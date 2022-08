Teresa Ribera: "Nuestro objetivo es no introducir restricciones ni en hogares ni en industrias"

En plena polémica con el plan de ahorro energético, los precios de los combustibles disparados y la incertidumbre del invierno con el corte de suministros, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética han hablado para los lectores de elEconomista.es de todos los frentes abiertos.

Tiene una imagen de mujer dura, casi imperturbable y correosa en las negociaciones, que se rompe en mil pedazos en el tú a tú. Ahí se descubre a una persona amable y cordial, una gran conversadora que tiene una opinión perfectamente formada de los temas que están de plena actualidad, y es capaz de analizar los dientes de sierra de cualquier estadística, con la misma soltura que comenta cómo evolucionan los estudios de sus tres hijas .

En presencia de Teresa Ribera ( Madrid 1969 ), Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política y, académica alterna de la Real Academia de Bélgica en la sección de Tecnología y Sociedad, al escucharla uno tiene la sensación de que su cargo de vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética y Reto Demográfico le viene como anillo al dedo. En su despacho, en Nuevos Ministerios, hay algunos objetos que le definen: desde un calendario con las fotos de sus hijas a, varios libros de Mariana Mazzucato, un unicornio regalo de los profesionales de Educación Ambiental o, "un liquen antártico "que me trajo Adolfo Eraso de sus expediciones GLAKMA", dice.

De momento, Ribera no se ha cogido ni un solo día de vacaciones; y cuando le preguntas qué le quita el sueño, dice sin más, que "el bienestar de las familias". También reconoce que le preocupan muchísimo las turbulencias que se vivimos a nivel internacional por el tema de la energía. Y señala, que las interconexiones con otros países no son una cuestión bilateral, "sino una apuesta estratégica de toda la UE".

¿Ha hablado con sus homólogos alemanes sobre las interconexiones gasistas en la UE?

Ese es un tema recurrente y fundamental, sobre el que hay creciente sensibilidad. No solo las gasistas. Las eléctricas son tanto o más importantes que las gasistas, que han de estar preparadas para transportar hidrógeno. Valoramos muy positivamente la propuesta. Una Unión Europea interconectada es una larga reivindicación española.

¿Es viable y, en qué plazos?

La interconexión en Cataluña decayó en su momento porque no era viable cuando el gas ruso era mucho más barato que el Gas Natural Licuado (GNL). Enagás estima que en 8 meses puede estar listo en el lado sur, de los Pirineos a España. Las interconexiones no son una cuestión bilateral, sino una apuesta estratégica de toda la UE. Por ello es bueno que Alemania esté también en el Grupo de Alto Nivel para las interconexiones transpirenaicas.

¿Es cierto, como dicen algunos, que el plan de ahorro energético del Gobierno, además de ser una imposición, invade competencias?

En absoluto. Este plan no invade competencias autonómicas. Llevamos mucho tiempo hablando con los distintos sectores sobre la necesidad de impulsar medidas de ahorro y eficiencia. El plan de contingencia que debemos presentar en septiembre tiene 3 grandes ejes de trabajo, ahorro y eficiencia, cambio de combustible y medidas de solidaridad. A las CCAA les habíamos pedido el desarrollo de sus planes para cumplir nuestro compromiso de ahorro con Europa. El decreto no introduce novedades sustantivas sino modificaciones en la regulación existente. No hay ninguna invasión de competencias, se han regulado las condiciones básicas de climatización, confort térmico e iluminación, como en el caso de los escaparates.

Sea como fuere, las comunidades se quejan de no tener medios para vigilar el cumplimento de la ley

Es absurdo afirmar que las CCAA carecen de medios de los que ya disponen. Sí tienen medios para vigilar que en los edificios de uso público se cumplan las normas de extinción de incendios o cualquier otra condición de seguridad básica, incluidas las condiciones de climatización y calefacción, cuya normativa está en vigor desde 2009 y no han planteado ningún problema.

Con este plan, ¿se cumplirá el objetivo de ahorro del 7% o, estas medidas son sólo un aperitivo?

Estas medidas son las más obvias, sencillas y rápidas del plan de contingencia que se presentará en septiembre. Con esto no cubrimos el 7%, pero sí algo más de la mitad del esfuerzo que debe realizar España. El resto puede cubrirse con otras medidas o con un impulso a la electrificación y a la renovables, que permitan reducir el consumo de gas. Es mejor tomar ahora medidas suaves y eficaces como éstas y lograr evitar medidas más duras.

Eso quiere decir que el Gobierno no prevé restricciones de consumo ni en los hogares ni en la industria

Nuestro objetivo es no introducir ninguna restricción ni limitación ni en hogares ni en industria, que son los ámbitos más importantes para el bienestar de las familias y para la productividad y la economía del país. Lo cual no significa que no haya márgenes de eficiencia. Hemos adoptado muchas medidas para poder ahorrar, incrementando la dotación en eficiencia energética en el sector industrial, en el terciario, en la rehabilitación de edificios públicos, en la promoción del autoconsumo, etc. Nuestra estimación es que la aplicación de estas medidas supondrá un ahorro entre un 4 y un 5%.

¿Descarta el racionamiento que están adoptando otros países?

Hay países en el centro y norte de Europa donde se plantean medidas de racionamiento en el acceso de este tipo de combustible. En el caso de Alemania, además se recomienda, por ejemplo, la limpieza de chimeneas y la adquisición de madera. Nosotros podemos sentirnos tranquilos y afortunados porque no estamos en esa situación. Nuestro compromiso se puede cumplir reduciendo consumos que no requieren un gran esfuerzo.

¿Se hará efectiva las sanciones entre 60.000 euros y un millón?

Como ocurre con cualquier procedimiento sancionador, primero hay que vigilar que la ley se cumpla, y en última instancia se abre un expediente sancionador. Pero esa vigilancia corresponde a las CCAA. Lo razonable es que haya un porcentaje muy alto de cumplimiento de la norma, y las sanciones se implanten de forma excepcional.

Y, ¿qué pasa si una autonomía se declara insumisa con las multas?

Las autonomías son las primeras que deben cumplir y velar por el cumplimiento de las normas y la insumisión no es una opción. Cuando alguna comunidad ha incumplido las normas ha habido un debate público muy intenso y una respuesta por parte del Estado. Por tanto, es llamativo que se hagan declaraciones de insumisión. ¿Cómo podemos considerar normal que haya una presidenta de comunidad autónoma, como Isabel Díaz Ayuso, que se declare insumisa? Esto no es bueno, ni desde el punto de vista democrático ni desde ningún punto de vista.

Usted ha dicho que en el desarrollo del decreto va a haber flexibilidad y se contemplan excepciones para algunos comercios y trabajos

Claro. Insisto en que son las Comunidades Autónomas las que tienen que valorar la ejecución y la aplicación y ver cuándo concurren esas condiciones que permiten más flexibilidad. De hecho, en unos casos deberá hacerlo la administración laboral, y en otros los responsables en materia de energía. En el primer día de aplicación las grandes empresas han tenido una reacción inmediata y muy ágil, y los pequeños comercios, que pueden dudar sobre cómo les afecta la norma, están aclarando ya los conceptos. Casi todas las medidas están reguladas, y están pensadas para canalizar el esfuerzo de ahorro colectivo que necesitamos. Nosotros vamos a velar porque la aplicación de la ley sea rápida, ágil e inmediata. Y no se trata sólo de sancionar, sino de identificar dónde puede haber dificultades de comprensión o de aplicación y resolverlas.

La oposición dice que su plan de ahorro es el más restrictivo de Europa

La oposición del PP ha tenido argumentos negacionistas, y no ha pretendido buscar soluciones, sino simplemente atacar al Gobierno. Además, se ha puesto de manifiesto que el PP tiene un doble lenguaje. No se puede decir simultáneamente 'somos europeístas y entendemos la solidaridad', y en paralelo, 'no vamos a hacer nada y cuestionamos todo'. No es de recibo lo que están haciendo.

¿Quiere decir con esto que Isabel Díaz Ayuso es negacionista, antieuropea y lleva al PP a la insumisión?

Lo sorprendente es que Isabel Díaz Ayuso le lleve la contraria al líder de su partido Alberto Núñez Feijóo en este tema. Y por tanto, la pregunta es quién manda en el PP. La respuesta, viendo lo que ha ocurrido, es que en el PP manda Isabel Ayuso, que lleva la delantera y nadie cuestiona lo que ella dice. Eso habla muy poco a favor de un partido con vocación de gobierno, de Estado y europeísta. No hay ningún otro país de la Unión Europea donde la oposición esté contestando al Gobierno por medidas de solidaridad con el resto de Europa. Me cuesta ver dónde está la moderación de Feijóo cuando la voz cantante aparentemente la lleva Ayuso.

Luego, ¿no habrá apagón en Madrid?

Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de apagón de Madrid? ¿Las calles no se iluminan?, claro que se iluminan. ¿Los escaparates no se iluminan?, claro que sí, pero tienen la obligación de apagar a las 22 horas, y yo confío en que haya un cumplimiento generalizado de esta medida. Es Isabel Díaz Ayuso quien ha esforzarse por cumplir la norma y no caer en la insumisión que tanto ha criticado a otros.

O sea, que esta medida ni pone en jaque a las empresas ni a la seguridad de las ciudades

Por supuesto que no pone en jaque a las empresas ni afecta a la seguridad de las ciudades ni pone a nuestro país al límite. Decir que la seguridad de las calles depende de la iluminación de los escaparates es un absurdo. Y utilizar ese argumento que ha utilizado la presidenta de Madrid da vergüenza ajena. Porque es reduccionista y frívolo. Es preocupante que el PP, en vez de poner en el centro del debate cómo colaborar, está dando ideas de cómo incumplir las normas y evitar las sanciones.

Admita que no sólo es Madrid, Cataluña también ha criticado el tema, el País Vasco, Aragón y otros

A nosotros tampoco nos gusta cambiar nuestro comportamiento, pero entendemos que el contexto que vivimos exige hacer esfuerzos extraordinarios para dar respuesta a lo que se nos exige en Europa. Tenemos que ahorrar energía en verano para tener un invierno seguro. De entrada, muchos en vez de ayudar han querido entorpecer las cosas. Aquí ni se apaga ninguna ciudad ni se va a poner en jaque la seguridad o la salud de los trabajadores ni nada.

Reconozca que el presidente del Gobierno salga sin corbata, además de copiar lo que hizo Miguel Sebastián, ayuda poco

Lo importante del gesto es entender que en muchas ocasiones para encontrar el confort térmico debemos plantearnos hasta qué punto tiene sentido ir en tirantes en invierno o excesivamente abrigados en verano.

¿Se va a conseguir desacoplar de la electricidad el precio del gas para doblegar a la inflación?

Hemos conseguido que no crezca al mismo ritmo y con la misma intensidad que está creciendo en el resto de Europa. Hemos estado reivindicando que haya una modificación del sistema regulatorio de fijación de precios y el mercado mayorista, y una plataforma de compra conjunta de gas para conseguir poder ejercer el poder de mercado en los mercados internacionales. No obstante, Bruselas es una maquinaria lenta.

¿Es cierto que España va a utilizar un resquicio para que el gas no contabilice en los ciclos combinados?

Eso no es un resquicio, porque está expresamente pensado y previsto así. No tiene sentido velar por la seguridad del suministro de gas aceptando que esto pueda suponer inseguridad en el suministro de electricidad. España y Portugal, y también Francia, estamos viviendo un año extraordinariamente seco, no se está pudiendo generar hidroelectricidad con la misma proporción que en años anteriores y, de hecho, España está cubriendo el 20% de la electricidad que se consume en Portugal, y exportando al máximo a Francia porque tiene un problema serio con la temperatura y con la seguridad de sus centrales nucleares. Si tuviéramos que recortar gas en la producción de electricidad implicaría cortar la exportación de electricidad a Portugal y a Francia, e incluso podría estar en peligro la producción eléctrica para consumo nacional Y eso no tiene sentido. Alemania ha buscado otras formas de producción eléctrica, con sus centrales de carbón. Pero en España esto supone reabrir centrales muy costosas y comprar carbón fuera, cuando nuestro suministro de gas está asegurado y a buen precio, y con más garantías que el del carbón en este momento.

En resumen, que la opinión que plantea el PP de ampliar la vida útil de las nucleares o volver al carbón no la contempla el Gobierno

Ni ampliar la vida útil de las nucleares ni volver al carbón son hipótesis reales para nuestro país. Ni sustituye nada ni resuelve el problema para este invierno. El problema lo resuelve el ahorro, la eficiencia y el acelerón en la transformación de nuestro sistema para poder utilizar recursos autóctonos propios renovables frente a recursos que dependen de mercados internacionales que están enormemente estresados en este momento. Por cierto, uno de los principales proveedores de carbón del mundo es Rusia. Sea como fuere, aquí se están diciendo mentiras a sabiendas. ¿Qué megavatios/hora falta de nuclear?, ninguno. ¿Qué megavatio/hora de carbón puede aportar? ¿De qué me están hablando? Sólo se está generando ruido y confusión, y eso es irresponsable. En resumen, la hoja de ruta del Gobierno en este tema de la energía no se cambia. El Gobierno no va a cambiar, nosotros estamos siguiendo una hoja de ruta responsable para mitigar al máximo los efectos de esta crisis en la economía y en la sociedad, y nos estamos encontrando con la sorpresa de que el principal problema para mitigar esta crisis en la economía es el principal partido de la oposición. Esto no es serio, es absurdo.

Alemania acaba de bajar impuestos para frenar la inflación, mientras que aquí, para muchos, Hacienda es insaciable

El debate de la reforma fiscal es un debate importante para fortalecer una mayor contribución de aquellos grupos empresariales o rentas más altas en la sociedad frente a un sistema en el que todavía existe un desajuste relativo importante. Hacienda ha destinado muchos recursos a los grupos vulnerables y a medidas de acompañamiento, de escudo social. En los últimos 3 años, a las CCAA se han transferido recursos un 40% por encima de lo que transfirió Rajoy en cinco años. Se ha dado cobertura con los Ertes, a través de los ICOS a las Pymes, se ha creado el Ingreso Mínimo Vital, etc. La presión fiscal en España está por debajo de la media europea; y por eso, compararnos con Alemania o con otros países nórdicos es engañoso, porque nuestra presión fiscal está muy por debajo.

Argelia sigue sin resolverse, y eso influye en el flujo gasista a España. ¿Cuánto nos ha costado esta crisis diplomática?

Hay que trabajar para que la situación con Argelia vuelva a la normalidad cuanto antes. Es un país vecino, amigo, con el que tenemos que tener buenas relaciones. Argelia ha seguido negociando los precios con sus compradores, con las grandes empresas españolas, y la razón por la que la negociación se ha dilatado más, es porque España era el único país que tenía fijado el precio del gas utilizando como referencia el precio americano. Hasta ahora el precio americano y el holandés iban a la par, pero desde principios de año el diferencial ha crecido enormemente y, por lo tanto, Argelia lo que quiere es que las empresas españolas acerquen el precio al mercado holandés, y eso, obviamente es un salto cualitativo, en el que las empresas españolas siguen negociando.

¿Se he llevado Podemos el gato al agua con los impuestos a la banca y a las eléctricas?

Hay una voluntad de Gobierno de que haya un reparto equitativo de la carga y una mayor contribución por parte de las grandes corporaciones cuyos beneficios se ven incrementados en mayor medida. El gobierno de coalición tiene una agenda marcada que se está cumpliendo, y los dos partidos que sustentan al gobierno coinciden en que haya un reparto mucho más equitativo de la contribución al erario público. Nosotros, desde el primer momento pedimos una reducción de beneficios de estas compañías, la contención de precios para los consumidores y una mayor implicación con sus clientes. Hemos conseguido algunas cosas importantes, como la reducción de los beneficios caídos del cielo, y la contención de la revisión de las tarifas. Pero todavía hay margen, como lo pone de manifiesto las cuentas que estas compañías presentaron el primer y segundo trimestre.

Lo que sí ha dado al traste este año, con la luz disparada, es ese compromiso del Gobierno de que a finales del 21 se iba a pagar lo mismo que en el 2018

Al final se pagó un poco menos en 2021 que en 2018. Otra cosa es el 2022, esto es imposible cuando el precio en el mercado mayorista se ha multiplicado casi por 10.

Vicepresidenta, ¿los datos del paro de julio y la inflación hacen que se enciendan todas las luces rojas?, ¿El Gobierno debería ser realista y prepararnos para un fin de año con muchas dificultades?

El Gobierno es realista y ha advertido con prudencia que el otoño va a ser difícil, pero no hay necesidad de pintar un cuento de terror. Hemos dicho que viene un otoño y un invierno muy complicado porque el contexto no es fácil. En cuanto a los datos de paro de julio hay que interpretarlos con la prudencia que corresponde. Venimos de muchos meses de crecimiento muy importante de las tasas de empleo, de cotización a la Seguridad Social, con un crecimiento notable de los contratos indefinidos, y a partir de un determinado momento probablemente ese ritmo se ralentice. Tenemos muchas incertidumbres en el panorama internacional, pero nuestro país tiene unas bases sólidas y un horizonte razonablemente mejor que otros países de nuestro entorno.

Los que no están contentos precisamente son las pequeñas empresas de autobuses y transportes, que ven en las ayudas a Renfe una competencia desleal

Bueno, además de estas medidas, ha habido una transferencia muy importante de recursos a las CCAA, tanto para su mantenimiento durante el confinamiento, como para la recuperación de después. Es importante apostar por el transporte público de calidad y en una situación como ésta el Gobierno debe actuar en tres grandes ámbitos: Sanidad, Educación y modos de transporte.