Estos son los pensionistas que no van a cobrar la paga extra de verano: esta es la razón

Esta semana comenzará a abonarse a los pensionistas la paga extra de verano, la primera de las dos pagas extraordinarias que reciben a lo largo del año la gran mayoría de las personas que tienen una de las más de 9,9 millones de pensiones contributivas que se pagan mes a mes.

La Seguridad Social es la encargada de gestionar las pagas extraordinarias de las pensiones, ya que en la práctica se consideran parte de la cuantía anual de la pensión (ya sea de jubilación, viudedad, incapacidad permanente). El organismo explica en su página web que la gran parte de estas pensiones se pagan, por lo tanto, en 14 mensualidades. Una de las dos pagas extra es la correspondiente al mes de junio, por lo que es ahora cuándo se abonará, a mes vencido.

Sin embargo, no todos los pensionistas verán en sus cuentas bancarias el importe de la paga extra de verano. La Seguridad Social explica en su página web que los pensionistas que reciban "pensiones que deriven de accidente de trabajo y enfermedad profesional" no tendrán paga extra de verano, ya que sus pensiones se abonan solo en 12 pagas.

Estos pensionistas no recibirán una paga extra, pero eso no quiere decir que cobren menos pensión. La razón es que el modo de pago de sus prestaciones es en 12 mensualidades y no en 14, es decir, que tienen las pagas extra (tanto la de verano como la de Navidad) prorrateadas al igual que sucede en los casos de los trabajadores que, por convenio o contrato, tienen estipulado lo mismo con su salario.

Por eso, aunque en este mes de junio solo reciban una mensualidad de su pensión (los pensionistas que tienen paga extra ven duplicada la pensión), a lo largo del año sus prestaciones mensuales serán de una cuantía mayor, ya que esas cantidades correspondientes a lo que sería la paga extra que cobrarían en caso de ser titulares de otro tipo de prestación.

Aunque tienen las pagas prorrateadas, existe un periodo de devengo de estas pagas, tal y como explica la Seguridad Social. El periodo al que tiene derecho una persona que empieza a cobrar una pensión una vez iniciado ese periodo es de una sexta parte por mes completo.

-La paga extra de verano se devenga desde el 1 de diciembre hasta el 30 de mayo.

-La paga extra de Navidad se devenga desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

Cuándo se cobra la paga extra de verano

Los pensionistas que sí reciben la paga extra "es decir, aquellos que no cobran pensiones que deriven de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional" empezarán a cobrar la paga extra esta semana, ya que se abonarán del 23 al 24 de junio (el 25 es sábado, día no hábil), en función del banco en el que esté domiciliada la pensión.

Esto se debe a que, tras la pandemia de coronavirus, numerosas entidades bancarias adelantaron unos días el pago de las pensiones para dar un espaldarazo económico a los colectivos más vulnerables. Es por eso que en algunos casos las pensiones se cobran entre esos días y no entre el primer día hábil del mes y el cuarto día natural, como estipula la normativa.