CCOO valora ampliar los años observados para el cálculo de la pensión

La reforma de pensiones está en vilo, y tampoco despeja dudas tras las dos jornadas de visitas de los Eurodiputados para el control de los fondos europeos y de medidas clave como la que se trae entre manos el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo mantiene en el aire su apoyo a una ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. En todo caso, piden al ministro "transparencia" y que cuente con el consenso del Pacto de Toledo para sacar adelante la reforma.

Esta postura sindical se produce tras conocer que la Comisión Europea establece ya la posibilidad de no facilitar el cuarto pago de fondos europeos de 10.000 millones de euros en el caso de incumplir con la actual reforma de pensiones, atrasada -y bloqueada- desde diciembre.

Sobre la advertencia de Bruselas, Sordo ha asegurado que no existe "riesgo" de que eso ocurra porque "ni se contempla" que no vaya a producirse en España una reforma que mejore la estructura de ingresos de la Seguridad Social. "Está descartado que no vaya a haber ninguna medida", ha señalado Sordo, que ha añadido que lo que hace falta es que el Gobierno sea "transparente" y aclare si se ha producido alguna "novedad" sobre el contenido de la segunda parte de la reforma.

Los sindicatos han mantenido que se precisa acuerdo político desde que la reforma quedara paralizada por el desencanto de la última reunión, el 12 de diciembre de 2022. Ahora, rescatan directamente a la Comisión del Pacto de Toledo que integran todos los grupos políticos.

Desde CCOO hacen presión al Ministerio para que explicite las propuestas que quiere modificar respecto a la última reunión y no lo haga a través de "filtraciones" o "declaraciones" a la prensa. Consideran imprescindible que una reforma vital de pensiones pase por el filtro del Pacto de Toledo -cuya función, además del consenso, también es descargar el desgaste político de estas reformas- y, una vez delimitados los perímetros de cada grupo político en la negociación, terminar de determinar las medidas en la mesa de diálogo social.

Escrivá 'vende' la sostenibilidad a Europa

Lejos de tratar a fondo la reforma abierta que concierne al siguiente pago de financiación europea, Escrivá se entrevistó con los miembros de la Comisión de Control Parlamentario del Parlamento Europeo que están visitando España para evaluar el despliegue de los fondos europeos y los mecanismos de control y explicó que España parte de una situación de gasto en pensiones en línea con otros países europeos con sistemas similares y que las últimas medidas adoptadas han "reforzado la sostenibilidad del sistema" de pensiones español, explican fuentes de Inclusión.

El foco de esta reunión se puso en explicar las claves de la primera fase de la reforma de pensiones que, según destacó el Ministerio, propicia alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal mediante incentivos y medidas voluntarias, ha permitido separar los gastos no contributivos de los que sí tienen esa naturaleza y se basa en medidas orientadas a aumentar los ingresos.