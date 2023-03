Estas son las enfermedades con las que tienes más opciones de cobrar una pensión de incapacidad permanente

El proceso por el que se solicita una pensión de incapacidad permanente sigue siendo algo confuso para las personas que se encuentran sumergidas en el mismo. No son pocas, dado que se trata de la tercera pensión contributiva que más se paga en España (unas 944.000 en el mes de febrero, según los datos de la Seguridad Social), y por ello es conveniente saber las opciones con las que se cuentan una vez comienza el camino.

Una de las preguntas más comunes que se hace el solicitante de la pensión de incapacidad permanente es la de cuántas opciones tendrá de conseguir esa pensión que ha pedido. Una cuestión de difícil respuesta, dado que cada caso es un mundo y se tienen en cuenta diferentes variables en el proceso.

Es frecuente que el solicitante de la pensión se pregunte si, con la enfermedad o dolencia que sufre, aumentan sus posibilidades de conseguir pensión. Aquí tampoco hay una respuesta fija, dado que todo depende de cómo influye esa enfermedad tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral del trabajador. Si una dolencia, sea la que sea, no limita de forma crucial al solicitante podríamos estar ante el caso de una denegación de pensión.

Tal y como relata el bufete especializado Campmany Abogados, no existen enfermedades, sino enfermos. Esto quiere decir que las enfermedades por sí mismas no dan más o menos opciones y que lo principal es conocer el estado de la persona que pide la pensión para saber si tiene derecho a ella.

De hecho, es una señal inequívoca de ello que la Seguridad Social no facilite ningún listado de enfermedades que proporcionen el acceso a la pensión. La razón es sencilla: no puede existir dicho listado porque no existen dichas enfermedades.

Eso sí, la experiencia acumulada con el paso del tiempo puede ser una ayuda en este tipo de situaciones, ya que sirve para echar la vista atrás y saber que, en ocasiones anteriores, con determinadas enfermedades se ha dado un mayor porcentaje de concesiones de la pensión de incapacidad permanente.

Y de eso se ha encargado Campany Abogados, con experiencia en la gestión de múltiples expedientes de solicitud de pensión. Por eso, en base a esos antecedentes, han elaborado el siguiente listado de enfermedades con las que existen más opciones de conseguir la incapacidad permanente. Son las siguientes, ordenadas por secciones y orden alfabético:

Alergología

-Dermatitis

Aparato digestivo

-Colitis ulcerosa

-Enfermedad de Crohn

-Obesidad mórbida

-Pancreatitis crónica

Cardiología

-Arterioesclerosis

-Cardiopatías

-Miocardiopatías

Enfermedades cardiovasculares

-Aneurisma

-Arteriopatías

-Fibrilación auricular

-Hipertensión pulmonar

-Infartos agudos de miocardio

-Insuficiencia mitral

-Síndrome Wolf-Parkinson-White.

-Taquicardias

-Tetralogía de Fallot

Enfermedades psíquicas

-Adicción a las drogas, ludopatía o alcoholismo

-Agorafobia

-Depresión

-Esquizofrenia

-Límite de personalidad o por estrés postraumático

-Síndrome Burnout

-Trastornos de ansiedad

-Trastorno bipolar

-Trastorno obsesivo compulsivo

Medicina interna

-Fibromialgia

-Lupus eritematoso sistémico

-Sensibilidad química

-Síndrome de fatiga crónica

Nefrología

-Insuficiencia renal crónica

-Trasplante de riñón

Neumología

-Apnea del sueño

-Asma profesional u ocupacional

-Enfermedades respiratorias provocadas por amianto

-Enfisemas

-EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

-Sarcoidosis

Neurología

-Alzheimer

-Charcot-Marie-Tooth

-Demencia

-Esclerosis múltiple

-Ictus

-Miastenia gravis

-Migrañas

-Neuropatía periférica

-Parkinson

-Síndromes Arnold Chiari, de Lambert-Eaton y Post Polio

-Traumatismos craneoencefálicos

Oftalmología

-Desprendimiento de retina

-Glaucoma

-Neuropatía óptica

-Pérdida de visión

-Uveítis

Oncología

-Cáncer de mama

-Cáncer de pulmón

-Cáncer de recto

Otorrinolaringología

-Hipoacusia

-Síndrome de Ménière

Reumatología

-Artritis reumatoide o psoriásica

-Enfermedad de Behcet

-Espondilitis anquilosante

-Fatiga crónica

-Fibromialgia

Traumatología

-Enfermedad de Perthes

-Gonartrosis

-Hernia cervical

-Lumbalgia

-Patologías graves de la mano, cadera, hombro, codos o pies

-Síndrome cola de caballo