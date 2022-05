Escrivá critica la "falta de sofisticación" del informe del Banco de España

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, achacó este jueves que el informe anual del Banco de España publicado este miércoles adolece de "falta de sofisticación" en sus referencias a las pensiones y no aporta "ningún elemento nuevo que le haga cambiar de idea sobre la sostenibilidad del sistema".

En relación "a los mecanismos automáticos de ajuste" que reclama la institución en su informe para adaptar algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas, Escrivá se ha mostrado "muy sorprendido" por tal sugerencia, pues las reglas automáticas en el ámbito fiscal y monetario han mostrado un "fracaso abrumador".

"Está claramente demostrado que las reglas automáticas per se tienden a fallar (...) Los bancos centrales cada vez se han ido alejando más de las reglas automáticas y yendo hacia reglas más flexibles", ha subrayado Escrivá en la rueda de prensa para ofrecer datos sobre la evolución de la afiliación hasta mediados de mayo.

El ministro recordó que el mecanismo de ajuste automático que estableció la reforma de pensiones de 2013 "tuvo una vida muy cortita" y ha defendido, en su lugar, el mecanismo de equidad intergeneracional que se ha introducido en la reforma de pensiones y que ha definido como una medida "semiautomática" y "sofisticada", consistente en una "función de reacción" y "en una regla de decisión", aunque no automática.

Aplaza una década las decisiones

Así, ha explicado que, en función de las proyecciones de gasto de Europa cada tres años, si pasado un tiempo razonable, hacia 2030, se produce una brecha con respecto a las previsiones, es cuando deben tomarse decisiones, ya sea sobre los ingresos, los gastos o ambos.

"No tiene sentido hacer una regla automática a diez años vista (...). Sabemos mucho de reglas, fui presidente de la AIReF durante seis años, era el responsable del cumplimiento de las reglas fiscales en España. Por tanto, que me hablen a mi de reglas... En fin. Las reglas automáticas no funcionan en ningún sitio", remarcó.

En lo que respecta a la indiciación de las pensiones al IPC, medida sobre la que alerta el Banco de España por su coste para las arcas públicas en el actual contexto inflacionario, el ministro ha recordado que esta fórmula es fruto de un acuerdo de casi todo el arco parlamentario y de todos los agentes sociales. "Eso es lo que importa", ha subrayado.

Además, ha indicado que las medidas que se han adoptado en el ámbito de las pensiones "a 20 años vista" y que la estabilidad de precios está garantizada, pues es la misión de los bancos centrales que esto sea así. "Podemos estar tranquilos de que el fenómeno de la inflación es transitorio y no afecta a nuestros cálculos", ha afirmado Escrivá.

Espera sumar 37.000 afiliados

En lo que a afiliación se refiere, el ministro avanzó antes de la rueda de prensa un aumento de 37.000 efectivos a la Seguridad Social, "el tercer mejor dato de la serie histórica". Escrivá ha indicado que, en términos desestacionalizados, mayo dejará 37.000 cotizantes más, unos datos que, a su juicio, demuestra el "enorme dinamismo" que está registrando el mercado de trabajo en los últimos meses.

"A fecha de ayer teníamos 20.278.000 empleos. En algún momento de este mes superaremos los 20,3 millones de ocupados", ha apuntado el ministro.