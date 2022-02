Javier Fernández Lasquetty: "Los fondos UE salen de despachos de gente que lleva 30 años sin gestionar"

Carmen Obregón Madrid

Desde un diáfano y soleado despacho de la madrileña plaza de Chamberí, Javier Fernández Lasquetty ha recibido a eE para abordar algunos de los temas que hoy tocan la actualidad. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid explica qué y en qué consiste la nueva Ley de Mercado Libre. Reflexiona al tiempo sobre las actuaciones del Gobierno que pueden dañar la fiscalidad de esta región. Lasquetty también se pregunta qué sucede con el Sistema de Financiación Autonómica. Y, por último, retrata, lo que en su opinión, está siendo la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte del Gobierno. A su modo de ver, la gestión de Pedro Sánchez no ha dejado ni a las CCAA ni a los agentes sociales "ni el más mínimo margen para que ese dinero produzca resultados".

Señor consejero, ¿qué va a suponer para la Comunidad de Madrid la nueva Ley de Mercado Abierto?

Una nueva innovación que esta comunidad introduce en la manera de enfocar la economía, que, como en otras actuaciones fiscales y regulatorias, hará que la región de Madrid sea más vibrante, haya más competencia, y eso genere crecimiento para las empresas y para las personas y para los consumidores. La ley pretende que pueda operar en Madrid cualquier empresa española, cualquier profesional español sin necesidad de requerir aquellas formalidades que ya le hayan pedido en su lugar de origen.

Y para ello, ¿necesitan constituir aquí una sede?

No. Esto no se hace para que la gente traslade su domicilio o su sede aquí. No, no. La idea no es esa. La idea es que si estamos en una nación, que considera que debe ser un mercado único, aceptamos como buena la regulación que le haya exigido Castilla y León a la empresa o al profesional para ejercer su actividad. Así pues, es una confianza en todas las CCAA, entendiendo que su regulaciones estarán bien, y no peor que la nuestra.

Y, ¿cuál va a ser el beneficio del empresarios que vengan a Madrid?

El otro día me decía un empresario: "yo, cuando iba a empezar una actividad explicaba que no tenía que cumplir con una legislación, sino con 17; y ahora voy a decir que no hay cumplir una legislación, sino 16". Ojalá que este camino lo sigan a partir de ahora otras CCAA, y simplemente, con la regulación que uno traiga del lugar donde se instale, le valga para toda España.

¿No teme que les acusen de dumping empresarial?

Al revés. Lo que estamos haciendo es poner esto más fácil a todas las empresas de España. En definitiva, poner en el mercado, de 6.700.000 personas que constituyen la Comunidad de Madrid, sin además añadir una regulación adicional.

¿Responde esta acción a una demanda del mercado?

Pues tengo que decir que hemos tenido una respuesta de total apoyo, tanto de la CEIM, como de la Cámara de Comercio, como de la Asociación de la Empresa Familia que hay en Madrid, de todas ellas. A nadie le gusta, ni al empresario madrileño, que necesita de bienes y servicios que vienen de otras CCAA, que tengas que cumplir una legislación distinta si te cruzas, por ejemplo, del límite de la provincia de Toledo, o del límite de la provincia de Ávila. Así que, sí, había una percepción por parte de los empresarios de que un mercado fragmentado y troceado no es algo que favorezca la actividad empresarial.

En las reformas que el Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a cambio de los fondos EU se incluye la mejora regulatoria y refuerzo del Mercado Único

Lo que pasa es que el Gobierno, hasta ahora no ha dado ni un paso. Es más, los pasos que ha dado ha sido de la mano de los independentistas y nacionalistas, y suelen ser pasos que van en la dirección contraria. Ojalá el Gobierno diera un paso por la unidad de mercado.

¿Hay que temer el efecto Portugal?

Lo que queremos es el marco que ofrece la Comunidad de Madrid en todo: en impuestos, en regulación, en estabilidad económica y financiera. Que éste sea un marco que a las empresas les dé confianza, y que con esas reglas se pueda competir y funcionar. Y si tienen talento, que a esas empresas les vaya bien. De lo contrario, si el marco es hostil para las empresas en Madrid, con impuestos de Patrimonio, de Sucesiones, etcétera, y que en lugar de quitar regulación, metamos más, lo que harán las empresas no es irse a Valencia; lo que harán es marcharse a Portugal, a Italia, a Alemania o, al Reino Unido.

Ahora que habla de impuestos, ¿está Madrid preparada para un hachazo fiscal?

Sí. Y está preparada para un hachazo fiscal que salga del comité de expertos. Este es un asunto en el que la gente de Madrid es activa, tiene opinión y se hace notar. Solo hay que ver los resultados de las elecciones de mayo. Así que, sí, estamos preparados para defendernos del socialismo fiscal obligatorio.

¿Tiene conocimiento de por qué dos expertos del comité que estudia la reforma fiscal se han ido?

No hay una explicación oficial, pero da la impresión de que, la obsesión de la ministra de Hacienda por teledirigido todo, también amenaza a ese comité, y que en vez de que el comité dé las recomendaciones, las da María Jesús Montero.

En ese comité, ¿se puede estar hablando del Sistema de Financiación Autonómica?

Sería gravísimo que, un comité creado para hablar de impuestos, se meta a hablar del SFA, porque ese órgano no tiene mandato para eso y no puede decidir si la capacidad normativa de las CCAA tiene que ser mucha ni poca, porque eso ya está dicho en la LOFCA.

Luego, ¿no se puede enviar a Europa una reforma fiscal que toque la financiación autonómica?

No creo que en Europa sea bien recibida una reforma fiscal que intervenga la autonomía financiera de las CCAA, entre otras cosas, porque la UE es defensora de lo contrario.

¿Cree que algunas vez llegará la ansiada reforma del SFA?

Creo que el Gobierno no sabe muy bien cómo enfocarlo, ni tampoco confía mucho en la capacidad del Ministerio de Hacienda, porque es consciente de la dificultad que tiene internamente, con CCAA gobernadas por el PSOE con mucha población y poca dispersión, y al contrario.

¿Qué pasa con los fondos EU?

Lo que está pasando es consecuencia de un año seguido de propaganda, de inactividad, de inacción y de torpeza en la gestión del Gobierno y en particular de Calviño. Es terrible que todavía estemos oyendo hablar de que tenemos un Perte de algo, pero todavía no se han producido las convocatorias principales de ninguno de ellos. Y no digo que no se hayan resuelto, que no se hayan puesto en marchas las actuaciones; digo que literalmente no se ha empezado con este asunto.

Y, ¿con respecto a las CCAA?

Pues lo que hay es una lentitud muy grande. La mayor parte de los fondos nos han llegado en la segunda quincena de diciembre, posiblemente para disimular que a final de año había ejecutado mucho. Y no, el Reino de España no ha ejecutado mucho dinero, tan solo se ha cambiado dinero de un sitio a otro. Pero obviamente, si recibimos esas cantidades en diciembre, no podemos tenerlo ejecutado y distribuido hasta que no hagamos los procedimientos que el derecho exige.

¿Se trata de un dinero etiquetado, dirigido hacia dónde se tiene que gastar?

No nos han dejado ni a las CCAA ni a los agentes sociales ni el más mínimo margen para determinar que ese dinero tuviera una aplicación que produjera resultados. Hasta los mínimos detalles ha salido de los despachos de los ministerios, por parte de gente que lleva más de 30 años sin gestionar. Así que, no. Lo que ha hecho el Gobierno es trocear ese dinero, difuminarlo y romperlo en pequeñas actuaciones, que en unas regiones tienen sentido, pero no lo tienen en otras. Pero esto pasa por la obsesión de arrogancia que tiene este Gobierno, que piensa que ellos lo saben todo de todas partes. Lo saben mejor que los empresarios, que las CCAA. Y no es así. Porque eso lo han hecho los planificadores, de todos los partidos políticos, durante 200 años, y a todos les a salido mal. Y quiero añadir que la gestión de los fondos de Sánchez y Calviño ha provocado un desánimo en los empresarios... ya no pueden más de power point.