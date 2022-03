Esto es lo que sucede si le haces un 'bizum' a una persona que no tiene Bizum

Se ha convertido en un elemento muy habitual dentro de nuestras vida, pero no por ello lo tiene todo el mundo que nos rodea: aunque Bizum se ha convertido en un método de pago muy extendido entre los ciudadanos puede darse el caso de que, sin preguntar, hagamos una transferencia a un contacto de nuestro teléfono móvil que no cuenta con Bizum.

En la página web de esta plataforma de pagos se explica que hacer una transferencia a una persona que no tiene Bizum es perfectamente posible (no se anula el pago a pesar de ello) y que cuando esto sucede, aunque la otra persona no tenga Bizum se le enviará un SMS en el que se le invitará a descargarse la aplicación y usarla. No obstante, todo depende de si el Bizum se efectúa para mandar dinero o para solicitar dinero.

En el caso de que una persona haya mandado dinero a otra a través de Bizum y el destinatario no contase con este servicio, se le enviará el citado SMS. Desde el momento del envío, este quedará pendiente y a la espera de que el receptor del dinero se dé de alta en Bizum. Si lo hace dentro de un plazo de dos días, el dinero llegará a su poder, pero si no lo hace, el envío se revocará y el dinero no se moverá.

Si, por el contrario, el Bizum se hace para requerir dinero a la otra persona, le llegará igualmente ese SMS en el que se le insta a descargar la aplicación. El destinatario tiene hasta siete días para contestar a ese requerimiento y, si no contesta, la operación queda cancelada.

Cómo darse de alta y descargar Bizum

En ambos casos todo depende de la respuesta de la persona que no tiene Bizum, es decir, de si se da de alta o no en la aplicación. Si se decanta por ello, ha de seguir unos pasos muy concretos:

-El primer paso es hallar el Bizum de la entidad bancaria en la que el interesado tiene su cuenta. Bizum tiene en su página web un listado con todas las entidades que disponen de este método de pago.

-Si su banco dispone de Bizum, lo siguiente es buscar la aplicación en Play Store o Apple Store y descargarla en el teléfono móvil.

-Para entrar en la aplicación el usuario ha de introducir sus credenciales de banca (usuario y contraseña).

-El último paso antes de poder usar Bizum es aceptar los términos y condiciones.

Una vez se hayan cumplido estos pasos el usuario ya podrá utilizar Bizum para hacer compras, transferencias a otros usuarios o peticiones de dinero. La plataforma queda habilitada al instante, de forma que las operaciones se pueden hacer inmediatamente después del registro.

Para todos estos nuevos usuarios se marcan los mismos límites de uso (de los que donaciones y compras en comercios quedan al margen) que para el resto, aunque desde Bizum se aporta que es recomendable consultar las condiciones de cada entidad bancaria para evitar malentendidos:

-Operaciones por un mínimo de 0,50 euros y por un máximo de 1.000 euros.

-Un máximo de 60 operaciones recibidas en un mes y un máximo de 2.000 euros por día.