La inflación resiste en EEUU: el IPC cae menos de lo esperado y el subyacente vuelve a subir al 6,3%

La inflación ha caído solo dos décimas en EEUU, hasta el 8,3%, en el mes de agosto. El dato ha sido decepcionante. Se esperaba un descenso mayor ante la caída de los combustibles, pero el fuerte aumento de precio de la comida, los servicios médicos y de los coches nuevos ha impedido que la inflación se modere con mayor contundencia. El descenso ha sido menor de lo que se esperaba. Los expertos habían previsto una tasa del 8,1%. Además, la inflación subyacente se ha situado en el 6,3%, una subida de cuatro décimas que ha rebasado al alza, también, el consenso del mercado. Este nuevo dato refuerza la posición de la Reserva Federal de EEUU, que seguirá subiendo los tipos de interés a un ritmo de 75 puntos básicos.

Con estos nuevos datos se confirma que la inflación podría haber dejado atrás su pico alcanzado en junio, cuando se situó en el 9,1%. Ahora, todos los focos están puestos en la subyacente (no pondera alimentos frescos ni energía), que sigue subiendo. Hasta que el indicador subyacente no comience a retroceder, no se podrá decir que la Reserva Federal ha comenzado ganar de verde el pulso a la inflación, según los expertos.

Los datos mensuales revelan que la inflación ha vuelto a 'revivir'. El IPC mensual ha avanzado un 0,1% en el componente general, mientras que lo ha hecho en un 0,6% en el subyacente, una subida que ha pulverizado las expectativas de los mercados, que habían anticipado una tasa del 0,3%. El dato mensual es un termómetro qué indica cuán viva está la inflación en el corto plazo, puesto que muestra la variación de precios de un mes a otro.

Desde Deutsche Bank explican en una nota publicada esta mañana que "pase lo que pase en el dato de IPC de EEUU de hoy va a ser difícil concluir si los precios han dejado atrás su furia. La mayoría de las materias primas, con la notable excepción del gas y el petróleo, están por debajo de hace un año... hay evidencia de una disminución de las presiones sobre los precios desde el lado de la oferta en general", sostienen desde el banco alemán.

Sin embargo, en el lado negativo, es que la inflación todavía se encuentra en niveles obstinadamente altos y la subyacente no termina de remitir, lo que podría dejar entrever que los precios se van a mantener elevados por un tiempo prolongado.