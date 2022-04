El 56% de las empresas tiene problemas para encontrar personal

Alfonso Bello Huidobro Madrid

España sufre ante la falta de personal y, según los datos presentados por ayer por la empresa de recursos humanos Randstad y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en una jornada sobre la escasez de talento en las pyme, el 56% de las empresas tiene problemas para encontrar perfiles, tanto de alta como de baja cualificación; siendo las pymes las que están siendo más golpeadas por el déficit de trabajadores.

Durante la jornada, ambas entidades apuntaron hacia el Gobierno recordando el elevado número de vacantes sin cubrir que tiene el mercado laboral español y que actualmente se cifra en 109.000 puestos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del mismo modo, en el acto, se puso de relieve que España sigue teniendo grandes problemas estructurales en el mercado laboral, como refleja la paradoja de que, por un lado, sigue habiendo 3,1 millones de desempleados y, al mismo tiempo, muchas empresas están sufriendo la falta de trabajadores para poder continuar con su actividad, lo que puede sonar contradictorio si no tenemos en cuenta el grado de cualificación necesario para cada puesto de trabajo.

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, afeó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que diga que "si no encontráis (hablando en referencia a la empresa) trabajadores, lo que tenéis que hacer es subir los sueldo", dijo Cuerva para añadir que "no está bien despejar el tema con una frase de ese tipo. Este problema no afecta a un único sector, ni es un único segmento de umbral económico el que se encuentra afectado", concluyó.

Durante su intervención se mostró preocupado ante las dificultades para encontrar trabajadores cualificados, en mayor o menor medida, y advierte del desacople de las políticas formativas en relación con las necesidades de la empresa.

Por parte de Randstad, su presidente, Jesús Echeverría, apuntó que "el déficit de talento es una cuestión crítica en nuestro país y será un problema mayor. En este déficit de talento convergen tres problemas: el demográfico, la baja tasa de ocupación y la falta de formación, sobre todo entre los desempleados. Las empresas se tienen que convertir en empresas atractivas para los empleados: con una mayor conciliación y flexibilidad, apostando por la responsabilidad social corporativa y fomentando la cualificación y recualificación de sus trabajadores".