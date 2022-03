Comercial y ventas, el sector con mayor volumen de vacantes el año pasado

Comercial y ventas fue el sector que tuvo un mayor volumen de vacantes en 2021, según el Informe Anual 2021 sobre el Estado del mercado laboral en España elaborado por InfoJobs y Esade. De esta forma, fueron concretamente, 490.729, lo que supone un 22% del total de los puestos ofertados en InfoJobs, y representa un notable incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto a su peso relativo en 2020.

"Rondar el medio millón de vacantes no solo supone un crecimiento notable con respecto a 2020 sino que, además, implica haber superado ligeramente las cifras previas a la llegada de la covid. Así, en 2019 se publicaron en InfoJobs 484.166 vacantes para este sector", explican en el estudio.

Un escalón más abajo se sitúan otros cuatro sectores: compras, logística y almacén (281.681 vacantes publicadas en 2021), atención al cliente (228.391), profesiones, artes y oficios (210.233) e informática y telecomunicaciones (198.891).

Asimismo, a nivel general el año pasado se publicaron en el portal de empleo un total de 2.274.383 vacantes. Esta cifra supone un incremento de 744.263 (49%) con respecto a 2020, cuando se publicaron 1.530.120 vacantes.

Lento remontar del turismo y la restauración

Otro dato reseñable del informe es el lento remontar del turismo y la restauración. En la comparación con el escenario precovid, turismo y restauración es el sector peor parado: las 110.634 vacantes publicadas en 2021 son todavía 104.616 menos (-49%) que las registradas en 2019.

Por subsectores, la hostelería es donde se agrupan más vacantes: 51.483. Tras este se posicionan restauración (41.419) y turismo (17.732). Así, turismo es el subsector que sale peor parado; durante el año previo a la irrupción de la pandemia había 59.492 vacantes en esta categoría. En 2020 esta cifra cayó hasta las 13.577 y un año después solo se han recuperado 4.155 vacantes.

"Con los datos de turistas internacionales todavía muy por debajo de niveles precovid (31 millones en 2021, frente a los 83,5 de 2019), es lógico que las contrataciones en este subsector permanezcan todavía muy por debajo de sus niveles habituales", señalan.

Vacantes por nivel de estudios

A lo largo de 2021 se publicaron en el portal 703.094 vacantes (31% del total) que requerían, al menos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los siguientes puestos en número de vacantes lo ocupan los que exigen un título de Formación Profesional (FP), con 521.588 vacantes (23% del total) y los de estudios universitarios (315.238 vacantes, 14%). Además, hay 354.187 que no requirieron estudios previos (16%).

En términos absolutos, el mayor aumento se ha dado en la categoría de estudios básicos, que es la más numerosa. Así, en 2021 se han publicado un 52% más que el pasado año. Por su parte, la segunda que ha incrementado más el número de vacantes es la categoría sin estudios.

Si vamos al otro extremo, al de estudios universitarios, lo que se observa es que ha sido la categoría que menos ha crecido en comparación con el año anterior: la variación interanual es del 34%.

"Pese a que la creación de vacantes fue mayor en las categorías con un nivel formativo bajo, los estudios superiores otorgan una mayor estabilidad en momentos de crisis o incertidumbre, como el comienzo de la pandemia en 2020", apuntan.

Madrid y Cataluña lideran el número de ofertas

Por Comunidades Autónomas, Madrid con 632.654 y Cataluña con 482.286 son las comunidades autónomas en las que se publicaron más vacantes durante 2021, representando el 28% y el 21%, respectivamente, del total de puestos ofertados en InfoJobs.

"Estas cifras muestran que casi la mitad de los puestos de trabajo ofertados por las empresas en el portal provienen de estos dos territorios, un porcentaje alto, pero que en los últimos años está bajando desde el 57% en que llegó a situarse en 2018".

Tras estos dos territorios se sitúan, en un segundo nivel, Andalucía (245.406, un 11% del total de vacantes) y la Comunidad Valenciana (203.231, 9% del total de puestos ofertados).

Perspectivas de futuro

Por último, en cuanto a las perspectivas de las empresas, la mitad de las compañías cree que ampliará plantilla durante el próximo año, mientras que un 48% estima que aumentará personal en los próximos 6 meses y un 58% prevé hacerlo a dos años vista.

No obstante, queda un 25 % de empresas que espera alcanzar el nivel de contratación prepandemia en el próximo año y un 22 % que prevé recuperar los salarios previos también en un año.

A pesar de ello, el estudio no tiene en cuenta las repercusiones económicas de la invasión rusa de Ucrania, y aunque el director comercial de InfoJobs, Antonio Gómez, afirma que todavía no han visto el "impacto de esta situación en el empleo", acepta que "ya hay sectores y miles de negocios afectados" y que, de no resolverse la situación en breve, "tendrá un impacto en el empleo".