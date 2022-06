Krugman alerta de una acumulación de crisis: "Si no estáis aterrorizados, es que no veis lo que ocurre en el mundo"

El Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, ha advertido este lunes de que actualmente hay "demasiadas crisis", aunque "transitorias", pero si en una o dos décadas "no abordamos" cuestiones "gigantes", como la desigualdad y el cambio climático, "nos vamos a enfrentar a un mundo irreconocible".

En la conferencia inaugural del 33 Congreso Internacional del Cooperativismo, Economía Social y Economía Pública, Krugman ha enumerado como crisis "transitorias" las de la inflación, energía, alimentaria o bélica; y ha dicho que, aunque "parece difícil, Europa controlará la inflación". Paul Krugman ha reconocido recientemente que la Fed podría estar sobreactuando con su política para controlar los tipos de interés.

Se ha mostrado preocupado "no tanto por la energía, pero sí por la crisis alimentaria en el mundo" y porque esta genere "hambrunas" y "desigualdades extremas" que están destrozando sociedades".

"Si no estáis aterrorizados, no estáis atentos a lo que ocurre en este mundo", ha dicho Krugman al referirse al cambio climático, del que ha advertido de la necesidad de que las acciones internacionales de los gobiernos estén coordinadas.

"Las políticas públicas deben cambiar, es cierto, pero las piezas que conforman el puzzle pueden colocarse también en acciones más locales geográficamente y con grupos de población más reducidos".

"Esperanza con el milagro"

Ha mostrado su "esperanza con el milagro" de la tecnología y el progreso de las energías alternativas -fotovoltaica, eólica y del carbón- para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. "Asistimos a esa transición de un entorno de combustibles fósiles a uno de energías renovables, y eso se acrecentará en el futuro".

Respecto a la electricidad, ha señalado que "no es tan sencillo", ya que aunque ya hay coches eléctricos más asequibles, no hay una seguridad de que puedan funcionar con normalidad si no hay una red suficiente de estaciones de carga.

Según Paul Krugman, "acabamos de pasar una pandemia, que aún no ha terminado" y controlar la covid-19 ha requerido políticas públicas. Además, ha habido "milagros tecnológicos y científicos" que han permitido desarrollar vacunas en "tiempo récord", pero también se han tenido que tomar decisiones individuales o en grupos reducidos que han tenido un "impacto importante".