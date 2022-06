La OTAN acuerda reforzar su 'flanco sur', aunque no cita a Ceuta y Melilla

El nuevo concepto estratégico de la OTAN, el documento que marca los desafíos y líneas de actuación de la Alianza para la próxima década, fue aprobado ayer y en él se recoge dos de las cuestiones por las que peleaba el Gobierno de España, como la mirada hacia las amenazas en el flanco sur y la ratificación de la defensa de cualquier territorio de un país aliado.

Con ello, el Gobierno da por satisfechas sus expectativas para la Cumbre de la OTAN con la inclusión de esta referencia a las amenazas provenientes del sur y la mención explícita a la zona del Sahel, además de la defensa a la integridad territorial del territorio de los aliados, lo que cree que despeja cualquier duda que pudiera haber sobre la cobertura de Ceuta y Melilla.

En concreto, desde el Gobierno destacan que haya un párrafo específico del documento dedicado a las amenazas provenientes del sur. "El conflicto, la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente Próximo afecta directamente a nuestra seguridad y a la seguridad de nuestros socios", reza el Concepto Estratégico, lo que para Moncloa deja clara la visión de la Alianza hacia el sur y las amenazas que pueden venir de allí.

Además, desde el Gobierno ven con especial satisfacción el compromiso de la Alianza a defender "cada centímetro de territorio aliado" en un intento por "preservar su soberanía e integridad territorial" para "prevalecer sobre cualquier agresor".

Moncloa cree que la mención a la "integridad territorial" de la Organización despeja las dudas sobre Ceuta y Melilla

En este punto España hizo especial hincapié en que el documento reconociera la defensa de la integridad territorial "de los aliados" y no la integridad territorial aliada, dejando así claro que la delimitación la marca el orden constitucional de cada país. Esto, para Moncloa, borra cualquier duda sobre la protección de Ceuta y Melilla por parte de la OTAN, aunque desde el Gobierno no tenían "la menor duda" de su cobertura legal ya antes de esta referencia. A su juicio, es "jurídicamente más preciso" hablar de integridad territorial de los aliados, lo que aseguran que no ha generado ningún debate a la Alianza.

El Ejecutivo cierra así "muy orgulloso" esta primera fase de la Cumbre, que se celebra en un momento "histórico".

Rusia una a la Alianza

En lo que respecta a Rusia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmaba ayer que el concepto estratégico adoptado representa un giro en relación al de 2010 en lo referente a Rusia, un país que "ya no es un aliado estratégico" a ojos de los aliados. Ahora, "es la amenaza más significativa y directa" para el bloque, debido principalmente a una guerra en Ucrania que Stoltenberg prevé que será "larga" y en la que la OTAN quiere dejar claro su respaldo a Kiev, tanto en términos políticos y económicos como militares.

Asimismo, ha defendido que la invasión ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha generado el efecto contrario al que éste hubiese deseado y ha unido más a una OTAN que busca integrar a nuevos miembros con su "política de puertas abiertas". En este sentido, la invitación a Suecia y Finlandia es un paso "histórico", quien ha sugerido que Rusia debe ahora respetar la "decisión soberana" de cada Estado a "elegir su camino".