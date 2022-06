Escrivá se acerca al acuerdo con una reducción de cuotas para 2 millones de autónomos

El acuerdo para la reforma del Régimen Especial del Trabajo Autónomos (RETA) está más cerca que nunca. En la mañana de hoy, se han vuelto a reunir las asociaciones de autónomos con el Ministerio de Seguridad Social, encabezado por José Luis Escrivá, para conocer la última propuesta del Ejecutivo para tratar de cerrar el acuerdo antes de que termine el mes. En la nueva tabla que ha entregado Escrivá a los autónomos se reducen las cuotas de 1.881.579 autónomos con respecto a la última propuesta.

Con esta tabla, Escrivá se acerca a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) con la reducción de las cuotas para los trabajadores por cuenta propia con ingresos por encima de los 1.700 euros mensuales, con respecto a la última propuesta. De igual modo, la tabla incorpora un nuevo tramo, para los autónomos con ingresos superiores a 6.000 euros al mes. Aún con estos cambios, los autónomos con ingresos superiores a 1.700 euros experimentarán un incremento en sus cuotas desde 673 a 2.833 euros anuales.

En esta nueva reunión, el Ministerio ha puesto encima de la mesa un sistema con cuotas que van desde los 230 a los 590 euros mensuales.

Los 15 tramos del Gobierno arrancan con los rendimientos netos inferiores a 670 euros, con una cuota de 230 euros; para los autónomos que ingresan entre 670 euros y 900, la cuota se fija en 250 euros. En el caso de los trabajadores por cuenta propia con rendimientos mayores de 900 euros e inferiores a 1.125,90, el Gobierno propone una cuota de 270 euros.

El siguiente tramo es para los rendimientos que van desde los 1.125,90 euros hasta los 1.300, con una cuota de 290 euros. Para aquellos que ingresan más de 1.300 euros, pero menos de 1.500 euros, su cuota será de 294 euros, la misma que para los rendimientos netos entre 1.500 y 1.700.

El Gobierno plantea que los autónomos con rendimientos netos por encima de 1.700 euros e inferiores a 1.850 euros paguen una cuota de 350 euros, y para aquellos con rendimientos entre 1.850 y 2.030, la cuota es de 370 euros.

La cuota de 390 euros será para aquellos trabajadores por cuenta propia con rendimientos netos de entre 2.030 euros y 2.330 euros; la de 415 euros, para los rendimientos netos que oscilan entre los 2.330 euros y los 2.760 euros; y la de 465 euros para los autónomos con rendimientos netos de 3.190 euros a 3.620 euros.

Para aquellos que ingresen más de 3.620 euros y menos de 4.050, la cuota propuesta por la Seguridad Social es de 490 euros; para los rendimientos netos de entre 4.050 euros y menos de 6.000 euros, la cuota de autónomos será de 530 euros; y por último, el tramo 15 para los trabajadores por cuenta propia con rendimientos netos superiores a los 6.000 euros y una cuota de 590 euros.

Con esta nueva tabla, Escrivá presenta reducciones para todas las cuotas, a excepción de las intermedias y el último tramo, lo que afectaría a 1.881.579 autónomos .

Cerca del acuerdo

Nunca antes en esta negociación el acuerdo ha estado tan cerca de cerrarse para todas las partes implicadas. De todas formas, aún quedan flecos por cerrar antes de hacerse la foto y, para ello, las asociaciones ya han hecho llegar a Escrivá sus exigencias para poder estampar las firmas sobre el texto.

Desde ATA, su presidente, Lorenzo Amor, ha reconocido que el acuerdo está próximo. "Estamos en estos momentos muy cercanos a que pueda haber un preacuerdo, pero está cogido con alfileres. Hasta que no veamos los horizontes de tramos para 2023, 2024, 2025 y texto definitivo, todo está cogido con hilos. En estos momentos, estamos mucho más cerca de alcanzar un preacuerdo que la semana pasada", ha dicho Amor a los medios antes de la apertura del Curso de Verano de la asociación.

A pesar de ello, Amor no canta victoria y se da 24 horas para analizar la propuesta de Escrivá y ver si casa con las demandas de la asociación. "No queremos lanzar las campanas al vuelo; hay que ver cómo queda el redactado del texto para ver si damos nuestra conformidad o no", ha añadido el presidente de ATA.

Por parte de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), su presidente, Eduardo Abad, ha destacado destacado que la propuesta trasladada este lunes por el Ministerio "cumple con las expectativas" de su organización de rebajar la contribución a la Seguridad Social de aquellos autónomos con rentas más bajas.

El presidente de Upta ha asegurado que su organización aceptará esta propuesta "siempre que sea de ejecución a partir de enero de 2023" y que el sistema de progresividad para los tramos más altos "se pueda flexibilizar". Así, Abad quiere que los autónomos con menores rentas puedan acogerse de forma inmediata a esta rebaja "sustancial" de sus aportaciones al sistema y los que tengan rendimientos medios y altos "puedan ir acomodándose" a sus nuevas cotizaciones.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) también ha observado avances en la reunión de este lunes, sobre todo en la reducción de los tramos para los que menos ingresan y la reestructuración de los tramos intermedios. No obstante, consideran "insuficiente" esta nueva propuesta y han trasladado al Ministerio otras fórmulas para "hacer posible que las cuotas inferiores se puedan ver más reducidas". De igual modo, coincide con Upta en que "la reducción de las cuotas de los tramos inferiores que finalmente se determinen, debe ser aplicadas desde el primer momento".

La negociación está a pocos días de cerrarse y queda por ver si esta será la última propuesta de Escrivá o nos quedan por ver nuevas tablas a escasos 3 días de enviar la reforma a Bruselas.