Sánchez lleva su plan de choque al Congreso sin avales y con el hachazo del Banco de España

El presidente del Gobierno acude este jueves al Congreso de los Diputados -con la idea de convalidar el Real Decreto que regula su plan de choque como consecuencia de los efectos económicos de la invasión de Ucrania-. Y lo hace sin avales, sin el apoyo de ERC, con la duda de la abstención del PP y, sin anunciar aun las previsiones fiscales a corto y medio plazo, además de con el hachazo del Banco de España. Precisamente, este organismo, en su último informe señala la necesidad de reducir la deuda, de reformas estructurales para aplacar el impacto, al tiempo que alerta de riesgo de impago de los créditos ICO.

Apoyos

Presionado por la posición de Esquerra, que no se muestra por la labor de apoyar el plan de choque del Gobierno de Pedro Sánchez -tras las revelaciones de espionaje por el caso Pegasus-, el jefe del Ejecutivo ha centrado su mirada en el Partido Popular.

Este miércoles, en la sesión de control parlamentario, Pedro Sánchez, y también Nadia Calviño han pedido el voto afirmativo del principal partido de la oposición, con quien a mediodía ya habían establecido los primeros contactos para sondear el voto de los populares. María Jesús Montero y Juan Bravo son los interlocutores.

Antes de ello, Sánchez afirmaba en el Congreso: "Ayer les escuchaba quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del real decreto. Se lo pido a ustedes y al conjunto de la Cámara", dijo este miércoles a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Negociaciones con el PP

En este marco de negociación, y según ha podido saber eE, el PP de Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a votar a favor del plan de choque si el Gobierno acepta incluir en su decreto algunas de las medidas del Plan de trabajo del dirigente gallego, y que básicamente pasa por deflactar los tres primeros tramos del IRPF, reducir el gasto público improductivo, simplificar trabas burocráticas y, mejorar con transparencia y cogobernanza la gestión de los fondos europeos.

Pero el PP está hastiado con la postura del 'no es no' de Sánchez. Y desconfía de que el Ejecutivo de coalición se preste a sumar alguna de las propuestas del PP. Sin embargo, esa es parte de la negociación de un voto que podría ir desde el sí, la abstención, al no.

Los socialistas se han comprometido a leer el plan de Feijóo

Lo cierto es que los socialistas, que se han prestado a menos de 24 horas de la convalidación del Real Decreto, a echarle un vistazo al plan de emergencia de Feijóo, deslizan sin embargo que ya no hay tiempo para adoptar estas medidas y encajarlas en el plan de Sánchez.

La abstención del Partido Popular sería más que suficiente para el Gobierno

Cabe señalar que la abstención del Partido Popular sería más que suficiente para el Gobierno de Pedro Sánchez, y por eso la negociación estará abierta hasta el minuto cero de la votación.

Entretanto, Esquerra Republicana, ya le ha puesto precio a su apoyo. Y en el turno de pregunta, en la sesión de control al Gobierno, Gabriel Rufián le ha recomendado a Sánchez que llame a Casero -el diputado del PP que se equivocó votando- para que así le saque de este difícil examen del Gobierno.

Vox, por su parte, afirmó en el Parlamento que todavía no ha manifestado su intención de voto, mientras Ciudadanos ofrece su apoyo a cambio de que Sánchez se aleje de sus socios, rebaje impuestos, y se plantea la actual política energética.

Previsiones

En cualquier caso, el Gobierno llega al Congreso sin todavía mostrar las previsiones fiscales que han de incluirse en el Plan de Estabilidad 2022-2026, que como límite ha de enviarse el sábado a Bruselas.

Apurando los plazos al límite, la vicepresidenta Nadia Calviño mantiene que el retraso de la publicación de esos datos se debe a que espera los números del INE, datos que el Instituto Nacional de Estadística ofrecerá ese día, destaca la titular de la cartera de Economía.

Pero fuentes políticas consultadas por este periódico opinan de otro modo. Creen que Calviño espera a que la revisión de las cifras macroeconómicas -que por adelantado ya ha dicho que serán a a baja- coincida con un referente positivo de la afiliación, ya que el de la inflación, que se conocerá este jueves a las nueve de la mañana, puede que siga en tendencia negativa.

Ajena a las críticas vertidas por sus cálculos tardíos y, a la no revisión de las cifras de 2021, Calviño mantiene que las previsiones del viernes "están alineadas" con la revisión a la baja de los organismos independientes (BdE, 4,5%; AIReF, 4,3% y FMI, 4,8%).

De caer el PIB entre 4,5% y 5% -como parece previsible-, la economía nacional habría perdido un 30% del crecimiento

El Gobierno estimó que para el año 2022 el PIB español llegaría al 7%. De caer el PIB entre 4,5% y 5% -como parece previsible-, la economía nacional habría perdido un 30% del crecimiento.

Banco de España

Este miércoles, el Banco de España advierte de una inflación más elevada y persistente, y añade que, aunque la inflación se modere por una menor actividad derivada de la guerra en Ucrania, "la magnitud y persistencia del incremento de la inflación ya observado en el corto plazo aumenta los riesgos de materialización de los efectos de segunda ronda sobre los salarios y sobre los márgenes empresariales".

Asimismo, y en ausencia de un plan de consolidación o de una mejora sostenida del crecimiento de la productividad, y "dado el previsible incremento de los gastos ligados al envejecimiento de la población", el organismo alerta de que la deuda pública tenderá a mantenerse o a aumentar en años posteriores y la aprobación de la indexación de las pensiones con el IPC y la derogación del Factor de Sostenibilidad "elevan el gasto futuro" sin que se vea "suficientemente compensado" por las medidas para posponer la jubilación.

Sobre la debilidad financiera en ciertos segmentos de hogares y empresas, el Banco de España comenta que la mayoría de créditos con aval público vencerán hasta el verano de este año, lo que "aumentará las cargas financieras del sector y, con ello, la posibilidad de que se materialicen los deterioros latentes en la cartera de préstamos bancarios, especialmente en los sectores más afectados por la pandemia".