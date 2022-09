China saca tajada de la crisis energética en Europa: así se está disparando la venta de aparatos de calefacción

En las últimas crisis económicas, China ha demostrado gran habilidad para salir, al menos, airosa de buena parte de los males económicos que afectan a nivel global. En 2008 fue de los únicos países que no cayó en recesión; en la pandemia y crisis de 2020 (covid) China siguió creciendo; y ahora que llega la crisis energética en Europa, algunas empresas china están haciendo su particular 'agosto'. Aunque la economía del 'gigante asiático' está atravesando su particular desaceleración por el derrumbamiento de su mercado inmobiliario, Pekín podría escapar también esta vez a la recesión que se avecina en los países avanzados.

China está disparando la venta de aparatos relacionados con la calefacción y el 'abrigo', sobre todo los que son regulables y más eficientes en el ahorro energético, algo de que podría ser muy necesario para los consumidores europeos este inverno.

La exportación de aparatos y dispositivos de calefacción procedentes de China a la UE creció con fuerza en los últimos meses debido a la crisis energética que afecta a varios países europeos ante la guerra en Ucrania, informa hoy el rotativo oficial Diario del Pueblo.

Según datos de la Asociación de Electrodomésticos de China, el país asiático ha registrado notables aumentos en sus ventas al exterior de aparatos de aire acondicionado, secadores de pelo y otros dispositivos eléctricos como calderas, calefactores y mantas.

Las ventas más populares

En concreto, la exportación de mantas eléctricas -muy populares en China- prácticamente dobló (+97%) su volumen entre enero y julio en comparación con los datos del mismo período del año anterior, según recoge la agencia Efe.

Por su parte, las bombas de calor de aire chinas se vendieron un 71% más en España, un 198% más en Italia, un 373% más en Polonia y un 614% más en Bulgaria durante la primera mitad del año.

La patronal apuntó que los productos que están experimentando fuertes subidas de ventas en el extranjero son los que tienen funciones de ajuste de temperatura, lo que reflejaría que los consumidores europeos están preparándose para el invierno venidero.

El Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China (PCCh), asegura que la crisis energética en Europa está "empeorando" y que ya pasa factura a "industrias y medios de subsistencia" por las importantes subidas de precios de la electricidad o el gas natural.