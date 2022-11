Olvídate de lo que cuesta un café: la clave para ser rico es hacerse preguntas de 30.000 euros

Ante la actual situación económica, más de uno se ha puesto a analizar en qué gasta exactamente su dinero para ver dónde puede recortar gastos. En la mayoría de los casos, se empieza por cosas pequeñas, como el café de media mañana. Aunque este planteamiento es razonable, no es el más indicado. Así lo cree Ramit Sethi, empresario y autor del best seller I Will Teach You To Be Rich (Te enseñaré a ser rico), quien asegura que la clave está en hacerse preguntas de 30.000 dólares (lo mismo al cambio en euros) y no de 3 dólares.

En concreto, el asesor de finanzas personales considera que los inversores deben centrarse en "aumentar su tasa de ahorro, invertir automáticamente, asignar activos, negociar tu salario y reducir las comisiones (ya sea de deuda, intereses hipotecarios o de asesoramiento)", como detalla en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Un enfoque interesante que los expertos consultados por MarketWatch comparten, pero solo hasta cierto punto. Por ejemplo, Cristina Guglielmetti, de Future Perfect Planning, recomienda mantener a raya los gastos destinados a la vivienda y el coche, pues de esta manera los inversores podrán destinar más flujo de caja a "ahorrar, invertir y pagar deudas", además de permitirles establecer "expectativas de estilo de vida para el futuro". Para ello, propone "decidir proactivamente cómo se asignará el dinero", en lugar de establecer un límite rígido.

Por su parte, Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate, apuesta por minimizar las comisiones. Con esta estrategia, el inversor podrá "potenciar su poder adquisitivo, aumentar su tasa de ahorro y asignar adecuadamente sus inversiones", y, a la larga, creará riqueza, asegura McBride.

Chris Chen, de Insight Financial Strategies, coincide con Sethi en la importancia de aumentar la tasa de ahorro e invertir, pues están relacionadas con las reglas de la capitalización, las cuales dicen que "el dinero invertido antes crecerá mucho más que el invertido después". Para conseguir este objetivo, Chen aconseja aumentar las aportaciones al plan de jubilación porque se retienen y se invierten automáticamente.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el planteamiento de Sethi. Es el caso de Kimberly Palmer, experta en finanzas personales de NerdWallet, quien sostiene que las elecciones cotidianas, aunque aparentemente menores, "tienen un gran impacto en nuestro dinero a lo largo del tiempo". Por ese motivo, sugiere hacer pequeños cambios, que pueden ir desde no pedir tanta comida a domicilio hasta escoger una póliza de seguro de coche más barata.