El Congreso da luz verde a la reforma laboral por un solo voto de un diputado del PP

El Gobierno ha logrado este jueves por poco, aprobar la reforma laboral, una medida clave para la legislatura en una jornada de máxima tensión en la que el éxito ha estado en el aire hasta el último segundo. Finalmente ha podido salir adelante por solo un voto de diferencia (175-174) por parte de un diputado del PP, entre gritos de "sí se puede" tras un momento de confusión en el que parecía que la ley había sido rechazada.

El gran riesgo que ponía en peligro la votación era la suma de UPN, necesaria para que la ley saliera adelante. Existía la posibilidad de que alguno de sus diputados rompiera la disciplina de voto y de hecho, al final así ha sido: ambos han votado en contra. "En política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes", dijo Sergio Sayas, mientras que su compañero, Carlos García Adanero, dijo que votar a favor "hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu". En un momento de dudas dada la confusión, Meritxell Batet, presidenta del Congreso anunció por error que la reforma laboral no salía adelante, lo que desató los aplausos de las bancadas de la derecha del hemiciclo.

Pero finalmente el texto salió adelante gracias al voto de un diputado del PP, Alberto Casero. Cuando los servicios jurídicos de la Cámara informaron a Batet de que la ley sí había sido aprobada, los aplausos se desataron en la zona del Gobierno, con cánticos de "sí se puede" desde los escaños de UP.

En una rueda de prensa posterior, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha explicado que Casero, que ha emitido su voto desde casa por enfermedad, en realidad votó negativo, y el sí fue un error del sistema. Como entendía que era un error, y con tiempo suficiente, presentó una queja y pidió votar presencialmente, pero le prohibieron el acceso por órdenes de Batet, dado que ya había emitido el voto telemáticamente. Por ello, el PP ha prometido recurrir a los tribunales. Los letrados de la Cámara indican que hay formas de validar el voto antes de registrarlo, y que una vez emitido telemáticamente no se puede cambiar. Vox, por su parte, ha anunciado que irá al Constitucional para denunciar la votación.

Por su parte, la dirección de UPN ha pedido a sus dos diputados que entreguen su acta, tras sentirse "engañados" por la ruptura de la disciplina de voto. "La deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable, por lo que pedimos a los dos representantes de UPN en el Congreso que entreguen su acta de diputado inmediatamente", han dicho en un comunicado. "Yo también estoy tremendamente enfadado", ha dicho el vicepresidente de la formación y alcalde de Pamplona, Enrique Maya, a la líder del PSN en el Ayuntamiento de la capital navarra.

Para la convalidación del decreto ley con la reforma acordada por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, el Gobierno ha sumado los votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el Partido Regionalista Cántabro (PRC), Nueva Canarias y Coalición Canaria, más el diputado en discordia del PP. En contra han votado el PP, Vox, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, la CUP, el BNG, UPN y Foro Asturias.

Sin embargo, ha tenido en contra a socios tradicionales como PNV, Esquerra Republicana y EH-Bildu. Por su parte, el Congreso ha rechazado la tramitación de la reforma como proyecto de ley, impidiendo así que los grupos puedan proponer cambios a través de enmiendas.

Este rechazo, exigido por la patronal, que ya había avisado de que no aceptaría que se tocara "ni una coma" del acuerdo, ha impedido la negociación de cambios, tal y como han exigido socios del Gobierno, como ERC y Bildu, que le pedían llevar más lejos la reforma.

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha defendido en el Congreso el trabajo de nueve meses en la negociación con sindicatos y empresarios de esta nueva reforma. También ha agradecido a las formaciones políticas que le han aprobado en una reforma de "trascendencia histórica" que "refuerza la democracia" porque "supone un cambio de paradigma acabando con el monólogo de la precariedad laboral".

Entre los principales cambios, la ministra enumeró la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos. También citó los cambios en temporalidad con el contrato indefinido como el general a partir de ahora. También destaca el aumento de las sanciones a los empresarios que utilicen fraudulentamente contratos temporales.

Los que habitualmente eran los socios han lanzado duras críticas a la ley. Concretamente Gabriel Rufián ha acusado al Gobierno de que "sería exactamente la misma reforma que hubieran negociado con Albert Rivera de vicepresidente". Desde Bildu añaden que "Estamos aquí para cambiar las cosas y esto no lo podemos aceptar".

Sánchez: "Es la victoria de toda España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la convalidación de la reforma laboral por el Congreso es "la victoria de toda España" y ha agradecido a los grupos parlamentarios que la han apoyado. "Esta es la victoria de toda España, de todos y cada uno de los trabajadores y de las empresas de nuestro país", ha señalado.

Esta reforma responde a los dos principales problemas del mercado de trabajo, "el paro estructural" y "la temporalidad". "Es el gran éxito de la ciudadanía española", ha terminado.