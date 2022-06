Consenso entre los autónomos en la mejora de la prestación por cese de actividad

Autónomos y Seguridad Social volvieron a reunirse ayer para tratar de avanzar en la negociación del nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). En este encuentro no se avanzó en los tramos de cotización de autónomos, sino que se centró en las mejoras de las prestaciones por cese de actividad y para autónomos con hijos con enfermedades graves.

En estos términos se producen los primeros consensos de la negociación, la cual se reanudará el próximo lunes con una nueva propuesta que el Ministerio de Escrivá enviará durante esta semana.

El presidente de Upta Eduardo Abad, expresó en un comunicado tras la reunión que "compartimos con el Gobierno la necesidad de implantar de forma urgente este sistema para el año 2023 y entendemos que los tramos son perfectamente asumibles" y añade que "también hemos avanzado desde el punto de vista de la protección social; habrá cuatro modelos distintos de cese de actividad en el que todos percibirán el 50% de su base de cotización siempre y cuando demuestren una pérdida de facturación del 75%", así como prestaciones para padres y madres autónomos con hijos con enfermedades de gravedad.

Por parte de ATA, Lorenzo Amor explica que "en la reunión que hemos mantenido con el Gobierno las posturas siguen muy alejadas; la tabla de cotización propuesta para los próximos tres años es inaceptable con la que está cayendo. Subir las cotizaciones entre un 33% y un 90% a más de un millón de autónomos es algo que no podemos aceptar". Respecto a las prestaciones considera que "hay más consenso y puntos de encuentro" y pide que se acerquen a su propuesta o no podrán estar en ningún tipo de acuerdo.

Para la asociación de autónomos Uatae, no hay novedades reseñables de la reunión mantenida ayer. Fuentes de la asociación consultada por este medio esperarán a ver la nueva propuesta de Escrivá, que recibirán durante esta semana, para valorarla, ya que "no sabemos en qué dirección irá", solo saben que "no se limitaría solo a los tramos, así que será ahí cuando seguramente podamos ver más cosas sobre la mesa", concluyen.