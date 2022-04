Car2Go, Emov... Esta es la mejor empresa de carsharing, según los usuarios

Con la gasolina y el gasoil a un precio prohibitivo, muchos han sustituido el coche para ir al trabajo por el transporte público. Sin embargo, otro vehículo ha ganado terreno entre aquellos que prefieren no viajar en metro y autobús, o que no sacan rentabilidad al bono transporte: el carsharing.

Los coches eléctricos compartidos ya están presentes en muchas ciudades de España y cada vez más empresas entran en este mercado con nuevos modelos que ofrecen mayor tamaño, un precio más asequible o más comodidad en la conducción.

Pero para gente poco experimentada, es difícil decidirse entre una marca u otra, por eso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha encuestado a 831 personas en busca del coche perfecto y las marcas participantes eran: Ubeeqo, WiBLE, Zity, Share Now, Go To y emov de Free2Move.

Este es el podio según los usuarios

1. Share Now (antes Car2Go)

2. Free 2 Move (antes Emov)

3. Zity

Según recoge la OCU en su estudio, lo más valorado por los usuarios es la facilidad a la hora de usar la aplicación, la facilidad para configurar un método de pago y la facilidad para usar el vehículo.

Lo que no gusta nada a los encuestados son los precios de este servicio, ya que más de la mitad de los participantes creen que es demasiado caro para utilizarlo regularmente.

El uso de carsharing está bastante presente entre los ciudadanos de Madrid. El 41% de los participantes de la encuesta dicen usarlo, mientras que solo el 22% de los barceloneses lo hace. En la capital catalana está mucho más presente la bicicleta compartida, que usan el 38% de los preguntados, mientas que en Madrid solo viajan en ella el 21%.

En el mercado de la bicicleta compartida, dominan el mercado los servicios municipales. Bicing en Barcelona está muy bien valorada por los usuarios por su aplicación móvil, y la facilidad para pagar, mientras que en Madrid, Bicimad suspende en todos los aspectos, especialmente por la mala calidad de los materiales. Aun así domina en la capital.

El informe de la OCU también mide la experiencia de los usuarios en patinete compartido y moto compartida, aunque tienen menos penetración que los otros vehículos.

Por marcas, la mejor valorada entre las motos es Acciona en Barcelona y Cooltra en Madrid. En ambas, la satisfacción con el precio y la amplitud de la oferta del servicio no pasa de ser media, pero se valora bien la facilidad de uso.

En el cómputo global, los transportes compartidos y no contaminantes tienen una muy buena acogida entre la población. Ocho de cada diez usuarios consideran que esta fórmula ha mejorado su movilidad urbana.

Pero también apuntan limitaciones: uno de cada tres echa en falta más opciones de este tipo de servicios cerca de su casa o su centro de trabajo; y son habituales las críticas a la falta de infraestructuras municipales para el uso de bicicletas, motos y patinetes compartidos, especialmente en Madrid, donde apenas un 31% están satisfechos con ellas.