "referencia internacional".

Mediante este acuerdo bipartito, que no cuenta con el respaldo de CEOE y Cepyme por considerar que la obtención de ingresos del sistema se carga a las espaldas de las empresas, autónomos y trabajadores, se pone el broche a las distintas reformas en el sistema de pensiones acometidas en esta legislatura y contempladas en el Plan de Recuperación español.