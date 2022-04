Estos son los pensionistas que no tendrán paga extra de verano

El próximo junio vendrá con una añadido extra en la nómina de las pensionistas. O por lo menos, en la mayoría de los integrantes de este grupo, ya que es el mes en el que se abona una de las dos mensualidades extra en la gran parte de las pensiones contributivas, lo que se denomina la 'paga extra' de verano de las pensiones.

Por qué hay paga extra de las pensiones en verano

La razón es que muchas pensiones se abonan en 14 mensualidades. Al igual que lo que sucede en muchos salarios, estas dos mensualidades extra se pagan en verano y en Navidad, en los meses de junio y diciembre, respectivamente. Por eso, llegado el mes de junio (aunque algunos bancos siguen adelantando el pago a finales del mes anterior), los pensionistas que tengan la pensión en 14 pagas cobrarán la paga extra de verano.

En la práctica, estas personas cobrarán el doble de lo que cobran un mes normal, dado que se abonan a la vez la mensualidad habitual de la pensión y esa mensualidad extra correspondiente al mes de junio.

Sin embargo, existen determinados pensionistas que, llegado el momento, no cobrarán la paga extra. La razón es simple: sus prestaciones no se abonan en 14 pagas, sino en 12. Por supuesto, esto no significa que cobren menos que el resto: simplemente irán percibiendo de forma prorrateada el importe de esas mensualidades extra a lo largo del año.

Qué pensionistas no cobran la paga extra de verano

Esta situación afecta a varios colectivos: los pensionistas que perciben pensiones contributivas de incapacidad permanente en sus grados total, absoluta o de gran invalidez cuando procedan de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

La Seguridad Social es clara y lo explica en su página web: en esos casos "las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión".

En definitiva, la situación de estos pensionistas es parecida a la de otros trabajadores que no reciben pagas extra de verano o de Navidad pero ven cómo se les prorratean en la nómina mensual, razón por la cual incluso pueden ver elevado su salario (en el caso de los pensionistas su pensión) por encima de la cuantía de la de otros ciudadanos que sí recibirán esas pagas extra.