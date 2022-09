Esta antigua moneda española te hará ganar entre 5.000 y 9.000 euros

En esta oportunidad hablaremos de las antiguas monedas españolas. Específicamente sobre las macuquinas, las cuales fueron emitidas en la América colonial en el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII.

Por estos días donde abunda la crisis económica intentamos rascar de donde sea para poder levantar nuestras finanzas. Es posible que nuestro salva vidas para estos momentos esté en nuestros bolsillos o carteras. Si la fortuna es tal, podemos tener en nuestro poder una macuquina.

Según lo cuenta el portal de numismática Coleccionistas de Monedas, este tipo de moneda que tiene una forma irregular, es fruto de la fundación de las 4 casas de moneda hispanoamericanas establecidas por la Corona española.

"Para ello, a fin de proveer circulante metálico tanto en las colonias como en la península, se abrieron las famosas cecas de México (macuquinas mexicanas), Santo Domingo, Lima y Potosí", cuenta Javier Mercado, experto en numismática y coordinador editorial del portal.

El experto aclara que de este tipo de ejemplares las más relevantes de cara al coleccionismo de monedas son las cecas de Lima y Potosí.

Qué hace que este tipo de moneda sea única

Estas piezas de interés, se fabricaron artesanalmente con los golpes de cuño en un cospel. Este sencillo método de fabricación hizo que cada moneda fuese totalmente "única".

Cómo saber si tienes una moneda macuquina

No resulta tan fácil identificar este tipo de moneda dada la antigüedad de su fabricación. Como explica Mercado, este tipo de ejemplares no siempre se encuentra en su total composición. "Suele haber partes de la superficie de la pieza que no se pueden identificar. En este caso no nos queda más remedio que inferir esos datos y características que se han perdido", agrega.

Datos relevantes de estos ejemplares

El experto señala que el valor del material de la moneda es lo más "sencillo" de averiguar, ya que el peso específico y el tamaño de la moneda nos indican si se trata de una moneda de oro, de plata o de vellón (plata por debajo del 50%).

Los datos más importantes

- Año de la pieza.

- Reinado al que pertenece.

- La Ceca o Casa de la Moneda emisora: en la mayoría de los casos encontraremos una P de Potosí o una L de Lima.

Macuquinas o 'duro' de plata a 5.000 euros

El valor más habitual de las macuquinas son los 8 reales. Según los expertos fueron acuñados millones de monedas de este tipo durante el período colonial. Estas monedas son conocidas con diferentes nombres tales como Real de a 8, Macuquina, Peso, Patacón o Duro. El precio de referencia de una macuquina de 8 reales de plata es de unos 5.000 euros.

Macuquinas de oro a 9.000 euros

Las monedas macuquinas de oro de Lima son muy buscadas por los compradores de monedas. El precio de referencia de este ejemplar es de 9.000 euros.