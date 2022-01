La UE refuerza su cooperación energética con EEUU ante la crisis en Ucrania

Estados Unidos y la Unión Europea reforzarán su cooperación energética para asegurar el abastecimiento en caso de conflicto, a Ucrania y el resto de Europa, ante la escalada de tensión con Rusia y la importante dependencia del gas procedente de Moscú, han anunciado el presidente Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

Rusia no ha invadido aún Ucrania pero Occidente se prepara para una guerra. A nadie se le escapa que de confirmarse un conflicto armado en la zona, el suministro de gas a europa sería el primer objetivo del Kremlin, en caso de confirmarse las sanciones "masivas" con las que los aliados amenazan en caso de invasión. Por eso Bruselas y Washington tratan de garantizar que pase lo que pase, no se da una desconexión energética con desastrosas consecuencias económicas para Europa y pero también para Ucrania.

"Estados Unidos y la UE están trabajando conjuntamente para que el suministro de gas natural a la UE sea continuo, suficiente y oportuno, procedente de diversas fuentes de todo el mundo, con el fin de evitar crisis de suministro, incluidas las que podrían derivarse de una nueva invasión rusa de Ucrania," aseguraron Biden y von der Leyen. Al menos veinte países de la UE dependen en mayor o menor medida del gas ruso. Actualmente, Europa importa un 40% del gas de Rusia y entre un 38% y un 39% desde Noruega. El resto, es gas natural licuado. Aquí, Estados Unidos es el principal proveedor.

