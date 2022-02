¿Habrá una reunión sorpresa de la Fed para subir los tipos?

La política monetaria lleva varios meses siendo la gran protagonista de los titulares económicos. La alta inflación que la Reserva Federal de EEUU calificó inicialmente de 'transitoria' ya ha demostrado alargarse más de lo previsto, mientras la variante ómicron del coronavirus ha vuelto a golpear a las grandes economías, aunque en menor medida que en olas anteriores. El auge en los precios asusta a empresas, consumidores, gobiernos e inversores, y varios de ellos piden insistentemente a los bancos centrales que tomen cartas en el asunto. Algunos ya están aventurando incluso una reunión sorpresa de la Fed para acometer la primera subida de tipos desde 2018.

Así al menos lo cree Tim Duy, de SGH Macro Advisors, quien apuntaba esta semana en una nota a sus clientes que el banco central estadounidense podría reunirse "el viernes o el lunes" para subir los tipos de interés. Duy admitía no tener ninguna información interna al respecto, pero señalaba que ha llegado un punto en el que "la distancia entre la postura actual de la Fed y la realidad es demasiado grande como para ser ignorada". Por el momento, la Fed no se reunió el pasado viernes y nada hace prever que vaya a hacerlo este lunes. De hecho, el banco central no se reúne de forma extraordinaria para subir tipos desde 1994, como recuerda Deutsche Bank.

Sin embargo, las casas de análisis están cada vez más convencidas del endurecimiento de la política monetaria a no mucho tardar. La inflación en EEUU está en su nivel más alto desde 1982, con una cifra interanual del 7,5% en enero, por lo que la inmensa mayoría descuenta una subida de tipos en la reunión programada para los días 15 y 16 de marzo.

La intensidad de la subida, por el contrario, sí es objeto de debate. Aunque en general se prevé que se limite a 25 puntos básicos, algunas voces recomiendan que sea de 50 puntos básicos. Así lo hace el economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, quien señaló en una nota a sus clientes que esto sería más probable que una reunión extraordinaria.

Mientras, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, indicó esta semana que quiere que la Fed suba los tipos en 100 puntos para el 1 de julio. Esto supondría una subida de al menos 50 puntos en alguna de las tres reuniones que tendrá el organismo antes del inicio del segundo semestre, y Bullard quiere que sea en la de marzo.

En el conjunto del año, hay quien se atreve a vaticinar ya hasta siete alzas de tipos. Es el caso de Goldman Sachs, que augura una subida de 25 puntos básicos por cada una de las siete reuniones que tiene programadas el banco central para lo que queda de año. Se pasaría así del actual rango del 0% - 0,25% al 1,75% - 2%, lo que devolvería el precio del dinero al nivel anterior a la pandemia.

Una medida de este estilo es lo que dejó caer hace unos días la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, quien afirmó esta semana que "cada reunión va a estar en juego una subida de tipos", e incluso aboga por el endurecimiento de la política monetaria pidiendo que se estudie la posibilidad de deshacerse de los títulos respaldados por hipotecas. Ella, sin embargo, no quiere un auge en marzo que vaya más allá de los 25 puntos básicos.

Sin embargo, su homólogo de Atlanta, Raphael Bastic, se encuentra entre los optimistas que creen que la inflación está tocando techo y "estamos en la cúspide ahora mismo", decía un día antes de que se conociese la cifra del 7,5%. Bastic, además, estima tan solo cuatro auges de tipos este año, aunque dependerá de "cómo responda la economía a cada una de las medidas" que apruebe el banco central.

Cabe recordar que en las últimas proyecciones económicas de la Fed, que datan de diciembre de 2021, se vaticinaba solo tres subidas para este año y otras tres para 2023, si bien la inflación para el conjunto del presente año se limitaba al 2,3%. Esto es todavía posible si se frena la inflación, dado el 'efecto base' que tendrá el auge de los precios en los próximos meses en la comparativa interanual con los ya altos valores de la segunda mitad de 2021.