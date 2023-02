Estas son las pensiones de invalidez de las personas que no han cotizado para la incapacidad permanente

Las pensiones de incapacidad permanente son de carácter contributivo, por lo que a pesar de que responden a enfermedades o dolencias que afectan a la vida del trabajador, también obligan en algunos casos a los mismos a reunir una serie de cotizaciones que, de no cumplirse, le dejan sin derecho a pensión.

En estas situaciones el trabajador puede apurar sus opciones acudiendo al amparo de la pensión no contributiva de invalidez, una de las dos pensiones no contributivas de nuestro país (junto a las de jubilación), las que se abonan a las personas que no han cotizado lo suficiente para percibir una contributiva.

Tal y como explica el IMSERSO en su página web, la pensión no contributiva de invalidez es la que se destina a "los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios".

El cobro de esta pensión no contributiva no depende de cotizaciones, ya que el IMSERSO deja claro que aparece disponible tanto para los ciudadanos que no hayan cotizado como para los que lo han hecho "de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva".

Requisitos para cobrar una pensión no contributiva de invalidez

Con todo, el de la cotización no es el único requisito a cumplir si se desea percibir una pensión no contributiva de invalidez. La normativa de pensiones exige a sus beneficiarios a acreditar diferentes condiciones que tienen el objetivo de garantizar que la pensión se pague a personas que realmente la necesitan:

-Tener entre 18 y 64 años de edad.

-Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

-Residir en territorio español, haberlo hecho durante al menos cinco años y que dos de esos años tengan lugar de forma inmediatamente anterior a la solicitud de la pensión.

Límites de ingresos para una pensión no contributiva de invalidez

Además, se piden ciertos límites de ingresos a las personas que quieren cobrar la pensión y a las personas que forman parte de su unidad de convivencia. En caso de superarlos no tendrán derecho a la pensión. Los límites dependen de la unidad de convivencia de la que forme parte:

-Si la persona vive sola no puede tener ingresos superiores a 6.784,54 euros anuales.

-Si la persona vive con solo con cónyuge y/o parientes de hasta segundo grado, el límite para dos personas es de 11.533,72 euros anuales. El límite para tres personas es de 16.282,90 euros anuales y para cuatro o más personas es de 21.032,08 euros anuales.

-Si en la unidad de convivencia están padres, mades, hijos o hijas el límite para dos personas es de 28.834,30 euros anuales, para tres personas será de 40.707,25 euros anuales y para cuatro o más personas será de 52.580,20 euros anuales.

Cuantías de las pensiones no contributivas de invalidez

La cuantía de una pensión no contributiva de invalidez se ha visto elevada un 8,5% como el resto de pensiones, pero en la actualidad sigue vigente el aumento del 15% que se decretó a mediados de 2022 por la guerra de Ucrania y el contexto de inflación, así que los importes de estas pensiones permanecen en 2023 iguales que en la segunda mitad de 2022.

-Con carácter general la cuantía es de 484,61 euros mensuales y 6.784,54 euros anuales.

-La pensión del 25% es de 121,15 euros mensuales y 1.696,14 euros anuales.

-la pensión con el incremento del 50% es de 726,92 euros mensuales y 10.176,81 euros anuales.

No obstante, si en la misma unidad familiar coinciden varios beneficiarios de pensión no contributiva de invalidez las cuantías de las pensiones que cobrarán no serán como las anteriores:

-Si coinciden dos beneficiarios en la misma unidad familiar la cuantía será de 411,92 euros mensuales y 5.766,86 euros anuales para cada uno.

-Si coinciden tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar la cuantía será de 387,69 euros mensuales y 5.427,63 euros anuales para cada uno.