Causas e indemnización por despido, los siguientes puntos a negociar que no recoge la reforma laboral

Con la reforma laboral recién convalidada en el Congreso por la mínima, el debate pasa ahora a puntos que no se han recogido en el texto negociado entre el Gobierno y los agentes sociales, como las causas, las indemnizaciones por despido o el despido colectivo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este lunes al Gobierno que abra una mesa de diálogo social para abordar estos asuntos. "Esto se tiene que revisar, por lo que inmediatamente pediremos una mesa al Gobierno para continuar hablando de estos temas", ha indicado en declaraciones a RNE.

En declaraciones a El País a principios de año, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó que la reforma laboral acordada con patronal y sindicatos no incluía el incremento de la indemnización por despido que rebajó el gobierno de Rajoy porque "el Partido Socialista no lo aceptó" aunque desde Unidas Podemos intentaron incorporarlo en el acuerdo de coalición. "Yo me debo a mis acuerdos y los cumplo", señaló en respuesta a las críticas de algunos partidos socios de investidura, principalmente llegadas desde ERC, que no apoyó la reforma labora en la votación parlamentaria por esta cuestión, entre otras.

Álvarez ha avanzado la petición mientras se retoma la negociación de la subida del salario mínimo, que espera que alcance los 1.000 euros y que vaya mañana mismo a Consejo de Ministros.

Sobre la votación de la reforma laboral en el Congreso, que para el dirigente sindical fue "bochornosa", Álvarez ha considerado "lamentable" que los grupos de izquierda "hayan perdido la gran oportunidad de que la reforma se aprobara con una mayoría sólida, amplia y sin ruido".

"Ya está dando sus frutos"

Para el líder de UGT, las medidas contempladas en la reforma laboral no pueden mejorarse "porque están hechas a conciencia" y hay que darles un tiempo para ver si funcionan, sobre todo en lo que respecta a la contratación, aunque ya parece, ha subrayado, que está dando frutos. Se refiere al aumento de la contratación indefinida en enero, que se situó en el 15% frente al 9% previo y que Díaz también achaca a la norma, aunque los expertos indican que es una lectura prematura.

"Seguramente cuando acabemos el año estaremos 10 puntos por debajo en temporalidad de lo que tenemos hoy", ha señalado Álvarez para indicar que recuperación de la 'ultraactividad' en la reforma laboral ya se está notando, pues los convenios que iban a desaparecer ahora siguen vigentes.

