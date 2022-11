Navarro (CEV): "La eficiencia del gasto público puede ser la reforma fiscal más útil"

El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, considera que el Gobierno central como al autonómico deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la eficiencia del gasto público más que en incrementar la presión fiscal y puso como ejemplo "los cuellos de botella" en la gestión de los fondos europeos y los efectos que según algunas voces está teniendo en el menor crecimiento previsto de la economía española.

Ante los continuos anuncios de cambios en los impuestos, Navarro defendió que "la mejora de la eficiencia del gasto público puede ser la reforma fiscal más útil, la que necesitamos todos" en su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea que se ha celebrado esta mañana en Valencia.

El presidente de CEV se mostró muy crítico con el incremento de la presión fiscal sobre empresas y empresarios y medidas como la mayor presión sobre el Impuesto de Sociedades o las cargas sociales "alejándonos de la media de la Unión Europea".

Navarro consideró que en el caso de la reciente reforma fiscal de la Generalitat Valenciana "la reducción en el IRPF es una medida acertada, pero seguimos esperando que se haga realidad la ampliación de bonificación de Sucesiones", señaló. Precisamente instó a "una reflexión a Compromís para aprobar esa reducción del Impuesto de Sucesiones a todas las empresas familiares", ante el rechazo a apoyar la enmienda presentada por los socialistas para aplicar ese cambio legal.

El empresario también reclamó "que no se inventen nuevos impuestos con los que castigar" a las empresas y mermar su competitividad. Puso como ejemplo que España ha sido el primer país en trasponer el nuevo impuesto a los envases de plástico supondrá "una contribución por cada kilo de envase de plástico que no se recicle que se aplicará en enero sin analizar el impacto sobre la competencia con otros países donde aún no se aplica".

También recordó que la economía sumergida alcanza el 22% en España y es otro de los aspectos en que había que incidir para generar recursos públicos y evitar la competencia desleal.

Condonación de deuda y ninguneo

Como no podía ser de otra forma, Navarro volvió a referirse al lastre de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y las menores inversiones en el presupuesto. "Es importante empezar a acordar la condonación de deuda por la infrafinanciación acumulada durante estos años", insistió el presidente de la patronal en un acto al que asistió el propio Ximo Puig y buena parte de su Consell.

El líder empresarial fue especialmente crítico ante la falta de solución continua a este problema y también las menores inversiones en Alicante, en las ayudas al sector de la cerámica de Castellón y en infraestructuras en general. "Esto les pueda dar una idea de nuestra debilidad como sociedad al permitir que los distintos gobiernos de uno u otro color nos ninguneen", aseguró precisamente ante lo más granado del empresariado y de las autoridades regionales.

El presidente de la patronal también pidió "superar el atasco administrativo" en las renovables y que "todos estemos dispuestos a que el paisaje cambie, es un peaje que va a haber que pagar" ante la crisis energética actual.

Navarro reivindicó también el puerto de Valencia y "tener pese a todo y pese a algunos un puerto líder del Mediterráneo". Para la CEV la infraestructura que no acaba de superar la polémica sobre su futura terminal y el enfrentamiento con el alcalde Joan Ribó es clave para que las exportaciones valencianas sigan creciendo a doble dígito.

Negociación social

En su intervención, el presidente de CEV y vicepresidente de CEOE mostró su preocupación por "la incorporación al ordenamiento jurídico de normas al margen del más mínimo diálogo social, porque vemos que ya estamos en pleno clima preelectoral. Un ejemplo es que la que ha sido la valedora de grandes acuerdos entre Gobierno y agentes sociales, la vicepresidente Yolanda Díaz, sea la primera en decir que estaría en una manifestación con los sindicatos y contra la patronal"