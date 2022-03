Feijóo pone deberes a Sánchez para el Consejo de Ministros: rebajas fiscales inminentes

Alfonso Bello Huidobro Madrid

El candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su campaña por todas las regiones de España para ponerle deberes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado fin de semana. Así, el posible relevo de Pablo Casado, ha repetido durante su encuentro con la militancia, en un acto en Palma de Mallorca, las mismas exigencias que ya le hizo el domingo a Sánchez: rebajar de forma inminente los impuestos de la factura energética al tipo súper reducido.

"Mañana hay Consejo de Ministros y espero que se baje el impuesto de la electricidad, que el IVA sea el mínimo para productos como el gas". Feijóo cree que, de no aprobar estas rebajas, el Gobierno actuaría de forma contraría a "la ética".

Durante este encuentro, el candidato del PP ha hecho énfasis en que la inacción del Ejecutivo la está pagando los ciudadanos y la empresas, mientras "el Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y de la gasolina porque el 50% del precio de la electricidad y de los carburantes son impuestos".

Del mismo modo que lo ha hecho el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, Feijóo ha remarcado que la ciudadanía y el tejido empresarial no pueden asumir los costes de los errores del Gobierno. "No podemos decirles a los españoles que bajen la calefacción y hagan un esfuerzo y que el Gobierno no baje los impuestos. Es urgente que actuemos", ha subrayado resaltando que no se puede gobernar a base de aumentar la presión fiscal y la deuda, como hace el PSOE y Podemos.

Por ello, espera que en el Consejo de Ministros del martes se tomen las medidas que se debieron haber tomado en los últimos meses.

El Gobierno se contradice

Pero mientras, y en el Gobierno, los ministros no terminan de ponerse de acuerdo en el discurso sobre la revisión fiscal a carburantes, electricidad y gas. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retrasa las decisiones al Consejo Europeo de final de mes, que será trascendente para conocer la posición de Europa respecto a la regulación del gas y del 'pool' eléctrico; el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido que este tema se discuta en el próximo Consejo de Ministro para tratar de evitar que el sector pesquero se una a los transportistas en una nueva huelga por el precio de los combustibles.

Esta situación, pone de relieve la confusa predisposición del Ejecutivo para resolver el problema, que lleva enquistándose desde el pasado año.