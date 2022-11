Virginia Guinda: "Los impuestos a banca y eléctricas son injustos y están mal planteados"

Virginia Guinda (Barcelona, 48 años) nos recibe en la patronal del papel (Aspapel), mismo lugar en el que semanas antes había oficializado su candidatura a presidir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Esta empresaria, formada en ingeniería industrial, tiene una fábrica de cartón sólido en la que trabajan 150 empleados y que exporta a 33 países en los 5 continentes. Quedan 8 días para que se enfrente al actual presidente, Antonio Garamendi, en las urnas y está confiada de poder dar un golpe sobre la mesa y arrebatarle el puesto.

¿Cuándo decide presentar su candidatura a la presidencia de la CEOE?

Pues lo decido al día siguiente de la última Junta Directiva de CEOE. En donde veo una Junta escuchante del Presidente donde se intuye que va a haber unas elecciones por aclamación, y a la vez sucede que se retira la candidatura de Gerardo Pérez. En CEOE hace falta que las decisiones de todas las cuestiones, dejen de ser por aclamación. Tiene que haber más debate y más pluralidad, porque es la realidad de los empresarios y por eso y porque estoy muy preocupada por los cuatro años que nos vienen. La CEOE tiene que tener ese nuevo estilo y decido presentarme.

¿Por qué esperó a que Gerardo Pérez finalmente no se presentase? Porque nunca llegó a haber una candidatura oficial de este.

Estaba al corriente de su candidatura. La conocía en profundidad, me gustaba mucho, y yo lo que tenía pensado era apoyar y ayudar a Gerardo en su campaña porque me parecía una buena candidatura, pero al final no dio el paso.

A parte de los avales que ha conseguido para presentar su candidatura ¿cree qué puede recoger votos para competir en las urnas?

Sí, por supuesto... Creo que mi candidatura es distinta. Ya he hablado con 100 entidades diferentes y a mí lo que me está llegando es mucho interés por esta nueva forma de hacer las cosas, mucho compromiso, muchas ganas de los empresarios de realizar propuestas concretas. Todos los empresarios sabemos dónde nos aprieta el zapato y sabemos lo que hay que hacer para que las cosas vayan mejor.

"El incremento del SMI tiene que ser sectorial y complejo, por edades o colectivos"

¿Cuál es su hoja de ruta ahora para la campaña hasta el 23?

Continuar hablando con los electores que son las organizaciones de los distintos sectores de actividad y los distintos territorios. Hacer llegar este mensaje a todos ellos y el día 23 nos veremos. Espero que la abstención no sea tan alta como la última vez, que me parece que fue de un 15%.

¿Teme que consideren que su candidatura es manejada por Sánchez Llibre?

Sé que se habla y me parece muy aburrido. Pero no tengo ningún temor al respecto. Estoy muy contenta de poderme presentar.

¿Cuáles serán sus primeras decisiones si preside la CEOE?

Tengo dos. La primer será abordar un plan estratégico, lo quiere decir que hay que escuchar y es un reto porque son muchas voces para identificar cuáles son los puntos de interés común sobre los que hay que trabajar. La segunda sería el empezar a trabajar para que haya un día del empresario en nuestro calendario. Creo que socializar más la figura del empresario sería una noticia muy positiva y conveniente.

¿Y la reforma laboral?

Pues ese es un melón que hay que volver a abrirlo porque hay que hacer reformas estructurales, entonces evidentemente el marco laboral es un capítulo importantísimo y para eso hay que ir a la complejidad. La reforma laboral se nos ha quedado corta. Se nos ha quedado anticuada y necesitamos un marco laboral que reconozca la pluralidad de las realidades y que permita a los empresarios tener una mayor flexibilidad...

Están pensando en crear nuevos tipos de contratos, flexibilizar los actuales...

Creo que lo que es importante es no ir con apriorismos, porque eso nos quita la oportunidad de poder cambiar las cosas para bien. Yo entiendo que el cambio da miedo, pero es que estamos en un tiempo de valientes porque todo lo que está pasando en el mundo. Los ciudadanos tienen la incertidumbre de llegar a final de mes y eso requiere un cambio. Tenemos que cambiar el cómo hacer las cosas en vez de poner pequeños parches.

"La reforma laboral Se ha quedado anticuada y es necesario reconocer la pluralidad de realidades"

¿Habría algún procedimiento para poder alcanzar un acuerdo en el Pacto de Rentas antes de 2023?

Se están negociando muchos convenios con éxito. Ese debería de ser el camino, pero aunque parece que el Gobierno ha perdido la oportunidad aún está a tiempo de coger el liderazgo de la negociación. Estamos al inicio de una crisis que para transitarla y salir bien, tenemos que abordar reformas en profundidad y no nos tiene que dar miedo. Hay que revisar todo el sistema tributario y revisar también el marco laboral.

Seguimos esperando la Ley de Industria, que estaba entre las propuestas del Gobierno y a este paso se termina la legislatura

Más que una Ley de Industria, que por su puesto estaría a favor, lo que me gustaría es oír hablar más de Industria como tal, porque desde el Covid nadie puede negar que la industria es muy importante para el país por producir bienes que son indispensables en nuestros hogares. Da mucha riqueza a España y esta se reparte por todo el territorio; hay que hablar más de Industria y con más cariño. Pero al final la industria no es un sector regulado, lo que sí está regulado es el marco laboral de sus trabajadores. Aquí hay que promocionar el sector industrial como se hace en nuestros países competidores. Hay que poner el foco en esto y trabajarlo.

¿Qué le parece el impuesto a la banca y a las eléctricas?

Son injustos y están mal planteados. No están solucionando ningún problema.

El salario mínimo es otro de los grandes temas

El incremento del salario mínimo tiene que ser sectorial y complejo, por grupos de edades o colectivos que tienen una distinta situación. No es lo mismo un joven que accede al mercado laboral, que tenemos un paro juvenil galopante, que alguien que está al final de su carrera.