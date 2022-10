Esta es la forma de cobrar a la vez un subsidio para mayores de 52 años y una pensión de viudedad

El subsidio para mayores de 52 años es uno de los más consultados por los ciudadanos de todos los que abona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Al igual que el resto de subsidios por desempleo, permite compatibilizar su cobro con diferentes cantidades percibidas cada mes y siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Así, se puede cobrar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años a la vez que una pensión contributiva de viudedad, por ejemplo. No todas las personas que perciban una pensión de este tipo podrán cobrar el subsidio, pero sí determinados beneficiarios de esta ayuda por desempleo. Todo dependerá de la cuantía de la pensión que se esté percibiendo.

La clave está en uno de los requisitos necesarios para cobrar el subsidio: no tener rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En 2022, y a la espera de subidas para el año que viene, el SMI es de 1.000 euros y el 75% queda en 750 euros. Si hablamos de una persona que vive sola y percibe una pensión de viudedad, el importe de esta prestación no podrá exceder de esta cifra para compatibilizar ambos pensión y subsidio.

En el caso de que la persona que perciba una pensión de viudedad y quiera percibir el subsidio para mayores de 52 años viviendo con más personas y formando, por lo tanto, una unidad familiar (un hijo, un padre o una madre...) tendrá que considerar los ingresos del total de la unidad familiar. En estas situaciones ha de sumar los ingresos totales de la unidad y dividirlos entre el número de miembros: la cifra resultante no podrá superar los 750 euros.

Si en el momento de pedir el subsidio el ciudadano que lo solicita no cumple con este límite de rentas no podrá cobrar el subsidio y tendrá que cobrar solo la pensión de viudedad. No obstante, si durante los 12 meses siguientes pasa a cumplir este límite de rentas (podría ser el caso de las personas que se vean beneficiadas por el aumento del SMI y el aumento, por lo tanto, de ese 75%) el solicitante podrá pedir el subsidio de nuevo y cobrarlo a la vez que esa pensión de viudedad.

El resto de requisitos para cobrar un subsidio para mayores de 52

El requisito de rentas marca la compatibilidad entre pensión de viudedad y subsidio, pero no es el único requisito que debe cumplir una persona para poder percibir el subsidio para mayores de 52 años. Es imprescindible reunir todos los requisitos tanto en el momento de la solicitud de la ayuda como durante el periodo de cobro de la misma. Todos los requisitos a cumplir aparecen en la página web del SEPE y son los siguientes:

-Estar en una situación de desempleo.

-Estar inscrito como demandante de empleo (puede hacerlo de forma sencilla siguiendo estos pasos) al menos durante un mes antes de la solicitud.

-Suscribir el compromiso de actividad con el SEPE.

-Tener 52 años o más en la fecha en la que haya agotado el paro, haya terminado un trabajo sin la cotización necesaria para el paro, haya sido liberado de prisión, haya retornado a España o haya mejorado de una incapacidad permanente tras una revisión.

-Acreditar en el momento de la solicitud todos los requisitos para cobrar una pensión contributiva de jubilación salvo el de la edad.

Cuánto se cobra (y cuánto tiempo) el subsidio para mayores de 52

Si reúne todos los requisitos, el ciudadano podrá cobrar el subsidio para mayores de 52 años, cuya cuantía es (al igual que la del resto de subsidios por desempleo) del 80% del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Esta cifra en 2022 es de 463,21 euros mensuales.

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años no tiene una duración limitada como otros subsidios, ya que se puede percibir (en caso de no conseguir un nuevo empleo o dejar de reunir los otros requisitos) hasta la edad de jubilación, momento en el que el beneficiario dejaría de cobrarlo para empezar a ser pensionista y cobrar la correspondiente pensión de jubilación.